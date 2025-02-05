苗栗想吃到飽一定要試試「不打羊」！這裡主打羊肉爐、牛肉爐吃到飽，除了提供多種羊肉、牛肉與火鍋配料，還有豐富的自助吧可以自由取用，是一間CP值極高的鍋物吃到飽餐廳。

「不打羊」就位於頭份交流道旁，店家招牌相當顯眼，但大馬路邊禁止隨意停車，附近則有大型停車場可供使用。

我們比較早到餐廳用餐，剛開始時店內還沒有客滿。

沒過多久，整間餐廳就已經座無虛席。

「不打羊」的用餐環境明亮又整潔，桌與桌之間保持適當距離，走道也相當寬敞，讓人吃飯時完全不會感到壓迫。

「不打羊」的成人價格只需530元起，就能享受熱騰騰的羊肉爐與牛肉爐！特別的是還能選擇鴛鴦鍋，並且提供多達九種湯底可選。

我們選擇了「藥燉湯」和「元氣湯」，藥燉湯的味道與一般羊肉爐相似，而元氣湯則較為清爽，帶有濃郁蒜香。

「不打羊」的自助取餐區域相當寬敞，取餐時完全不會感到擁擠。

「不打羊」的自助吧選擇豐富，還沒開始吃火鍋前，就能先享用熟食、炸物與小菜。

醬料區和爆米花。

飲品區的選擇也非常多，光是咖啡機就有多種口味可選擇！

甜點櫃與冰品櫃共提供十多種選擇，在一般的羊肉爐店中相當少見。

接著來到「不打羊」的食材區，肉類與火鍋配料種類豐富，整排擺滿看起來非常壯觀。

羊肉與牛肉的不同部位皆有清楚標示。

火鍋配料與蔬菜選擇也非常多樣。

旁邊還有專門的肉片區可以取用。

第一輪因為太餓了，我們直接拿了好幾盤肉。

「不打羊」的羊肉與牛肉塊，在溫補的湯頭燉煮後，口感更加鮮嫩可口。

軟嫩的肉片沾上特製醬料，味道更加美味滿足！

店家還貼心提供吸管，方便吸取羊大骨中的精華骨髓。

溫補的湯頭喝起來清爽不油膩，冬天喝幾口既暖胃又暖心。

所有湯頭皆可自助取用。

吃完美味的鍋物，再搭配幸福感滿滿的甜點，這頓晚餐真的超滿足！

整體來說，這次在「不打羊」的用餐體驗相當愉快，環境明亮整潔，取餐動線寬敞不擁擠，自助區食材種類多，肉品與湯頭表現也很不錯，來這裡一定能吃得超飽，是值得回訪的吃到飽餐廳。

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