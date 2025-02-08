桃園龜山美食「小紅樓砂鍋菜」，位於林口長庚醫院附近，主打多道川味熱炒及鮮香辣麻砂鍋菜，有藤椒酸菜魚、油潑豆花肥牛、剁椒皇貴妃、重慶烤魚、一品竹笙砂鍋雞等，多款砂鍋菜任你選！鹹香夠味，每道都是白飯殺手，無論是辣的、不辣的、適合搭配美酒的下酒菜，還是下飯的主食應有盡有！

小紅樓砂鍋菜怎麼去？

來小紅樓砂鍋菜用餐停車很方便，餐廳樓上就是文二立體停車場，下車後直接到一樓就能抵達餐廳！這裡靠近林口長庚醫院，斜對面是龜山運動公園。用餐後還可以順路前往林口三井Outlet Park逛街，餐廳門口也設有YouBike租借點，很便利！

小紅樓砂鍋菜用餐環境

小紅樓砂鍋菜是最近幾個月新開的，主打正宗川菜和砂鍋菜，生意真的很好！我那天去用餐，客人一波接著一波，幾乎全場客滿。不只有家族聚餐慶生，還有公司尾牙，很適合家人聚會或跟朋友小聚！

小紅樓砂鍋菜的內部裝潢以中國風為主，除了有中國風畫像，還有許多文字海報。每個座位區都有隔間，用餐空間寬敞不擁擠，整體氛圍相當舒適。

座位區以4-10人桌為主，另有兩間15人包廂區，低消12000元。像我們當天用餐時，多數都是家族或朋友聚會，大家點了很多菜一起分享，邊吃邊聊天！ 小紅樓砂鍋菜菜單 小紅樓砂鍋菜採用桌邊掃碼點餐，若有任何問題，旁邊也設有服務鈴可以使用。

小紅樓砂鍋菜的完整菜單，包含砂鍋菜、特色菜、湯品、冷菜、蒸菜、主食、點心和飲品。砂鍋菜和湯品有分大小份，餐點有不辣和辣的選擇。他們家的餐點選擇豐富，當我們點餐時，什麼都想點！如果不確定要點什麼，也可以參考店內的必點招牌。店裡還有酒類飲品，像他們的啤酒就有4000ml大壺，適合多人聚餐一起喝！

餐點

我們當天是四大兩小在小紅樓砂鍋菜用餐，辣的和不辣的菜都有點，菜色都選小份，點了7道菜和1道湯。每道菜都超下飯，結果我們當天直接掃光盤子了！

一品竹笙砂鍋雞(大份)

一品竹笙砂鍋雞推薦你們一定要點，選用老母雞和金華火腿，慢火熬煮8小時，加入竹笙，湯頭濃郁且富含膠質，每一口都細緻又帶有自然的甜味，整鍋雞湯營養滿滿！

湯頭挖起來裡面有一整隻雞，雞肉軟嫩不柴，沒想到大份的份量好大鍋，後來我們直接打包回家繼續喝。如果想點一品竹笙砂鍋雞，記得事先預訂喔！

油潑豚五花

油潑豚五花一端上來就紅通通的，吃一口真的超辣，會辣到流汗那種！配飯吃超下飯，豬肉軟嫩又入味，真的忍不住多扒好幾碗飯！

獅子頭砂鍋白菜

獅子頭砂鍋白菜的獅子頭肉質細緻又綿密，配上軟爛入味的白菜，每一口都很好吃！

蒜蓉鮮蝦粉絲

蒜蓉鮮蝦粉絲蒜香撲鼻，小朋友都超愛！小份就有七隻蝦，隻隻新鮮好剝，蝦肉緊實彈牙，粉絲吸滿蒜蓉醬的湯汁，口感滑順、味道濃郁！

菌菇砂鍋蛋

菌菇砂鍋蛋上面鋪滿各種菇類，底下的蛋有點像烘蛋，外層微酥帶香，內層柔嫩滑順，每一口都充滿濃郁蛋香，吃起來讓人滿足！

砂鍋蒜香蛤蠣

砂鍋蒜香蛤蠣上桌滿滿的蛤蠣，每顆都大顆飽滿，蒜香味十足，小朋友也一顆接一顆吃不停！

乾鍋四季肥腸

乾鍋四季肥腸剛上桌就被辣椒嗆到，吃起來卻不會太辣。酥脆鮮嫩的肥腸Q彈，四季豆也很清脆。

蔬食水蓮

蔬食水蓮裡除了水蓮，還有菇菇和豆芽菜。水蓮吃起來爽脆，脆脆的口感超下飯！

宮廷蜜芋頭

宮廷蜜芋頭好吃到直接掃盤！小朋友一口接一口，香脆的外皮咬下去Q軟鬆綿，甜度剛好。

黃金蕎麥茶

最後來杯無咖啡因的蕎麥茶，喝起來溫潤爽口，帶有麥香味。

生日好禮

我們當天剛好有當月壽星用餐，只要加入小紅樓砂鍋菜LINE會員並出示證件，就能獲得壽桃！而且是同桌人每人都有一顆，真是太貼心了！壽桃裡面包著紅豆泥，味道不會太甜膩。

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