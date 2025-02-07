道里市場內有著名的美食小吃，位置也很好，就在索菲亞教堂對面

那天在教堂拍完照後，跟妹妹來到市場覓食，一次收集兩個景點！

▲市場外觀

▲進來就先買了紅專尹胖子油炸糕，當時沒有排隊人潮，想說機不可失

▲印象一個不到十元台幣

外面炸的脆脆的，裡面軟糯，紅豆內餡不會很甜！

▲當天排最久的就是這間賣南瓜餅跟南瓜包的

▲好多人都買南瓜餅，我們也買了一份

▲因為都是現做，剛出爐都熱呼呼的，冒著熱氣

▲南瓜超大顆，從削皮開始製作，現場看的到

▲拿到的時候簡直嚇呆了

因為這份量對我們來說太多啦，我們只有兩個人

趁熱吃口感比較鬆軟，甜度蠻低的，沒有香精味

就是很純粹的味道，也因為吃不完後來帶回飯店

我發現冷掉竟然也不錯吃，在飯店一下吃好多個

▲妹妹想吃鍋包肉解饞，剛好有炸物攤在賣，價格也有明確標示

▲鍋包肉裹著醬汁味道酸甜，可能因為冷掉所以口感偏硬

▲一樣也需要排隊的德民王式乾炸里脊

▲外皮蠻酥的，肉質不柴，剛起鍋好吃，肉條味道有比較鹹些

▲烤串

▲買了一串

▲接著在市場逛逛，第一次來哈爾濱看甚麼都覺得新奇有趣！

▲各種口味的涼糕

▲鮮肉蛋堡

▲看起來很誘人的甜點

一早就能在市場買到這麼多美食也真的會很滿足！

▲糕餅口味眾多

▲凍梨汁

▲這蛋塔真的誘人

▲生鮮肉品

道里市場蠻好逛的，攤位看來明亮乾淨

當天唯一比較費時的就是排南瓜餅

當然市場還有其他美食，但胃只有一個

食力有限！

【道里菜市場】

地址：黑龍江省哈爾濱市道里區尚志大街57號

營業時間：08:00-18:00（僅供參考）

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