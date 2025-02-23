[ 台南安平一日遊_景點行程懶人包(交通、行程、景點、美食大攻略) ]

台南安平區，是以前漢人來台時較早開發的地帶之一，在荷蘭時期之前已被稱為「大員」、臺灣，例如《東番記》。明朝永曆15年（西元1661年），鄭成功取代荷蘭人管轄臺灣，此批來臺漢人改名大員為安平，取自福建省泉州府連接晉江與南安的安平橋；時設有安平鎮，同時為鄭氏王城所在；現今， 安平區歷經荷蘭、明鄭、清朝，及日治各時期的變革，因此保留一些清代古老房屋的建築，除此之外，也有許多古時居民的習俗，例如，安平劍獅、安平風獅爺與台南市區內已漸式微的擋煞用「刀劍屏」，在安平仍可見；甚至成為一種觀光象徵。

因此，如果在台南市區逛完的旅人，想挑一處離台南市區交通方便+不同風情的景點的話，"台南安平" 可以說是較佳的選擇之一。

在交通上，坐公車、騎車大約20-30分鐘即可抵達。

在歷史上，有億載金城以及許多荷蘭時期遺留的建築物。

在美食上，是一處充斥蝦餅、蜜餞、布丁、豆花以及牛肉湯的地區。

在自然風景上，觀夕平台跟漁光島，可以看見台南海景之美。

然而，決定要去台南安平地區時，先來分析一下此地區的景點劃分，大致分為三大區塊，如下所示

1. 紅色區塊 (重點區) : 主要景點有安平古堡、觀夕平台、夕遊-出張所、安平老街等，集美食、歷史文化、伴手禮、自然美景等旅遊要素的精華區塊

2. 黃色區塊 (親子、樂活、歷史區) : 主要景點有安平定情碼頭德陽艦園區、二鯤鯓砲臺(億載金城)等，透過富有童趣的創意手法，將台南的船歷史，打造成網美、遊樂園類型的景點，非常適合親子一日遊

3. 藍色區塊 (漁光島) : 主要景點有漁光島沙灘、虱目魚主題館，安妮王很想排這個景點，然而，在交通以及行程安排上，發現紅色區塊+黃色區塊的交通比較方便，因此忍痛割捨

不過，安妮王收集了關於漁光島的文章以及不錯的KKDAY的旅遊方案，請笑納

台南景點 | 漁光島湛藍月牙灣，日落塔、迷霧森林、浪漫獨立島嶼等你來~

在此，跟著安妮王的腳步慢慢晃(不想慢慢走的話，坐公車或騎車、開車都可以喔 :D)，從台南市區出發，朝聖台南安平，本篇記錄的是紅色區塊的旅遊路線，如下所示

Google行程請點我 台南安平景點懶人包

台南火車站 安平蚵灰窯文化館 安平劍獅埕 海山館 安平老街 安平古堡 東興洋行 朱玖瑩故居(因鹽玖定) 英商德記洋行 夕遊-出張所 觀夕平臺 回歸

[ 交通_台南市到安平區 ]

​台灣好行的99安平台江線，看好時間以及地點後，提早一些時間前往等候+搭上公車就好。

在台南市區搭公車的話，台南2號(白鷺灣社區)可以抵達安平老街等景點，不過會繞點路

或者，如果住在"赤崁樓" 附近的旅人，也可以選擇搭台南77號公車到原住民文化會館，之後一路步行直到億載金城，最後再從億載金城搭台灣好行到安平精華區

安妮王還蠻推薦從台南市區搭到安平，因為停靠安平的景點有 "億載金城"、"原住民文化會館"、"延平街"、" 安平蚵灰窯文化館 "、"安平古堡"、"德記洋行/安平樹屋"、 "大員皇冠假日酒店"以及"觀夕平臺"。可以算好時間後就直接前往，在旅程上十分方便

延伸閱讀 台灣好行的99安平台江線

[ 台南安平景點1_安平蚵灰窯文化館 ]

"安平蚵灰窯文化館" 是目前台灣僅存唯一的蚵灰窯，從17世紀開始蚵灰便是以海為生的安平人必備的造船材料之一，後來延伸加入糖水、糯米汁成為蓋房的磚瓦黏合使用，現今雖然已不再使用這些古法建材，但仍舊保留了安平燒製蚵殼成為蚵灰的重要遺址。展區內，詳細敘述著蚵的成長過程及生態，蚵灰的製作過程，蚵灰的應用，用淺顯易懂的方式，讓旅人們認識這些古早的技藝

景點 : 安平蚵灰窯文化館

地址 : 708台南市安平區安北路110之1號

營業時間 : 08:30-17:30，禮拜一公休

網址 : https://culture.tainan.gov.tw/week.php

票價 : 免費

附近景點 : 安平劍獅埕、海山館、安平老街 、安平古堡、朱玖瑩故居(因鹽玖定)、英商德記洋行

附近美食 : 方蘭川布丁(就在隔壁，一定要吃啊!!! )

安妮王推薦 : 其實，當初會排 "安平蚵灰窯文化館" 這一處景點，主要是為了隔壁的"方蘭川布丁" 而來

在艷陽高照的午後，先去 "方蘭川布丁" 買原味的手工焦糖烤布丁後，再到 "安平蚵灰窯文化館" 外面的小庭院看著風景、吃著布丁，最後在悠閒的體驗 "蚵灰窯" 的歷史文化，當個為美食而來的假文青吧

[ 台南安平景點2_安平劍獅埕 ]

說到台南安平的吉祥物，就要提到 "劍獅" 這個元素了

"劍獅" 為安平民宅特有的避邪物，獅咬劍的造型依方向代表著不同的含意，劍鋒朝左象徵祈福；劍鋒朝右代表鎮邪；咬著雙劍則為鎮煞之意

"安平劍獅埕" 是一座以劍獅為主題的創意園區，有扇子館、劍獅館、民俗館、童玩館這四種類別的主題館可以逛逛

景點 : 安平劍獅埕

地址 : 708台南市安平區延平街35號

營業時間 : 禮拜一到禮拜五_10:30-18:30、禮拜六+禮拜日_10:30-19:30

網址 : http://www.sword-lion.com.tw/

票價 : 免費 (彩繪劍獅另外算錢)

附近景點 : 安平蚵灰窯文化館、海山館、安平老街 、安平古堡、朱玖瑩故居(因鹽玖定)、英商德記洋行、東興洋行

附近美食 : 周氏蝦捲 、 陳家蚵捲 、 阿財牛肉湯 、義豐冬瓜茶等

安妮王推薦 : 這次隔了三年在次到訪安平，最大的收穫就是發現了 "安平劍獅埕" 這個文化元素，以前到安平，只知道 安平老街、古堡、豆花等熱門景點跟小吃，卻不曾發現這個充滿歷史的吉祥物；位於安平老街這一地區的 "安平劍獅埕"，設有「主題館」、「童玩館」及全國唯一的「劍獅扇館」，不但可帶領民眾瞭解劍獅和扇子的由來和文化，更展示舊時代的劍獅尪仔標、蛇螺、彈珠、水晶萬花筒等趣味童玩可供賞玩，是一處融合鄉土與藝術氣息的文藝之地

[ 台南安平景點3_海山館 ]

在安平老街內，除了有可愛的 "安平劍獅埕"，清朝時期的市定古蹟-"海山館"，也是獨樹一格的景點。

"海山館"，原本是清朝時期為清兵駐守安平的宿舍，日治時期被轉售成為民宅，之後才被政府單位收回成為古蹟，主建築保存良好，可一窺早期安平地區的建築型態。

現在的 "海山館"，由台南市文化協會、安平文教基金會、台灣風土整合企劃公司進駐經營，展現不同於駐兵時期的可愛風貌，內部除了文創商品的展售，還有許多的互動遊戲，以及根據生日可尋找到自己的守護劍獅，讓許多遊客在裡面細細尋找，也根據安平特色及生態創造了不少可愛的吉祥物，假日更有實境解謎等許多活動在此舉辦，讓原本嚴肅的古蹟充滿活潑的氣息，想體驗不一樣的古蹟遊樂絕對不能錯過。

景點 : 海山館

地址 : 708台南市安平區效忠街52巷3號

營業時間 : 09:00-17:00，禮拜一公休

網址 : https://www.facebook.com/seamounthall/

票價 : 免費

附近景點 : 安平蚵灰窯文化館、安平劍獅埕、安平老街 、安平古堡、朱玖瑩故居(因鹽玖定)、英商德記洋行、東興洋行

附近美食 : 周氏蝦捲 、 陳家蚵捲 、 阿財牛肉湯 、義豐冬瓜茶等

安妮王推薦 : "海山館" 為1684 年為清朝士兵建造的建築，收藏護身符等抵禦邪惡的物品，現在為直轄市定古蹟，如此風光的歷史古蹟，好不容易來到安平老街了，走幾步路就可以參觀這座 "莫蘭迪"色彩的高貴建築囉

以參觀 "海山館" 的時間而言，如果喜歡熱鬧的旅人，假日官方有舉辦活動，聽說很歡樂；不過平日前往，雖然沒有活動加持，不過多了清幽寧靜的氛圍，從安平老街熱烈的攤販叫賣聲，逐漸上演清朝時期的穿越時空小劇場，為安平老街增添截然不同的意象。

[ 台南安平景點4_安平老街(美食、伴手禮聚集地) ]

"安平老街"="延平老街"，有著 "台灣第一街" 的美稱，是300多年前荷蘭人在安平建立的第一條街道，早期街道的設計都僅供人與推車通行，因此街道沒有很寬。現今，在狹小的街道裡，各式各樣的老店林立，除此之外，富有歷史的小巷子、許多老式聚落等，讓旅人走在靜謐的巷弄裡面有如時光倒流一般，錯綜複雜的小巷也頗有探險的感覺。

景點 : 安平老街

地址 : 708台南市安平區延平街

營業時間 : 24小時(安妮王推薦11:30-18:00之間前往，店家幾乎已營業，很熱鬧)

網址 : https://www.facebook.com/anpingtainan?fref=nf

票價 : 免費

附近景點 : 安平蚵灰窯文化館、安平劍獅埕、海山館 、安平古堡、朱玖瑩故居(因鹽玖定)、英商德記洋行、東興洋行

附近美食 : 周氏蝦捲 、 陳家蚵捲 、 阿財牛肉湯 、義豐冬瓜茶等

安妮王推薦 : "安平老街"是台灣最古老的街道，由荷蘭人所建，兩側攤位和商店林立，並有宛如迷宮的巷弄交織其中，以安妮王的體驗而言，覺得美食只是點綴 "穿梭小巷子樂趣" 的陪襯，每一條街道、不同的文化歷史，都是一種驚喜、教育，是一場豐富的街道行旅

[ 台南安平景點5_安平古堡 ]

"安平古堡"，17世紀初荷蘭人以軍商結合的隊伍，於1624年占領今日安平，並建熱蘭遮城為其防禦要塞，全部工程完成於1634年。

1662年鄭成功取荷蘭城後，改稱安平鎮，改內城為內府，臺人因此稱其為王城。

清領時代，因台江陸浮失卻其重要性，加上清兵破壞熱蘭遮城建億載金城，故日漸荒廢。

日治後重建，二戰後乃稱「安平古堡」。

目前真正的荷蘭時期遺跡僅存古堡前方外城南城垣的磚牆，直到1975年配合觀光年計畫，台南市政府整修安平古堡範圍環境，在瞭望台上加一尖型屋頂，牆面漆成白色，就是現在我們看見的安平古堡的模樣。​

以園區規劃而言，大致分為兩大區域，一塊是 "瞭望台"，可以休憩、遠眺風景、採買食物等。另一塊則是 "熱蘭遮城博物館"，從古至今，講述綿延不絕的歷史

"熱蘭遮城博物館"，原為建於1882年的安平稅務司公館，日治時期曾改為稅關俱樂部、台南史料館。終戰後曾作為安平區公所使用。後來因知名商界人士邱永漢捐贈其典藏給台南市政府，市府便於該建築成立「台南市立永漢民藝館」，現改為熱蘭遮城博物館，內有「情境重現」、「固若金湯」、「官署故事」、「片鱗半爪」四個展示廳，博物館正前方仍保存有荷蘭東印度公司VOC標誌。

景點 : 安平古堡

地址 : 708台南市安平區國勝路82號

營業時間 : 禮拜一到禮拜四_08:30-17:30、禮拜五到禮拜日_08:30-20:00

網址 : 無

票價 : (比較划算)

附近景點 : 安平蚵灰窯文化館、安平劍獅埕、海山館 、安平老街、朱玖瑩故居(因鹽玖定)、英商德記洋行、東興洋行

附近美食 : 周氏蝦捲 、 陳家蚵捲 、 阿財牛肉湯 、義豐冬瓜茶等

安妮王推薦 : "安平古堡" 為國家一級古蹟，建築特色為紅磚平台與白色瞭望台，營造古蹟風韻外，辛苦登上高處遠眺海岸景觀，保存將近300多年的歷史。以地理位置、文化而言，來到安平都是不可或缺的重要歷史景點

[ 台南安平景點6_朱玖瑩故居(因鹽玖定) ]

在台南安平的北方，有三處連在一起的景點，分別為 "朱玖瑩故居(因鹽玖定)"、"安平樹屋" 與 "英商德記洋行"，現場購票的話，只要花費 50元，就可以三處景點一起參觀，算是物超所值的景點配置。以下為安妮王記錄這三處的點點滴滴，如下所示

"朱玖瑩故居(因鹽玖定)"，曾任財政部鹽務總局局長的朱玖瑩先生，因鹽定居於此而有此名，而定居處原本是台鹽的宿舍，也稱為「因鹽玖定」，建築內有朱玖瑩先生的當代顏體書法展覽，身為書法名家的他留下許多作品，晚年長居安平，自號安平老人。

如果是書法愛好者的旅人，"朱玖瑩故居(因鹽玖定)"有朱玖瑩先生的各式書體作品，亮著閃光的書法心經讓人捨不得移開目光，望著彷彿可以沉澱心靈；然而，如果是自然愛好者的話，日式風格的建築包裹著文青風的咖啡廳、裝飾品店等，兩者都有放空的功效

"安平樹屋" 位於德記洋行後面，曾為德記洋行的倉庫、大日本鹽業株式會社出張所倉庫，經百餘年歲月滄桑後，倉庫牆面滿佈榕樹盤據的氣根，高聳的榕樹茂密的樹冠彷彿成為倉庫的屋頂，也讓安平樹屋擁有難得一見的外觀及神秘氣息，形成特有的屋樹共生奇景，類似吳哥窟大樹盤纏著「塔普倫寺」

"安平樹屋" 可以說是台南安平最讓人 "放鬆"、"吸收自然芬多精" 的景點，高大的榕樹+各種松鼠、鳥類穿梭，另外，綠油油的草原可以讓人忘情地奔跑、跳動，心情大好

位在安平樹屋旁，有著純白色外觀的洋式建築就是 "英商德記洋行"，是英商德記洋行在安平開港後於台南安平所設立的據點，主要出口糖、樟腦與茶葉，並輸入鴉片，是繁盛一時的重要商業據點。

如今，規劃為台灣開拓史料蠟像館以蠟像展出台灣早期生活樣貌；透過擬真的標本、富有童趣的解說看板以及動畫，記錄德記洋行的歷史

景點 : 朱玖瑩故居(因鹽玖定)

地址 : 708台南市安平區古堡街108號

營業時間 : 08:30-17:30

網址 : 無

票價 : (比較划算)

附近景點 : 安平蚵灰窯文化館、安平劍獅埕、海山館 、安平老街、安平古堡、東興洋行

附近美食 : 同記安平豆花、茂記黑豆花、六月三十義式手工冰淇淋等

安妮王推薦 : "朱玖瑩故居(因鹽玖定)"+"安平樹屋" + "英商德記洋行" 為三合一的景點，可以在此處看到日式、英式、以及自然風格的景色，除此之外，結合歷史人文、自然風景、小文青等旅遊風格，讓這三處景點可以適合各種年齡層到訪；相較於 "安平古堡+安平老街" 那一塊的人情味、熱鬧繁華，"朱玖瑩故居(因鹽玖定)"+"安平樹屋" + "英商德記洋行"偏向純樸自然的意象，讓人想拿一本書，點杯咖啡靜靜的度過下午

[ 台南安平景點7_東興洋行 ]

"東興洋行" 建於1870，面對著安平歷史水景公園，大樹下紅色圓拱牆柱搭配著咾咕石的基座，是東興洋行在許多台南人心中的印象，與樹屋旁的英商德記洋行同為安平現存的兩棟洋行建築。

以參觀時間來說，跟"海山館" 有點類似，假日會在此處舉辦音樂表演，增添歡笑的人潮；而平日則是安靜，但由於地理位置的關係，給安妮王的感覺有點像廢棄的豪宅

景點 : 東興洋行

地址 : 708台南市安平區安北路233巷3號

營業時間 : 09:00-17:00，禮拜日、禮拜一公休

網址 : 無

票價 : 無

附近景點 : 安平蚵灰窯文化館、安平劍獅埕、海山館 、安平老街、安平古堡、朱玖瑩故居(因鹽玖定)、夕遊-出張所

附近美食 : 同記安平豆花、茂記黑豆花、炸雞洋行、六月三十義式手工冰淇淋等

安妮王推薦 : " 東興洋行 " 的地理位置有點微妙，稍微遠離了 "安平古堡+安平老街"，原本的人潮叫賣聲，取而代之的是沒有甚麼人煙的街道、突然看到了一座歐洲殖民時期的建築，幽靜的環境反而讓人覺得有種古堡的感覺

[ 台南安平景點8_夕遊-出張所 ]

"夕遊-出張所" 位於鹽神白沙灘公園後方，在鹽業興盛時期這裡是相當重要的一處據點，東向為煎熬鹽試驗工廠；北面有儲藏室、真空鹽工場及高大的煙囪；西向則是鹽區倉庫，在光復初期事務室更改為宿舍，提供鹽務總局的家屬住宿。 其名字由來與日文發音-sio(鹽)有關，以此為出發，打造 "鹽"+"觀賞夕陽" 為特色的景點

"夕遊-出張所" 最大的特色為 "366種顏色的生日彩鹽" ，在繽紛的色彩之中尋找自己的專屬彩鹽是一大樂趣

"夕遊-出張所" 除了"366種顏色的生日彩鹽"外，還研發了彩鹽吊飾、印章、多彩討喜的開運雪鹽燒，以及各種包裝精美的鹽巴伴手禮，成功的將 "日式"、"鹽巴"、"文青"三大元素結合一起的觀光勝地。

景點 : 夕遊-出張所

地址 : 708台南市安平區古堡街196號

營業時間 : 10 :00-18:00，禮拜六_10:00-19:00

網址 : https://www.tnshio.com/

票價 : 無

附近景點 : 安平蚵灰窯文化館、安平劍獅埕、海山館 、安平老街、安平古堡、朱玖瑩故居(因鹽玖定)、東興洋行

附近美食 : 同記安平豆花、茂記黑豆花、炸雞洋行、六月三十義式手工冰淇淋等

安妮王推薦 : "夕遊-出張所" ，從字面上意思來看，就是欣賞夕陽的好地方，這裡主要將 "日治時期的歷史建築"+"鹽巴商品"+"夕陽色彩" 三大元素，經過商業包裝與安平的吉祥物文化結合後，誕生而成的"文青" 景點，在唯美的夕陽冗照下，看著多彩的鹽巴，挑選重要人物生日的幸運鹽，可以說是來到台南安平最具獨特意義的象徵性辦手禮

[ 台南安平景點9_觀夕平臺 ]

以上介紹的安平景點，地理位置皆在同一塊，安平蚵灰窯文化館 、 安平劍獅埕 、 海山館 、 安平老街 、 安平古堡 、 東興洋行 、 朱玖瑩故居(因鹽玖定) 、 英商德記洋行 、 夕遊-出張所等，都是大概走路5-15分鐘就可以抵達的景點。

接下來，台南安平行程即將進入尾聲，這時間差不多是看夕陽、迎接夜晚的好時機，在此，安妮王推薦三個方案給大家參考

1. 觀夕平臺 : 安妮王路線，從 "夕遊-出張所"出發，經過一望無際的大馬路，看到驚豔的 "NINAO Gelato 蜷尾家 經典冰淇淋"，大約走個20-30分鐘，就可以抵達 "觀夕平臺"

2. 安平運河 : 這是比較方便的行程，往安平河堤、運河的方向走，可以在最後看見被夕陽染紅的 "大魚的祝福"，也是安平受歡迎的欣賞夜景的地方。

3. 漁光島 : 如果有車子的話，前往 "漁光島" 看著白色的沙灘以及湛藍、海水，橘紅、漆黑的海水，也是一種浪漫的安平行程Ending。

終於，來到了台南安平的最後一站，位於安平港國家歷史風景區內的觀夕平臺，看著逐漸西下的夕陽，人潮越來越多，那透明清澈的海水，彷彿映照了天空的多彩景色，千變萬化；白日的湛藍、中午的豔陽、下午的金光粼粼、晚上的神祕漆黑，不僅是賞夕陽的好地方、鍛鍊腳力的場所、也是夜晚欣賞星星的景點。

景點 : 觀夕平臺

地址 : 708台南市安平區漁濱路

營業時間 : 24小時

網址 : 無

票價 : 無

附近景點 : 安平燈塔、戀愛廣場

附近美食 : 無

安妮王推薦 : 如果想為台南安平行程畫上美美的結束，"觀夕平臺" 可以說是還不錯的選擇，走了將近8小時的歷史古蹟、美食文化等景點後，看見廣闊的海洋、彷彿說著 "我要下班" 的太陽、最後搭乘台灣好行，在車上回顧曾經走過的風景後，直奔台南市區，完成台南安平一日遊

[ 台南安平_美食攻略 ]

"台南安平"的美食雖然沒有像 "國華街"那麼密集，密集到讓人不知道從哪裡可以吃

不過也是讓人覺得物超所值、荷包君失血的地方，安平路(文章牛肉湯、王氏魚皮等美食戰場)、古堡街(阿財牛肉湯、伴手禮區域)、安北路(豆花、布丁甜點區)，這三條長長的街道，就能讓人歎為觀止囉

以下為安妮王推薦的百元打死一餐的安平小吃，請笑納

景點 : 周氏蝦捲-老店

地址 : 708台南市安平區安平路125號

營業時間 : 禮拜一到禮拜五_09:00-19:00 、禮拜六與禮拜日_09:00-19:30

網址 : http://www.chous.com.tw/index.html

附近景點 : 安平老街

安妮王推薦 : "周氏蝦捲-老店" 以地理位置而言，離安平知名景點很方便；在蝦捲美味度而言，每咬一口，絞肉、蝦子、些許蔬菜、以及炸得酥脆的麵皮，混合在一起的味道，讓安妮王每次到台南，都會來一盤周氏蝦捲

景點 : 陳家蚵捲

地址 : 708台南市安平區安平路786號

營業時間 : 10:00-21:00

網址 : 無

附近景點 : 安平老街

安妮王推薦 : "陳家蚵捲" 也算是一家有歷史的老店，在逛安平老街時，斗大醒目的招牌與店面，想忽略也很難

就食用感而言，兩家的 "捲" 都各有特色，"周氏蝦捲" 講求酥脆、蝦子的鮮味、吃起來比較有彈牙的感覺；而"陳家蚵捲"比較強調 "軟嫩"，裏頭的蚵仔+絞肉的結合，咀嚼到後來有一種入口即化的感覺 ，還蠻特別的台南安平美食體驗

景點 : 阿財牛肉湯

地址 : 708台南市安平區古堡街5號

營業時間 : 11:00-01:00

網址 : https://www.facebook.com/TaiNanAnPingACaiNiuRouTang/

附近景點 : 安平老街

安妮王推薦 : "阿財牛肉湯"的餐點、用餐環境(有冷氣)都非常不錯，經典的牛肉湯味道鮮甜，肉片加上薑絲沾醬十分涮嘴，到了用餐時間、假日或多或少都要排隊，不過翻桌率算快，加上老闆勤奮，營業時間很長，因此是一家結合交通、速度、價格與美食集一身的牛肉湯店面。

景點 : 方蘭川布丁 - 台南伴手禮

地址 : 708台南市安平區安北路112號

營業時間 : 10:00-18:00

網址 : https://fanglanchuan.tw/

附近景點 : 安平蚵灰窯文化館 (就在隔壁)、安平老街

安妮王推薦 : "方蘭川布丁 - 台南伴手禮" 是安妮王目前吃過口感層次最多元、極致的手工焦糖烤布丁，買一盒手工烤布丁，順道去 "安平蚵灰窯文化館" 外面的小庭園休憩，一邊吃著布丁、一邊欣賞流動的交通工具、最後也可以逛逛富有教育意義的"安平蚵灰窯文化館"，當個文藝青年也不錯喔

景點 : 依蕾特布丁

地址 : 708台南市安平區安平路422號

營業時間 : 禮拜一到禮拜五_10:30-21:00、禮拜六與禮拜日_10:00-21:00

網址 : https://www.elate.com.tw/

附近景點 : 安平運河、劍獅公園、安平路(安平美食聚集地)

安妮王推薦 : "依蕾特布丁" 在地理位置上，雖然遠離觀光景點，不過整條長長的安平路上，充斥傳統、新潮、網美等元素的店面，例如，網美飲料_Wanki Juice 元氣果汁、人氣早餐-王氏魚皮店、文章牛肉湯、二牛牛肉湯、所長茶葉蛋、周氏蝦捲(老店、總店)、以及紅磚布丁、銀波布丁都在這條街上，在旅遊路線上，安妮王先從老街那一邊，沿著安平路走，一邊是街道，另一邊則是被陽光冗照的安平運河，逛到 "周氏蝦捲-總店"後，再往回走開始瘋狂吃跟採買

景點 : 同記安平豆花安平2店

地址 : 708台南市安平區安北路141-6號

營業時間 : 禮拜一到禮拜五_10:00-22:00、禮拜六與禮拜日_09:00-22:00

網址 : http://www.tongji.com.tw/

附近景點 : 安平老街、安平樹屋、英商德記洋行（台灣開拓史料蠟像館)、安北路(安平美食聚集地)

安妮王推薦 : "同記安平豆花" 算是很狂的一家豆花店，在台南市區、安平有分店外，在高雄也看得到蹤跡；另外，為在安北路上，有蝦餅、方蘭川布丁、炸雞洋行、茂記黑豆花等，另一外安平美食戰場，其中，安妮王最常光顧的便是安平二店，地理位置太好，吃一吃就可以到樹屋，或者安平老街晃晃，繼續台南安平的行程

景點 : NINAO Gelato 蜷尾家 經典冰淇淋

地址 : 708台南市安平區安北路720號

營業時間 : 禮拜一到禮拜五_11 :00-18:00、禮拜六與禮拜日_11:00-21:00

網址 : https://m.facebook.com/ninaogelato/

附近景點 : 觀夕平台、夕遊-出張所、安平老街

安妮王推薦 : "NINAO Gelato 蜷尾家 經典冰淇淋" 是位於台南安平的門市，有別於 "蜷尾家甘味處散步甜食" 的隨性悠閒風格，安平的門市加入 " 劍獅埕 " 的元素以及高雅樸素的用餐空間，可以讓旅人短暫的停留，主打的冰淇淋以 "義式" 為主。

[ 台南安平_伴手禮攻略 ]

好不容易來到台南安平，除了復古的街道與自然風景外，最主要的就是採購伴手禮給親朋好友+長輩囉

在這裡，安妮王就逛過去的感覺，根據五官感受，統整大致上販賣較誇張的四種伴手禮，分別是"蜜餞"、"蝦餅"、"布丁" 以及"椪餅"

以"蜜餞" 而言，" 正合興 " 跟"永泰興" 兩家都還蠻受好評的，以新鮮的水果醃製而成，親民的價格，不分老幼都下得了手

逛起 "安平老街" 時，最常聽到的聲音，就是 "蝦餅" 迸出來的響亮悅耳的聲響，熱騰騰充滿 "蝦味" 的餅乾，入口即化，只是安妮王覺得雖然價格便宜，不過很佔空間，對於行李多多的背包客而言，只能割愛囉

延伸閱讀 台南蝦餅推薦| 安平蝦餅這麼多！妳又該選哪一家呢| 妳好南搞

台南安平有 "蜜餞"、"蝦餅" 外，最讓安妮王開心的就是布丁了，在安北路上，有方蘭川布丁；在安平路上，有依蕾特布丁、銀波布丁以及紅磚布丁，這四種大品牌的布丁，都在安平重心景點的周遭，非常密集

最後，來到台南，一定要吃吃"台南椪餅"，俗稱"月子餅"。

吃3個椪餅，等於吃1隻麻油雞。古代因爲生產完Baby的產婦坐月子期間一定需要進補，而黑糖、麻油都是屬於溫補食品！因此也成為過去產婦的月子餐，現代人的零嘴、月子期間的最佳點心。

延伸閱讀 台南椪餅來集合吧！ @ 奇異果很多毛⊙_⊙" :: 痞客邦::

[ 總結_台南安平一日遊_景點行程懶人包(交通、行程、景點、美食大攻略) ]

Google行程請點我 台南安平景點懶人包

台南火車站 安平蚵灰窯文化館 安平劍獅埕 海山館 安平老街 安平古堡 東興洋行 朱玖瑩故居(因鹽玖定) 英商德記洋行 夕遊-出張所 觀夕平臺 回歸

以上是安妮王建議與踩點的安平景點，主要以 "歷史文化"、"傳統與新潮"、"自然風景" 為出發，安妮王針對各景點的解析如下所示

1. 多國文化的殖民歷史 : 從 "安平老街" 、"安平古堡" 、"東興洋行" 、 "英商德記洋行" 、"夕遊-出張所"五處的景點來看，歷史淵源均與多國文化、貿易歷史息息相關； 有"荷蘭"、"日本"、"英國"、"德國" 等國家的殖民歷史，經過文化保存、聚落形成、商業包裝等點綴效果，達到人潮聚集、觀光效益的正面功效；並透過簡易、富有童趣的展覽，記錄並傳承這段先名的過去。

2. 傳統的建築與文物 : 從 "安平蚵灰窯文化館" 、"安平劍獅埕" 、"海山館" 、 "朱玖瑩故居(因鹽玖定)" 四處的景點來看，保存、修復將近300年前的建築、文物，"以劍獅" 這個吉祥物代表台南安平，不忘初衷的象徵性概念，貫穿整個 "安平" 的景點，例如，"夕遊-出張所" 的門牌，便是鮮豔明亮的劍獅，成功將傳統、異國的文化融合，給人截然不同的視覺饗宴。

3. 安平之自然 : 台南以海外貿易為主，在安平，除了擁有豐富的歷史古蹟外，在 "自然風景" 的保存上也別具意義，"安平樹屋"便將平凡的榕樹群，結合 "文青"的概念打造網美景點；"觀夕平臺" 更是讓旅人可以遠遠的欣賞、眺望台南的海景，讓人不禁放空。

最後，如果時間允許、腳程比較快的旅人，可以將 "大魚的祝福" 、"林默娘公園" 、"1661台灣船園區" 、 "安平定情碼頭德陽艦園區"以及"億載金城" 這些還沒過橋的景點加上去，便是充實的台南安平一日遊囉

​ Google行程請點我 台南安平軍事景點方案

台南火車站 原住民文化會館 大魚的祝福 林默娘公園 1661臺灣船園區 安平定情碼頭德陽艦園區 二鯤鯓砲臺(億載金城) 回歸/繼續台南安平旅程

延伸閱讀 台南安平一日遊_軍事行程懶人包(大魚的祝福、安平定情碼頭德陽艦園區、億載金城)

以下為安妮王自助台南的旅遊記錄，期待下次有機會可以再次旅遊這些有特色的景點

延伸閱讀 台南火車站十五大景點懶人包

延伸閱讀 台南近郊一日遊_奇美博物館+十鼓文化村懶人包

延伸閱讀 台南安平一日遊_景點行程懶人包(交通、行程、景點、美食大攻略)

延伸閱讀 台南安平一日遊_軍事行程懶人包(大魚的祝福、安平定情碼頭德陽艦園區、億載金城)

延伸閱讀 台南銅板美食大攻略-以台南市區、安平為例

延伸閱讀 台南血拚、伴手禮必去_朝聖林百貨

延伸閱讀 台南住宿推薦_清淨背包客棧-民權新館