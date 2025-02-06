星空Stellato(一中店)，台中北區育才街美食，台中義大利麵推薦這家位在台中一中街的平價大份量義大利麵、燉飯，只要180元起，份量自由選擇價格不變，「超級加」的份量有2-3人份的量真的超級多，很適合分食，小資族、學生族最愛的台中義式餐廳。

詳細圖文請至原文出處： https://cyndi.tw/星空stellato-一中店/

地址：台中市北區育才街6巷3-3號

電話：04 2225 0633 (滿300$、3公里內可外送，來電自取打9折)

營業時間：11:30～22:00 (21：00最後點餐)

星空Stellato位在一中街的巷弄裡，有點不太好找，店外觀就是深藍色的星空感設計。

店內的牆壁也是這種渲染風的深藍色星空裝潢，很貼切店家的名稱，座位是木質黑色設計，店內的位置數不少，建議先訂位會比較保險喔。

星空Stellato的義式餐點有八種醬料可以選擇，配料有六種，又可以自由選擇要義大利麵還是燉飯，份量有普通、一般加、超級加三種選擇，價位180元到225元，可以說是超級平價版的義式餐廳啊，又可以客製化多種選擇的感覺。

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其他也有價位再稍高的義式餐點種類，也可以單點炸物，還有提供素食區、排餐，也可以套餐自由配多款選擇，低消為單筆消費，每人一份餐點，用餐時間為90分鐘。

星空Stellato的義大利麵和燉飯「免費加量不加價」，普通量是1倍量，一般加是1.5倍量，超級加是3倍量，盛用的碗盤如上圖，推薦大家可以跟幾個朋友點不同的口味一起分食，超級加大約2-3人的份量，再另外單點炸物符合低消就可以了。

雙色QQ球 $80。

雙色QQ球是有內餡的喔，黃色的是地瓜內餡，紫色的是芋頭內餡，甜而不膩。

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薯條 $100。

薯條是喜歡的那種肯德基薯條鬆脆感。

橘醬培根義大利麵 超級加 $195。

喜歡帶點番茄味，但又不想要可能像白醬那麼膩的話，可以選擇紅醬跟白醬混合版的橘醬，是由鮮奶油、番茄、洋蔥調配而來的，自從吃過橘醬後就深深愛上橘醬的風味，到哪裡都想試，超級加的份量加量不加價，培根給的份量也不少，一個人吃完恐怕很困難，兩人分食剛剛好。

白醬嫩雞燉飯 超級加 $200。

燉飯就愛加白醬那濃濃的鮮奶油味道好濃郁，我們這次有四個人來吃，三女一男，點了兩個超級加的份量還有剩。

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