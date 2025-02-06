最近真的超級冷

尤其是在台灣是屬於濕冷

就算是10幾度的天氣還是比韓國零下還要冷

就跟朋友提議要泡腳

於是我們之前完全沒有上網作功課

然後只靠google map打"泡腳"

看了一下評價....就選了這間好星晴跟另一家

結果另一家剛好那一天沒營業

所以就是命中註定來這家~~

靠著導航來到好星晴泡腳咖啡廳

光從外觀就讓人好放鬆

且來這裡真的不用擔心車要停哪

因為這邊備有停車場

是不另外收費用的

這裡的消費是養生泡腳90分鐘一人250元

可以任選店內飲品一款然後還有附上草藥包跟一次性毛巾

任何一個座位皆可遠眺夜景

我覺得視野都挺不錯的

且座椅非常舒服~~~

點我看短片介紹

因為當天真的滿冷的

所以我們都點熱呼呼的茶類

點了養生茶以及桂圓紅棗茶

泡腳+喝著熱熱的茶

配上視野很棒的夜景

真的很適合情侶或是夫妻來這邊放鬆約會耶

值得一提的是

我覺得這邊熱水真的有夠燙

然後水量也很強

真的超棒！！！

肚子餓的話

這邊也有火鍋、簡餐、炸物、鬆餅可以點

不過我們因為要去其他地方吃晚餐

所以就沒點吃的

這邊附近也有其他家泡腳咖啡廳

但好像都只有60分鐘

這家硬是可以多泡30分鐘

真的很推薦給大家喲~~

店家資訊

好星晴泡腳咖啡廳

雲林縣古坑鄉桃源2之6號

05-5901899

11:00-03:00(凌晨)