最近真的超級冷
尤其是在台灣是屬於濕冷
就算是10幾度的天氣還是比韓國零下還要冷
就跟朋友提議要泡腳
於是我們之前完全沒有上網作功課
然後只靠google map打"泡腳"
看了一下評價....就選了這間好星晴跟另一家
結果另一家剛好那一天沒營業
所以就是命中註定來這家~~
靠著導航來到好星晴泡腳咖啡廳
光從外觀就讓人好放鬆
且來這裡真的不用擔心車要停哪
因為這邊備有停車場
是不另外收費用的
這裡的消費是養生泡腳90分鐘一人250元
可以任選店內飲品一款然後還有附上草藥包跟一次性毛巾
任何一個座位皆可遠眺夜景
我覺得視野都挺不錯的
且座椅非常舒服~~~
因為當天真的滿冷的
所以我們都點熱呼呼的茶類
點了養生茶以及桂圓紅棗茶
泡腳+喝著熱熱的茶
配上視野很棒的夜景
真的很適合情侶或是夫妻來這邊放鬆約會耶
值得一提的是
我覺得這邊熱水真的有夠燙
然後水量也很強
真的超棒！！！
肚子餓的話
這邊也有火鍋、簡餐、炸物、鬆餅可以點
不過我們因為要去其他地方吃晚餐
所以就沒點吃的
這邊附近也有其他家泡腳咖啡廳
但好像都只有60分鐘
這家硬是可以多泡30分鐘
真的很推薦給大家喲~~
店家資訊
好星晴泡腳咖啡廳
雲林縣古坑鄉桃源2之6號
05-5901899
11:00-03:00(凌晨)