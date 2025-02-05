新竹土生土長的魚妹，對於 青草湖 的發展有獨特的情感，青草湖其實鄰近竹科與市區不遠，是在地小而美的休閒景點去處，經歲月長年發展，近期終於有了新的樣貌，包含停車場、水域遊憩中心進駐、踏青步道等，和大家分享久違重逢的新竹景點青草湖吧!

青草湖停車與位置

地址：台灣新竹市東區明湖路775巷51號

終於有停車場了！直接google城市車旅停車場青草湖站： 新竹市東區明湖路1075巷101號(就在青草湖入口對面) 停車收費資訊： 營運時間：24小時 停車費用：30元/時



青草湖景點重點特色

免收門票，小而輕鬆的健行景點

水域遊憩中心進駐，建議以「踩天鵝」為休閒選擇

入口處備有付費停車場，停車方便

在地人吃飽喝足，無負擔的散步景點

附近鮮少攤販，唯一香腸攤販是記憶標配

青草湖真的有一段時間因為泥土堆積，印象中有好長一段時間是沒有在運作的，經過數十年以來，這回跟著家人與孩子重遊小時候記憶的青草湖，那個香腸攤販的記憶標配依舊在腦海飄香，可惜當天下午抵達，香腸攤販剛好收攤，不然我真的很想回味一口吃香腸配大蒜的吃法(笑)。

整體來說，青草湖可以感受出有被重新整理過，包含 賞湖步道、停車場建置及水域廠商進駐 ，包含造型電動船、踩踏船、SUP划槳與龍舟等水上活動體驗等，唯一美中不足的是環湖步道沒有直接連結一圈，遊客散步到一半，步道就被迫中止，或是要走到大馬路上，再往下走沿著湖景抵達橋面。

許多遊客會搭乘天鵝造型的踩踏船或電動船，以最優閒的姿態在青草湖上欣賞湖光景色的美麗；依照告示牌有看見水域中心其他水上活動的方案，建議遊客在選擇水上活動時，還是要遵守規範與教練指示，以避免安全疑慮。

青草湖的公有廁所位在停車場旁邊，比較特別的是這裡鮮少有美食攤販進駐，許多來到這裡的遊客，我覺得感覺比較像是在地人帶著長輩、小孩，又或是剛好在鄰近的煙波飯店入住或用餐，又或是臨時兜風來到的景點安排，吃飽喝足飯後來個悠閒的健行之旅，輕鬆無負擔。

本篇網址：https://foolish.tw/青草湖

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魚妹的新竹景點地圖