道里市場內有著名的美食小吃，位置也很好，就在索菲亞教堂對面
那天在教堂拍完照後，跟妹妹來到市場覓食，一次收集兩個景點！
▲市場外觀
▲進來就先買了紅專尹胖子油炸糕，當時沒有排隊人潮，想說機不可失
▲印象一個不到十元台幣
外面炸的脆脆的，裡面軟糯，紅豆內餡不會很甜！
▲當天排最久的就是這間賣南瓜餅跟南瓜包的
▲好多人都買南瓜餅，我們也買了一份
▲因為都是現做，剛出爐都熱呼呼的，冒著熱氣
▲南瓜超大顆，從削皮開始製作，現場看的到
▲拿到的時候簡直嚇呆了
因為這份量對我們來說太多啦，我們只有兩個人
趁熱吃口感比較鬆軟，甜度蠻低的，沒有香精味
就是很純粹的味道，也因為吃不完後來帶回飯店
我發現冷掉竟然也不錯吃，在飯店一下吃好多個
▲妹妹想吃鍋包肉解饞，剛好有炸物攤在賣，價格也有明確標示
▲鍋包肉裹著醬汁味道酸甜，可能因為冷掉所以口感偏硬
▲一樣也需要排隊的德民王式乾炸里脊
▲外皮蠻酥的，肉質不柴，剛起鍋好吃，肉條味道有比較鹹些
▲烤串
▲買了一串
▲接著在市場逛逛，第一次來哈爾濱看甚麼都覺得新奇有趣！
▲各種口味的涼糕
▲鮮肉蛋堡
▲看起來很誘人的甜點
一早就能在市場買到這麼多美食也真的會很滿足！
▲糕餅口味眾多
▲凍梨汁
▲這蛋塔真的誘人
▲生鮮肉品
道里市場蠻好逛的，攤位看來明亮乾淨
當天唯一比較費時的就是排南瓜餅
當然市場還有其他美食，但胃只有一個
食力有限！
【道里菜市場】
地址：黑龍江省哈爾濱市道里區尚志大街57號
營業時間：08:00-18:00（僅供參考）
【延伸閱讀】
【黑龍江省哈爾濱市】紅專回民館｜哈爾濱市人民防洪勝利紀念塔｜松花江畔看晚霞