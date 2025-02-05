

祝福大家蛇年健康、富足、萬事如意🧧🧨

𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑵𝒆𝒘 𝒀𝒆𝒂𝒓 2025 🎉

大家是不是跟我一樣年前聚會邀約不斷呢

總覺得身為台南人 的我好幸福

除了古蹟還有好多美食等著我去品嚐

就算吃過好幾輪 喜歡的店還是會一直再訪

忙碌了好一陣子 有好多事想跟媽媽說

直接預約常去的愛店

✨Vivaio Pasta 苗圃義大利餐廳✨台南店

店內空間格局好美 每一個角落都很用心經營

會喜歡去是因為之前逛美食社團的時候

曾經有看到基隆的人氣名店

Vivaio Pasta 苗圃義大利餐廳 餐點好多樣

尤其基隆冠軍漁夫鍋套餐好吸引我唷

只是基隆真的太遠 所以暫時只能去台南品嚐

上四樓後，門口是復古機車的拍照打卡區，小朋友看到都好興奮~

進入店內105坪大空間，寬敞舒適明亮，有多個座位區，

窗邊有陽光，拍起來很唯美，位於四樓望出去視野遼闊，

每個角落都充滿了溫馨質感的氛圍。

特別規劃了2人/4人/6人座位區，

非常適合兩人約會、親友聚會、同樂會等等......

一開店就衝第一個，才拍得到空景的畫面嘻嘻🤭

平日人潮就好多，假日更不用說，所以務必要先訂位唷 .ᐟ‪‪.ᐟ

這次特地選擇靠窗的位置 陽光的光影真的好美

不管是入坐包廂那列 還是靠窗

每個地方氣氛都很不一樣

拍了一系列美照 給大家欣賞囉~



這次的餐點「基隆三寶全餐」

- 𝐓𝐎𝐃𝐀𝐘'𝐒 𝐌𝐄𝐍𝐔 -

🥣湯品



一定要先來碗熱呼呼的濃湯暖暖胃

🍹紅茶

剛剛好不會太甜

🍛麻油猴頭菇燉飯



米粒吸入飽滿湯汁 麻油香氣醇厚

肉厚飽滿 一口接一口

每口都有猴頭菇爽脆的口感

🍝蛋腸海鮮三寶義大利麵



不瞞你說 我第一次吃到蛋腸

一開始乍看超像某個菇類 外型可愛可愛

咬下去口感真的很特別 這道真的很經典

有別於其他的義大利麵 好好吃

🦑香煎小卷海鮮沙拉



海鮮控必點 有著滿滿鮮甜的小卷

生菜很新鮮爽脆 淋上特製醬汁 吃起來很滿足

🐙酥炸花枝圈佐義式辣醬

酥炸過後的花枝圈有嚼勁更美味

大口享受酥脆口感 好吃停不下來

花枝鮮中帶甜 一吃就上癮

基隆三寶全餐吃起來好飽 🤭

每道料理都看起來都好誘人 香氣也很逼人

每次來訪都有不同的感受 溫馨的裝潢與料理

是約會聚餐的首選唷 太喜歡這間的氛圍了！

@vivaiopasta_tainan

📍Vivaio Pasta苗圃義大利餐廳台南店

地址：台南市安平區中華西路二段317號4樓

電話：06-2998855

營業時間：午餐11：30～15：00(最後點餐14：00)

晚餐17：00～21：30(最後點餐20：30)

粉絲團：https://www.facebook.com/VivaioPastatainan

📍Vivaio Pasta苗圃義大利餐廳

地址：基隆市信義區信二路172號

電話：02-24252855

營業時間：午餐11：30～15：00(最後點餐14：00)

晚餐17：00～21:30(最後點餐20：30)

粉絲團：https://www.facebook.com/VivaioPasta

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