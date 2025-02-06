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星空Stellato(一中店)，台中一中街平價大份量義大利麵燉飯180元起，超級加份量有2-3人份超級多，免費加量價格還不變 - Cyndi loves享食天堂

2025燈會攻略
2025-02-06 11:45:00 文字：Cyndi love's 享食天堂
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星空Stellato(一中店)，台中一中街平價大份量義大利麵燉飯180元起，超級加份量有2-3人份超級多，免費加量價格還不變 - Cyndi loves享食天堂

星空Stellato(一中店)台中北區育才街美食台中義大利麵推薦這家位在台中一中街平價大份量義大利麵燉飯，只要180元起，份量自由選擇價格不變，「超級加」的份量有2-3人份的量真的超級多，很適合分食，小資族、學生族最愛的台中義式餐廳

詳細圖文請至原文出處：https://cyndi.tw/星空stellato-一中店/

台中義大利麵推薦

地址：台中市北區育才街6巷3-3號

電話：04 2225 0633 (滿300$、3公里內可外送，來電自取打9折)

營業時間：11:30～22:00 (21：00最後點餐)

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星空Stellato位在一中街的巷弄裡，有點不太好找，店外觀就是深藍色的星空感設計。

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店內的牆壁也是這種渲染風的深藍色星空裝潢，很貼切店家的名稱，座位是木質黑色設計，店內的位置數不少，建議先訂位會比較保險喔。

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星空Stellato的義式餐點有八種醬料可以選擇，配料有六種，又可以自由選擇要義大利麵還是燉飯，份量有普通、一般加、超級加三種選擇，價位180元到225元，可以說是超級平價版的義式餐廳啊，又可以客製化多種選擇的感覺。

詳細圖文請至原文出處：https://cyndi.tw/星空stellato-一中店/

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其他也有價位再稍高的義式餐點種類，也可以單點炸物，還有提供素食區、排餐，也可以套餐自由配多款選擇，低消為單筆消費，每人一份餐點，用餐時間為90分鐘。

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星空Stellato的義大利麵和燉飯「免費加量不加價」，普通量是1倍量，一般加是1.5倍量，超級加是3倍量，盛用的碗盤如上圖，推薦大家可以跟幾個朋友點不同的口味一起分食，超級加大約2-3人的份量，再另外單點炸物符合低消就可以了。

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雙色QQ球 $80。

雙色QQ球是有內餡的喔，黃色的是地瓜內餡，紫色的是芋頭內餡，甜而不膩。

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薯條 $100。

薯條是喜歡的那種肯德基薯條鬆脆感。

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橘醬培根義大利麵 超級加 $195。

喜歡帶點番茄味，但又不想要可能像白醬那麼膩的話，可以選擇紅醬跟白醬混合版的橘醬，是由鮮奶油、番茄、洋蔥調配而來的，自從吃過橘醬後就深深愛上橘醬的風味，到哪裡都想試，超級加的份量加量不加價，培根給的份量也不少，一個人吃完恐怕很困難，兩人分食剛剛好。

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白醬嫩雞燉飯 超級加 $200。

燉飯就愛加白醬那濃濃的鮮奶油味道好濃郁，我們這次有四個人來吃，三女一男，點了兩個超級加的份量還有剩。

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