[ 高雄車站一日遊_7大附近景點、美食懶人包 ]

高雄，是許多旅人想自助台灣城市的清單之一，對於新手旅行者而言，雖然算是交通方便、景點眾多的城市；該怎麼安排高雄一日遊路線呢？這篇就幫大家整理了高雄火車站附近的景點地圖、包含高雄車站、後驛商圈、三塊厝車站、三鳳中街、三民市場、愛河之心與瑞豐夜市，來一場慢活的高雄一日遊~

在此，跟著安妮王的腳步，從高雄車站/捷運站出發，朝聖這些富有歷史、美食、街道、血拚的景點，行程地圖如下所示~

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高雄車站 > 後驛商圈 > 三塊厝車站 > 三鳳中街> 三民市場 > 愛河之心 > 瑞豐夜市

[ 高雄景點1_高雄車站 ]

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景點 : 高雄車站

地址 : 807高雄市三民區建國二路318號

附近景點 : 高雄車站、愛河之心、後驛商圈、三塊厝車站、三民市場、三鳳中街等

安妮王推薦 : 每座城市的門面就是主要的交通樞紐；安妮王第一站來到高雄車站，仰頭一看，那圓弧立體的灰白色天花板，彷彿植物細胞吸收耀眼的陽光，在金屬板與光線的交錯下，展現出十足的現代與科技感。在交通上，高雄車站與高雄捷運為一體設計，可以改搭捷運遊玩高雄景點，超級方便~

PS: 高鐵左營站+新左營車站+左營捷運為一體設計，搭乘高鐵南下高雄的旅人，需要轉搭左營捷運或新左營台鐵才能到高雄市喔~

[ 高雄景點2_後驛商圈 ]

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景點 : 後驛商圈

地址 : 807高雄市三民區安寧街

營業時間 : 10:00-20:00、禮拜日公休

網址 : https://khh.travel/Article.aspx?a=6298&l=1

附近景點 : 高雄車站、愛河之心、後驛商圈、三塊厝車站、三民市場、三鳳中街等

安妮王推薦 : 從「高雄車站」步行約1~3分鐘，就會看到用五顏六色的雨傘布置而成的網美景點-「後驛商圈」，販售各式各樣的服飾、配件、童裝等，有種來到台北五分埔的感覺。

[ 高雄景點3_三鳳中街 ]

景點 : 高雄車站

地址 : 807高雄市三民區建國二路318號

附近景點 : 高雄車站、愛河之心、後驛商圈、三塊厝車站、三民市場、三鳳中街等

安妮王推薦 : 每座城市的門面就是主要的交通樞紐；安妮王第一站來到高雄車站，仰頭一看，那圓弧立體的灰白色天花板，彷彿植物細胞吸收耀眼的陽光，在金屬板與光線的交錯下，展現出十足的現代與科技感。在交通上，高雄車站與高雄捷運為一體設計，可以改搭捷運遊玩高雄景點，超級方便~

PS: 高鐵左營站+新左營車站+左營捷運為一體設計，搭乘高鐵南下高雄的旅人，需要轉搭左營捷運或新左營台鐵才能到高雄市喔~

[ 高雄景點4_三鳳中街 ]

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景點 : 三鳳中街

地址 : 807高雄市三民區

營業時間 : 依店家而定

交通方式 : 台鐵三塊厝車站步行約3~5分鐘

網址 : https://www.travelking.com.tw/tourguide/scenery1662.html

附近景點 : 高雄車站、愛河之心、後驛商圈、三塊厝車站、三民市場、三鳳中街等

安妮王推薦 : 年貨大街中，台北有迪化街、高雄則是三鳳中街，是高雄饒富歷史韻味的一條街道，販售南北雜貨、乾貨等，在充滿活力加裝採光罩的購物商街以及寬敞的大道上，可以盡情地體驗過年的氣氛。

[ 高雄景點5_三民市場 ]

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景點 : 三民市場

地址 : 807高雄市三民區中華三路285號

營業時間 : 06:00-15:00(依店家而定)

交通方式 : 台鐵三塊厝車站步行約5~10分鐘

附近景點 : 高雄車站、愛河之心、後驛商圈、三塊厝車站、三民市場、三鳳中街等

附近美食 : 廖家黑輪(下午去黑輪片已經賣光了QQ)、阿萬意麵(便宜好吃又大碗)、愛玉冰(阿嬤好親切)、老周冷熱飲(吃不下了...)等。

安妮王推薦 : 市場是台灣文化中不可或缺的一部分，也是旅人體驗當地風情的好去處。其中，安妮王最推薦的就是「三民市場」，白天與晚上各自有不同的風貌，白天是許多婆婆媽媽或家庭主婦喜歡來採買的菜市場，到了晚上則像是美食聚集的小型夜市，可謂在地人的美食景點。(從早吃到晚的概念XD)

景點 : 廖家黑輪

地址 : 807高雄市三民區三民街191號

營業時間 : 10:30-21:30

交通方式 : 台鐵三塊厝車站步行約5~10分鐘

附近景點 : 高雄車站、愛河之心、後驛商圈、三塊厝車站、三民市場、三鳳中街等

安妮王推薦 : 在三民市場裡已開業近六十個年頭的廖家黑輪，使用狗母魚漿手工製作的黑輪片，比起機器壓的黑輪，手工黑輪片就是多了一些嚼勁與香氣，最讓安妮王喜愛的是那焦焦的口感與香味，來一串邊走邊吃，當作散步美食恰恰好。

景點 : 阿萬意麵

地址 : 807高雄市三民區三民街184號

營業時間 : 15:30-21:30

交通方式 : 台鐵三塊厝車站步行約5~10分鐘

附近景點 : 高雄車站、愛河之心、後驛商圈、三塊厝車站、三民市場、三鳳中街等

安妮王推薦 : 市場是台灣文化中不可或缺的一部分，也是旅人體驗當地風情的好去處；簡單的意麵與肉羹，比起普通麵條不但味道更香，而且口感上也很有嚼勁。





景點 : 愛玉冰

地址 : 807高雄市三民區三民街165號

營業時間 : (依阿嬤而定)

交通方式 : 台鐵三塊厝車站步行約5~10分鐘

附近景點 : 高雄車站、愛河之心、後驛商圈、三塊厝車站、三民市場、三鳳中街等

安妮王推薦 : 在炎炎夏日的高雄，來杯清涼解渴的愛玉冰恰恰好；滑溜溜的愛玉冰，一杯50元，可以免費加上仙草、珍珠、粉粿等，只能說阿嬤太佛心了!!!

[ 高雄景點6_愛河之心 ]

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景點 : 愛河之心

地址 : 804高雄市鼓山區龍德路2號

網址 : https://khh.travel/zh-tw/attractions/detail/19

交通方式 : 輕軌愛河之心站、捷運後驛站步行約3~5分鐘

附近景點 : 高雄車站、愛河之心、後驛商圈、三塊厝車站、三民市場、三鳳中街等

安妮王推薦 : 高雄的夜晚，不妨來到「愛河之心」走走逛逛，在彩色燈光投影下，湖畔水景、橋面、市井，猶如光彩奪目的珠寶，是夜遊高雄的好去處。另外，除了鄰近高雄捷運站外，還有水路遊船、單車步道、愛河之心輕軌站等，是體會夜高雄之美的最佳去處。

[ 高雄景點7_瑞豐夜市 ]

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景點 : 瑞豐夜市

地址 : 804高雄市左營區裕誠路南屏路

營業時間 : 17:00-24:00，禮拜一與禮拜三公休

網址 : https://www.facebook.com/rueifong/

交通方式 : 捷運巨蛋站步行約3~5分鐘

附近景點 : 高雄巨蛋

附近美食 : 超級多!!!

安妮王推薦 : 高雄除了夜景外，當然少不了夜市；在捷運巨蛋站附近的「瑞豐夜市」，可謂是高雄市著名的夜市之一，不僅有許多遊戲攤位和商店，還有各式各樣的美食小吃，像是文鮮奶麻糬、櫥窗滷味、鴨肉餅、德國豬腳、 彭氏臭豆腐 、天使雞排等。總之，高雄瑞豐夜市是一個非常適合遊客品嚐美食和購物的地方，您可以在這裡感受到高雄市的熱情和活力。

景點 : 瑞豐夜市 文鮮奶麻糬

地址 : 813高雄市左營區南屏路瑞豐夜市第二排第二攤

營業時間 :18:00–00:30

交通方式 : 捷運巨蛋站步行約3~5分鐘

附近景點 : 高雄巨蛋

附近美食 : 超級多!!!

安妮王推薦 : 麻糬近乎無糖不太甜，且皮非常的Q軟，5種口味各有特色！安妮王較喜歡牛奶，沾裹椰子粉非常對味，可以買一盒銅板價的麻糬試試看~

景點 : 淺綠色

地址 : 804高雄市鼓山區裕誠路1128號

營業時間 : 18:30–01:00，禮拜一與禮拜三公休

交通方式 : 捷運巨蛋站步行約3~5分鐘

附近景點 : 高雄巨蛋

附近美食 : 超級多!!!

安妮王推薦 : 「檸檬奶」特別好喝，用的是純正鮮奶，挺特別的，每次來瑞豐夜市必喝！

景點 : 第三排 鴨香寶 烤鴨夾餅

地址 : 813高雄市左營區南屏路410號

營業時間 : 18:00–01:00，禮拜一與禮拜三公休

網址 : https://www.facebook.com/rueifong/

交通方式 : 捷運巨蛋站步行約3~5分鐘

附近景點 : 高雄巨蛋

附近美食 : 超級多!!!

安妮王推薦 : 烤鴨夾餅有原味、辣味、綠芥末、黃芥末及南洋酸辣口味。以原味來說，用軟 Q 的四方餅夾上洋蔥、小黃瓜、酸菜、鴨肉絲，還有餅乾，綜合呈現多層次的豐富口感，對小資女來說，還蠻飽的。

[ 總結_高雄車站一日遊_7大附近景點、美食懶人包 ]

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