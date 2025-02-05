這家「Coffee loopy」是在公館逛街時偶然發現的，本來只想找個地方坐下來喝杯咖啡放鬆一下，沒想到他們的咖啡不僅好喝，餐點也讓我大為驚豔，特別是松露起司燉蛋三明治，這樣的料理在一般店裡可不多見，濃郁的松露香氣一端上來就撲鼻而來，松露迷們一定要來試試看～

▲其實這家店的外觀並沒有特別顯眼，可能一不小心就會錯過哦。

▲店內的咖啡吧檯看起來很專業，不過室內的桌數比較少，有時候可能只能選擇外帶～

▲店內拿水的地方和架子上放著一些可愛的童趣玩偶。

Coffee loopy 菜單價格

▲MENU（拍攝於2025年1月23日，實際價格以店內為準！）聽說過年後價格可能會調整哦～

▲兩個人一起來的話，好處就是可以吃不同口味的。

松露起司燉蛋 NT.110

看到menu上松露起司燉蛋才NT.110，心裡沒有抱太大期望，結果一上桌就被濃郁的松露香氣吸引了，裡面的燉蛋滑嫩、起司濃郁，兩者搭配起來簡直太絕了，讓人吃了還想再來一份～

花生醬培根起士蛋 NT.100

另外，這家我最愛的花生醬三明治也一定要試試，他們的花生醬培根起士蛋三明治也超好吃，酥脆的培根、濃郁的花生醬和嫩滑的炒蛋相互交融，還有新鮮的蔬菜，早上來一份當早餐也是滿足的選擇！

拿鐵（M）NT.90 / 調味牛奶（黑糖）（M）NT.80

朋友也很喜歡他們的拿鐵，口感順滑，而我選擇的黑糖調味牛奶也很好喝，後來才發現他們的咖啡真的很厲害，咖啡迷們一定不能錯過哦～

店家資訊

本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/coffeeloopy_gongguan/