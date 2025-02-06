新竹最強燒肉品牌「阿叔燒肉竹北店」，主打火烤兩吃單點式、套餐式日式燒肉，提供頂級肉品及生猛海鮮，還有專人桌邊代烤！生日慶生、商務聚餐來這準沒錯～

這間「阿叔燒肉」絕對是新竹在地必吃的燒肉品牌，主打火烤兩吃單點式、套餐式精緻日式燒肉，提供高品質的頂級肉品與生猛海鮮，不僅如此，連火鍋湯頭完全不輸火鍋專賣店，冬天還特別供應燒酒雞鍋底，吃燒肉還能順便進補～這次點了「阿叔燒肉」的「四人盛合」套餐，包含和牛、橫隔膜、牛舌、北海道大干貝、龍蝦、鱈場蟹等等14樣高檔肉品海鮮，海鮮尺寸每個都超級大，干貝比兩個50元硬幣還大，肉品部位更是萬中選一，只提供最精華的部位，吃起來真的超過癮！「阿叔燒肉」真的是新竹最強燒肉品牌，愛吃燒肉的朋友，一定要把這間收藏起來。

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「阿叔燒肉竹北店」位在竹北享平方附近，餐廳正對面有專屬停車場，開車來直接進去就可以，用餐完畢後記得跟店家拿取代幣再離場，另外「阿叔燒肉」新竹巨城、將軍村也都有分店。

「阿叔燒肉竹北店」的裝潢採輕奢極簡風，木製桌椅搭配柔和燈光，營造出彷彿置身餐酒館的高級氛圍。一樓以雙烤爐加火鍋的六人座位為主，二樓則設有隱密的私人包廂，三間可容納8-12人的包廂，包廂之間都能連通，所以非常適合商務會議或是家庭聚餐！建議有需求的客人一定要事先預訂。此外，每張桌上還貼心設置了服務鈴，讓用餐更加便利。

套餐精選沙拉有兩種，一個是酸辣開胃的「泰式海鮮魷魚沙拉」，另一款是清爽的「新鮮季節水果沙拉」，滿大一盤很適合大家一起享用。

阿叔燒肉主打火烤兩吃，火鍋部分有三種湯底可以選擇，當天選了季節限定「燒酒雞」來享用，沒想到吃燒肉也能順便進補，還附菜盤，湯頭整體喝起來相當甘甜好喝，帶有薑母、麻油香氣，喝一口整個身子都暖了起來，重點是裡面雞肉超多，完全就是火鍋店等級的湯頭。

🔺蒜香拌飯 $280

「蒜香拌飯」真的是蒜味爆棚，吃完這盤千萬別去約會，但是蒜頭控絕對是必點！

「薄切牛舌」選用牛舌最嫩中後段部位，油脂豐富帶有粉嫩色澤，雖是薄切的，但還是帶有一定厚度，烤起來脆嫩又多汁，搭配蔥鹽享用，真的好吃到不行～

「蔥花橫膈膜」選用帶點肥肉的部位，用費工的花刀切法，讓橫隔膜烤起來更香更嫩口，最後再撒滿蔥花，濃厚的肉香加上蔥香，非常好吃～非常過癮～

「特選和牛盛合4品」油花最美的就是這塊稀有的「和牛貝身肉」，大理石般的油花，口感真的嫩到不行，只有幸福兩字可以形容。

再來的「無骨牛小排」也是肥瘦剛好的油脂，口感又嫩又甜，是我最喜歡的部位之一，每次來吃阿叔燒肉必點。「臀肉蓋」也是肥瘦剛好一塊部位，口感軟嫩中帶點Q度，並帶有豐富的肉汁。最後是「牛板腱」，沒想到板腱牛也能這麼嫩口，而且也比較不油膩，很讓我驚艷。

「非牛盛合四品」包括雞牡蠣 、松阪豬、梅花豬、雞頸肉，每一個部分都是精挑細選。

「豬梅花」肉質厚實彈牙多汁，而且油脂感非常豐富。

「雞牡蠣」有著「雞中生蠔」的美稱，雞腿上最精華的部位之一，烤起來口感蠻像是櫻桃鴨，非常好吃。「雞頸肉」也就是俗稱的雞松板，Q脆彈牙的口感，不需沾醬就很好吃。

玫瑰花造型的「松阪豬」，烤起來脆口又多汁，不會有油膩感且肉香四溢～

「阿叔自製可樂餅」是點雙人套餐才能吃到，上頭還以鮭魚卵點綴，外皮酥脆，裡面是鬆棉的口感，還吃得到些微的肉感。

這海鮮拼盤也太豐盛了吧！一上桌就是全場焦點～

這「北海道大干貝」不誇張～比兩個50元硬幣還要大，真的是我吃過最大顆的干貝，重點是很新鮮～還有這King Size的「海大蝦」，肉質鮮甜又彈牙～

「青文龍蝦」放在燒酒雞鍋裡，就變成超奢華的龍蝦燒酒雞鍋，真的好喝到不行！

最後還有「鱈場蟹腳」，滿滿蟹肉，真的吃完很過癮，海鮮控絕對不要錯過！

🔺麻油雞佛 $350

「麻油雞佛」有濃濃的薑香、麻油味，重點是不會腥味，冬天進補來一份就對了。

飯後還有六宮格水果拼盤，吃完真的飽到天靈蓋。

🔺香水椰子水 $120

酒水飲料部分，無酒精推薦這杯「香水椰子水」，好喝就算了，還吃得到果肉～想喝點酒，推薦你「國盛紅茶梅酒」，茶香跟梅子香很對味，香甜且酒感不重，非常順口好喝。

不得不說，「阿叔燒肉」的抽油煙機真的超厲害！每次吃完回家，身上都完全沒有殘留燒烤味，這點真的是大大加分耶！這次點的「四人盛合」也真的厲害，牛肉油花分布均勻，豬肉、雞肉都是萬中選一的精選部位，生猛海鮮更是驚艷，每個尺寸都超大又新鮮，重點是肉質鮮甜！下次想找新竹好吃的燒肉店嗎？「阿叔燒肉」絕對是你燒肉首選推薦，而且阿叔燒肉在新竹、竹北都有分店。