【新竹食記】升火1927老屋餐廳

升火1927老屋餐廳前身是竹北在地老字號中藥房，中藥房經過了兩代經營後被荒廢了數十年，最近才被餐廳接手賦予了新的生命，一樓為升火1927老屋餐廳，用餐空間保留了中藥房的隔間、木窗、木門、磨石子地板，老屋的氛圍營造得非常好，他們的土壺烤奶、主廚香料烤春雞、鰻魚飯都是人氣必點，老宅的二樓規劃為城市故事交誼廳、老屋有機書店、時光生活展覽區空間，吃飽飯可以上樓參觀感受一下竹北曾經的風華與歷史。

開車前往可停鄰近的博愛停車場，步行約兩分鐘可抵達。

▲升火1927老屋餐廳位在兩層樓的老宅內，門口的鐵花窗和磁磚都保留得非常完整，夜晚招牌打上燈光後更加增添老宅的故事感。

▲一樓用餐區域保留老中藥房的隔間、木窗、木門、吊燈、磨石子地板，餐桌椅的色調風格與老宅內裝非常融合完全沒有突兀感。

▲當天參觀老宅時非常幸運遇到闆娘，她很熱情的幫我介紹這棟老宅的歷史和建築細節，經她解說才知道原來樓梯是支撐整棟房子的重要結構，難怪裡面完全沒有柱子真的很神奇。

▲店內使用黑膠唱片撥放著音樂，更讓人有時光倒流的感覺。

▲自助台提供飲用水。

▲甜湯內有白木耳和枸杞，喝起來微甜很適合當飯後甜點。

▲店狗是隻可愛的西施犬，當天非常熱情一直在我們這桌看著我XD。

▲參觀到老宅後方才發現別有洞天，天井下方有個半邊景觀池，池上還有隻噴水的龍和後方的珊瑚礁，闆娘說珊瑚礁都已經禁止開採了，更凸險這座景觀池的珍貴性。

▲樓梯上方有個玻璃壁燈，真的很好看。

▲二樓的城市故事交誼廳、老屋有機書店、時光生活展覽區空間，有許多書籍、老照片和家具，這個空間可以讓老一代的新竹人懷舊外，更是街訪聯誼與互相交流文化的好所在。

▲升火1927老屋餐廳菜單：主食類有：手作松食、慢食鍋物，甜點類有：老屋慢點，飲品為：私房特調、老屋嚴選、精選咖啡。(菜單轉自GOOGLE地圖)

▲土壺烤奶 200元：烤奶做法是使用砂糖炒至融化後，再加入茶葉拌炒，最後加入枸杞、鮮奶、玫瑰花瓣，喝起來有濃濃奶香茶香並帶有些微玫瑰香氣，第一次喝到土壺熬煮的烤奶真的很有特色！

▲蒲燒鰻魚飯 500元：配菜有蛋絲和花椰菜，三種顏色的擺蠻很好看，鰻魚飯選用在地台灣鰻，肉質Q嫩鮮甜，魚刺幾乎入口即化，甜甜的醬汁更是入味，伴著飯一起好下飯。

▲小菜有三種，木耳吃起來有脆度，酸酸甜甜非常開胃。

▲湯品為白蘿蔔湯，並加入少量玉米和紅蘿蔔。

▲主廚香料烤春雞 420元：烤半雞嚴選優質台灣嫩雞，使用私房香料醃製，外皮焦脆肉質鮮嫩多汁，配菜有玉米筍、小番茄、地瓜、小白菜，小白菜淋上了胡麻醬多了酸甜口感很入味。

▲白飯很大一碗，晶瑩剔透粒粒分明，灑上少許黑芝麻點綴。

▲嬤嬤酸菜魚 420元：內有金目鱸魚菲力和梅花豬肉片雙主菜，使用花椒和酸菜讓湯頭提味，喝起來有酸菜的微酸香氣，鱸魚菲力已去魚刺，吃起來完全沒有土味。

▲梅花豬肉片有完整的一大片，肉質厚實軟嫩沒有乾柴感。

雞蛋糕短評：位在老中醫診所內的餐廳，老屋內保留了原診所內的隔間和石梯扶手等內裝，二樓有許多老照片和起居室可參觀，後面還有個水池別有洞天，當天遇到老闆娘非常熱心替我們免費導覽，服務員也很有熱情親切，鰻魚飯醬汁夠味肉質鮮美，烤茶也很有特色。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★

服務★★★★★

CP值★★★☆



【升火1927老屋餐廳美食資訊】

地址：新竹縣竹北市博愛街398號

電話：035531927

官網：facebook

營業時間：11:00–21:00 (周一、周二公休)

外送：無

線上預定：ichefpos

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

延伸閱讀：竹北車站美食文章

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團