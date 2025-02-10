[ 高雄左營一日遊_10個推薦必去景點 ]

高雄，是許多旅人想自助台灣城市的清單之一，對於新手旅行者而言，雖然算是交通方便、景點眾多的城市；該怎麼安排高雄一日遊路線呢？這篇就幫大家整理了高雄左營附近的10大必去景點(左營車站、果貿社區公園、

龍虎塔、蓮池潭、高雄物產館、仔濕地生態解說中心、左營孔子廟、哈囉市場、再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區、新左營站)，來一場慢活的高雄左營一日遊~

在此，跟著安妮王的腳步，從高雄左營車站出發，朝聖這些富有歷史、美食與自然的景點，行程地圖如下所示~

Google地圖請點我 > 高雄左營自行車一日遊(宗教、自然、市場、眷村文化)

左營車站 > 果貿社區公園(眷村美食) > 龍虎塔 > 蓮池潭 > 高雄物產館 > 洲仔濕地生態解說中心 > 左營孔子廟 > 哈囉市場(眷村美食) > 再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區 > 半屏山地景公園(視個人體力狀況) > 新左營站

[ 高雄左營景點1_左營車站 ]

景點 : 左營車站

地址 : 813高雄市左營區

附近景點 : 左營車站、果貿社區公園、 龍虎塔、蓮池潭等

安妮王推薦 : 每座城市的門面就是主要的交通樞紐；安妮王搭乘台鐵區間車來到 左營車站（舊城站），在景點上，大約走個10分鐘可以抵達龍虎塔(新左營站、左營高鐵站需要搭乘公車)，對於一早喜歡散步的安妮王，選擇高雄左營車站作為起點~

[ 高雄左營景點2_果貿社區公園 ]

Google地圖請點我 > 內惟+美術館車站(眷村、文青)

景點 : 果貿社區公園(偽出國來到小香港!!!)

地址 : 813高雄市左營區中華一路9號

營業時間 : 05:00-12:30

交通方式 : 內惟火車站步行約3~5分鐘

附近景點 : 內惟埤湖畔、高雄市立內惟藝術中心、高雄市立美術館、高雄輕軌綠色隧道、果貿社區公園、鼓山第三市場等

附近美食 : 福來順早餐、孟記早點、美紅豆漿等眷村早餐

安妮王推薦 : 高雄早上的最佳景點之一，來果貿社區吃早餐吧~

於內惟火車站附近的「果貿社區」，是一處由海軍眷村果貿三里改建而成的公寓大樓，早晨熱鬧的市場以及大排長龍的眷村早餐，物美價廉又好吃，且安妮王最喜歡的就是在「果貿社區公園」仰頭一望，拍攝兩座半圓弧形建築，相映合成的同心圓，獨特的建築和濃濃眷村風，彷彿穿梭到民國6、70年代，體驗眷村的生活日常~

[ 高雄左營景點3_龍虎塔 ]

景點 : 龍虎塔

地址 : 813高雄市左營區蓮潭路9號

營業時間 : 08:00-18:00

網址 : http://khh.travel/Article.aspx?a=6891&l=1&stype=1058&sitem=4112

交通方式 : 左營火車站步行約10分鐘、左營高鐵站+左營捷運站步行約20分鐘(可轉搭公車)

附近景點 : 左營火車站、鳳儀門、蓮池潭等

附近美食 : 哈囉市場(左營區的朝市)

安妮王推薦 : 說到高雄左營區，絕對必訪的經典景點「龍虎塔」，為色彩繽紛的池畔寶塔，可由龍虎塑像的嘴巴進入，內部展示許多畫作；鄰近的「蓮池潭」為清代「鳳山八景」之一，是高雄市最具傳統宗教色彩的風景區之一。除此之外，還有左營孔子廟、哈囉市場、再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區等當地景點，來個親近大自然、健走+自行車的高雄一日遊吧~

[ 高雄左營景點4_蓮池潭 ]

景點 : 蓮池潭

地址 : 813高雄市左營區蓮潭路9號

網址 : http://khh.travel/Article.aspx?a=6891&l=1&stype=1058&sitem=4112

交通方式 : 左營火車站步行約10分鐘、左營高鐵站+左營捷運站步行約20分鐘(可轉搭公車)

附近景點 : 左營火車站、鳳儀門、蓮池潭等

附近美食 : 哈囉市場(左營區的朝市)

安妮王推薦 : 說到高雄左營區，絕對必訪的經典景點「龍虎塔」的周遭景點-「蓮池潭」是高雄市左營區最大的湖泊，在陽光明媚、春夏交替的早晨，沿著湖泊健走，是個充滿健康的高雄早晨之旅(每日10000步直接達標)

[ 高雄左營景點5_高雄物產館 ]

景點 : 高雄物產館

地址 : 813高雄市左營區翠華路1435號

營業時間 : 13:30–21:30，禮拜二公休

網址 : https://www.facebook.com/kaoshop.lpfst/

交通方式 : 左營火車站步行約10分鐘、左營高鐵站+左營捷運站步行約20分鐘(可轉搭公車)

附近景點 : 左營火車站、鳳儀門、蓮池潭、左營孔子廟等

附近美食 : 哈囉市場(左營區的朝市)

安妮王推薦 : 高雄左營採買伴手禮的地方，蓮池潭湖畔附近的高雄物產館蓮潭旗艦店，是個絕佳的休閒去處，有親子遊樂區和自行車道，還有洲仔濕地公園和原生植物園等綠色景點。在這裡還可以買到代表高雄最佳的伴手禮，包括農產品和特色小吃，算是個為了採買而產生的觀光景點~

[ 高雄左營景點6_洲仔濕地生態解說中心 ]

景點 : 洲仔濕地生態解說中心

地址 : 813高雄市左營區環潭路58號

營業時間 : 09:00-12:00、14:00-17:00，禮拜二公休

網址 : https://pwb.kcg.gov.tw/chouchaiwetlandpark/

交通方式 : 左營火車站步行約15~20分鐘、左營高鐵站+左營捷運站步行約20分鐘(可轉搭公車)

附近景點 : 左營火車站、鳳儀門、蓮池潭、左營孔子廟、哈囉市場 、洲仔濕地生態解說中心、再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區、半屏山、新左營站+高雄高鐵站等

附近美食 : 哈囉市場(左營區的朝市)

安妮王推薦 : 洲仔濕地是一座生態棲息地，保留最原始的生態樣貌，在這裡可以看到復育成功的多種鳥類和水生動植物，還可以參加生態導覽解說、DIY植物敲拓染體驗等活動，算是一個很適合帶孩子來認識大自然的好地方。

[ 高雄左營景點7_左營孔子廟 ]

景點 : 左營孔子廟(全台最大的孔廟)

地址 : 813高雄市左營區蓮潭路400號

營業時間 : 09:00-17:00，禮拜一公休

網址 : http://kctoc.khm.org.tw/

交通方式 : 左營火車站步行約15~20分鐘、左營高鐵站+左營捷運站步行約20分鐘(可轉搭公車)

附近景點 : 左營孔子廟、哈囉市場 、半屏山、新左營站+高雄高鐵站等

附近美食 : 哈囉市場(左營區的朝市)

安妮王推薦 : 高雄市左營區有座超大的孔廟，是全台最大的喔！它建於1684年，歷經風雨，多次修繕後才有現在的規模。孔廟周長有122丈，超級壯觀，建築參考了山東曲阜孔廟和故宮太和殿，非常氣勢磅礴。每年的9月28日是教師節，會舉行祭孔大典，超有意義！而且從孔廟向東遠望，還能看到那個超有特色的半屏山喔！

[ 高雄左營景點8_哈囉市場 ]

景點 : 哈囉市場

地址 : 813高雄市左營區明潭路166號

營業時間 : 03:00-12:00

網址 : https://www.facebook.com/pages/%E5%93%88%E5%9B%89%E5%B8%82%E5%A0%B4/150660941660032

交通方式 : 左營高鐵站+左營捷運站步行約10~15分鐘(可轉搭公車)

附近景點 : 左營孔子廟、哈囉市場、半屏山、新左營站+高雄高鐵站等

附近美食 : 哈囉市場(左營區的朝市)

安妮王推薦 : 哈囉市場是高雄左營區的傳統市場，因為過去美軍駐紮的緣故，市場充滿著哈囉聲，久而久之就在做哈囉市場(也太隨興了XD)。市場內有各式各樣的生鮮水果、雞鴨魚肉、五金雜貨等，同時也有一些隱藏版的菜市場美食小吃，如果你想體驗接地氣的風景，就來哈囉市場走一趟吧！

[ 高雄左營景點9_再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區 ]

景點 : 再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區

地址 : 813高雄市左營區明德新村2、3、4、5、10、11、12-1號

營業時間 : 11:00-17:00(禮拜二到禮拜五)、10:00-18:00(假日)，禮拜一公休

網址 : http://mingdevillage.khm.org.tw/tw

交通方式 : 自高鐵左營站/台鐵新左營站/高雄捷運左營站出發─ 於站前北路搭乘紅53A至明建里站或紅51A至海功路口(軍校路)站，步行3-5分鐘抵達(建議搭公車)

附近景點 : 無

安妮王推薦 : 「再見捌捌陸─臺灣眷村文化園區」是一個全臺規模最大的臺灣眷村文化保留園區，由明德新村52棟房舍組成。這個園區有4大建物，包括「眷村時代館」、「眷村聚樂部」、「眷村．潮」和「眷村共生基地」。展示了眷村的歷史、文化和轉變，並提供了一個平台供喜愛眷村文化的創作者交流和分享創作。喜愛眷村文化的旅人，絕對不能錯過這座寧靜且富有魅力的景點!!!

[ 高雄左營景點10_左營高鐵/新左營站/左營捷運站 ]

景點 : 左營高鐵/新左營站/左營捷運站

地址 : 813高雄市左營區高鐵路107號

附近景點 : 左營孔子廟、哈囉市場 、半屏山、新左營站+高雄高鐵站等

安妮王推薦 : 左營站是高鐵、台鐵、捷運的交會站，也是全台唯一的三鐵共構站，因此機能十分完善，附近有三個大型商場，分別是環球購物中心、彩虹市集和新光三越。高鐵車站命名原則是以當地縣市名稱為主，但因為左營舊有台鐵車站，新車站命名為「新左營」。

[ 高雄左營一日遊_10個推薦必去景點 ]

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