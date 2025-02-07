哈爾濱紅專早市一早就人聲鼎沸，叫賣聲此起彼落
比較有名的攤位人都很多，如果打算要逛的話要早點來
那天買笨巧手包子的時候有些口味都已售罄，有點可惜
▲這端入口有設一個遊客服務中心
▲哈爾濱很多賣紅腸的商家，我們這次是都沒買，也不知道為什麼沒有很想吃
▲妹妹排隔壁的花姐蛋堡時，我自己在紅姐油條買了一杯溫豆漿
▲甜度很低，天冷喝上一口好舒服
▲蛋堡有豬肉跟牛肉的，妹妹買了一個豬肉蛋堡
▲趁熱可以吃到蛋香，醬有微微的甜跟一點點辣，蠻不錯的
▲尹胖子油炸糕
▲另一攤六姐蛋堡人也好多
▲中間那排就是排笨巧手包子的人潮
▲價目表，當天好多口味都沒了
▲排骨包
包子我覺得不小，皮薄餡多，口味偏甜，妹妹覺得好吃
▲各種乾貨
▲買了一份醬香餅
▲我覺得有點辣，因為是冷的所以口感普通
▲禦寒用的毛帽、棉襖
▲好多水果是第一次見到
▲一整車的葡萄
▲也有幾間賣羊湯的店家
▲黏豆包
▲凍梨
▲走到底的另一端出入口
吃的東西其實蠻多的，來了就是嘗鮮
但因為天氣太冷，炸的跟冷的都吃不太下
大部分都妹妹在吃，我就淺嚐幾口而已
不太確定早市確切的營業時間
請自行上網查詢喔！
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