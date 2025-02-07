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【黑龍江省哈爾濱市】哈爾濱紅專早市｜花姐蛋堡｜笨巧手包子｜紅姐油條現磨豆漿

2025燈會攻略
2025-02-07 18:45:00 文字：珍妮佛的花草呢喃
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珍妮佛的花草呢喃

珍妮佛的花草呢喃

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哈爾濱紅專早市一早就人聲鼎沸，叫賣聲此起彼落

比較有名的攤位人都很多，如果打算要逛的話要早點來

那天買笨巧手包子的時候有些口味都已售罄，有點可惜

 

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▲這端入口有設一個遊客服務中心

 

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▲哈爾濱很多賣紅腸的商家，我們這次是都沒買，也不知道為什麼沒有很想吃

 

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▲妹妹排隔壁的花姐蛋堡時，我自己在紅姐油條買了一杯溫豆漿

 

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▲甜度很低，天冷喝上一口好舒服

 

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▲蛋堡有豬肉跟牛肉的，妹妹買了一個豬肉蛋堡

 

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▲趁熱可以吃到蛋香，醬有微微的甜跟一點點辣，蠻不錯的

 

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▲尹胖子油炸糕

 

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▲另一攤六姐蛋堡人也好多

 

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▲中間那排就是排笨巧手包子的人潮

 

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▲價目表，當天好多口味都沒了

 

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▲排骨包

包子我覺得不小，皮薄餡多，口味偏甜，妹妹覺得好吃

 

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▲各種乾貨

 

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▲買了一份醬香餅

 

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▲我覺得有點辣，因為是冷的所以口感普通

 

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▲禦寒用的毛帽、棉襖

 

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▲好多水果是第一次見到

 

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▲一整車的葡萄

 

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▲也有幾間賣羊湯的店家

 

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▲黏豆包

 

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▲凍梨

 

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▲走到底的另一端出入口

 

吃的東西其實蠻多的，來了就是嘗鮮

但因為天氣太冷，炸的跟冷的都吃不太下

大部分都妹妹在吃，我就淺嚐幾口而已

不太確定早市確切的營業時間

請自行上網查詢喔！

 

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