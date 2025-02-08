台中便當推薦，方圓九里-九宮格會議便當、商務餐盒。方圓九里跳脫傳統便當的擺盤、不只視覺精緻，少油低鹽的健康料理方式也比水煮餐盒更讓人有食慾，九宮格餐盒中包含了開胃小菜、蔬菜、海鮮、水果、甜點，可說是最佳宴請貴賓的高級餐盒，而且能依照預算客製化餐盒，加入會員還享有優惠，可是許多學校、醫院、公司行號等團體很喜歡訂的會議餐盒。

方圓九里位於台中市南屯區大墩六街上，可以看到一旁就是文心路的捷運線，鄰近文心森林公園，搭捷運者可以在【文心森林公園站】或是【南屯站】出站步行過來都只要5分鐘。

方圓九里沒有立出去的招牌，從側面看比較不顯眼，若是開車第一次來的人很容易錯過，要仔細看。開車取餐者在門口暫停一下也算方便，因為都是先訂再取餐所以都很快速。

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食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

方圓九里目前單純自取外帶、外送，無內用服務，將80%的空間投入於環境衛生、餐點品質、料理技術與生產效率的提升，因此能確保在餐盒保溫的前提下，一次性供應上百份會議專用餐盒，而且有投保產品責任險，讓消費者更安心食用。

以中式料理主打精緻的【九宮格餐盒】，提供多元化的創意菜色，基本都有開胃小菜、蔬菜、海鮮、水果，一份餐中包括九宮格菜色與圓盒裝的主菜+紅藜麥飯，高級版的【花好月圓九宮格餐盒】還會有甜點、茶飲、熱湯，整體精緻程度簡直像是到日本吃的會議餐盒，非常適合大型活動、醫院、學校、公司會議等訂餐。

如果沒有要選那麼多種菜色的，也有基本款的【三品套餐】，有3種季節蔬菜+1主菜+紅藜麥飯，非常足量的蔬菜讓人飽足又精緻美味。

妮妮布魯很少看到單純的便當店除了粉絲頁之外，還專門設置了官網，真得很用心。官網中有便當款式、主菜的詳細介紹，訂購、外送、改單等問題也回答得很完整。

主要提供午餐服務，而晚間則採預訂制，需達8000元起訂

當日臨時外送可能無法即時安排配送員，建議需要外送者至少提前前一日下午2點前下單。若為重要會議需求，越早預訂越好，特別是在10~2月的旺季期間，訂單量常常爆滿，會在接單量達到上限後暫停接單，以確保每份交到顧客手中的餐盒都能維持應有的品質。

方圓九里 優惠活動

【商務九宮格團訂優惠價】

凡訂購商務九宮格餐盒🍱，數量達30份以上，以現金或匯款方式支付，每份餐盒現折$20元。

九宮格共9道配菜:含海鮮、現炒熱菜、現切水果、涼拌菜。

11道主食選擇。(下層紅藜麥飯)

【花好月圓團訂優惠價】

凡訂購花好月圓餐盒🍱，數量達20份以上，以現金或匯款方式支付，每份餐盒現折$50元。(原價$600元)

九宮格配菜升級:美國帶子干貝、鮮甜九孔鮑魚、日本養生黑豆、松露玉子燒、經典甜品。

9道主食選擇(下層紅藜麥飯)花好月圓餐盒現折活動不含香煎鮭魚品項。

含附餐:經典湯品、焙香四季冷泡茶。

【商務會員制】

加入規則:單筆消費滿5000元即可加入，取餐後一周內會收到小編傳會員表連結，填寫後即可成為會員。

會員優惠:

訂購商務九宮格或花好月圓餐盒，不限數量餐餐皆優惠。

當月壽星享有生日折價卷，可吃到免費餐盒。

訂餐享會員點數回饋，最高享有6%回饋，越吃越便宜。

食記具有時效性，價格、優惠、營業時間以官方公告為主

方圓九里 主菜

有12款主菜可選擇，搭配你想吃的便當模式：三品套餐、商務九宮格、花好月圓餐盒，加入會員還有超值價會員版限定餐盒。

九宮格的主菜會放在圓盒中，下層是紅藜麥飯，上層則是你選擇的主菜，不會有味道混雜或是主菜水分影響米飯口感的問題，相當注重細節。

主菜-嚴選馬頭魚

新鮮馬頭魚不過度調味，而是用乾煎方式，煎至兩面金黃香酥誘人口水，再搭配新鮮檸檬汁更添魚肉的鮮嫩。

主菜-客家鹹松阪豬

以台灣溫體松阪豬肉醃製後小火慢煎，表面恰恰焦酥，有著鹹豬肉的涮嘴，但沒有那麼鹹重調味，一口Q脆肉片、一口多汁鮮洋蔥非常過癮。

選擇九宮格餐盒的紅藜麥飯和主菜是另外圓盒裝盛

水分飽滿不濕軟，保有香Q口感的白飯中添加了健康紅藜麥，不只要求好吃也注重養生健康。

方圓九里 花好月圓餐盒

花好月圓餐盒食材上用的較高級，非常適合商務會議上宴請貴賓，內容包含有一份九宮格餐盒+圓盒主菜與飯+一瓶茶飲+一份熱湯，使用的餐具也滿講究的，是用環保無毒稻殼筷，整體份量非常有飽足感，且精緻有質感。

九宮格餐盒都有開胃小菜、蔬菜、海鮮、水果，而花好月圓餐盒還會有甜點，食材等級也比商務九宮格高級。

花好月圓的干貝是選用美國帶子干貝，飽滿又大顆，兩面煎至微微焦香，裡面還保有半熟的水嫩，鮮甜多汁很好吃

大塊有肉的九孔鮑魚淋上鹹香醬汁，鮮嫩不腥羶、彈牙好吃，在一個餐盒中就能同時吃到干貝與鮑魚，真的是有高級啊！太適合作為招待貴賓的高級餐盒。

日本養生黑豆甘甜不膩口，讓人一顆接著一顆不知不覺吃光光

時蔬部分以季節蔬菜為主，但又不是單調的燙青菜而已，青江菜搭配醋溜爽滑的金針菇、櫛瓜拌上鹹香的金沙鹹蛋黃，在簡單青菜料理也有著用心的創意調味。

多汁的櫛瓜拌上沙沙感鹹蛋黃超好吃！

獅子頭札實又帶彈性，鹹香多汁夠入味，搭配清甜白菜恰恰好

微甜的玉子燒遇上香氣濃郁的松露更顯質感且很誘人口水

最後還有甜點與水果，而且水果有２種，這天吃到的是柿子與香瓜，都相當香甜多汁，好好吃！

桂圓小蛋糕香甜鬆軟，還有豐富堅果增添脆口感，一小顆的份量剛剛好讓人覺得滿足又不會太過甜膩

花好月圓餐盒附送一瓶冷泡茶、一碗熱湯，其他餐盒則是可另外加購。

無糖的冷泡茶更顯茶葉的回甘清新，飯後來上一口好茶很舒服~

花好月圓的湯品會季節性更換，這一季是麻油猴頭菇湯，濃郁的麻油不只香氣十足也很保溫，喝完熱湯身體都暖呼呼了，太適合冬天~

裡面還有搭配紅棗、枸杞養生，玉米筍增添甜味、猴頭菇厚實大塊很有咀嚼感，葷食的湯品中還會有一顆丸子，素食者則無丸子。

方圓九里 商務九宮格

商務九宮格則是一份九宮格餐盒+圓盒主菜與飯，如需熱湯或茶飲則可另外單點，適合一般正常食量。

有2道開胃小菜、4種季節菜色、2種海鮮、1格水果

商務九宮格餐盒中也有干貝，等級上當然沒有花好月圓餐盒的美國帶子干貝優，但也是香甜好吃

Ｑ彈的淡菜淋上甜辣五味醬也是很鮮香好吃

醬燒豆包吃起來頗有咬肉的口感，滿有創意又好吃，妮妮和布魯都非常喜歡

清新的百香果香甜味道讓百香果青木瓜更加清脆爽口，相當開胃

蔬菜多以季節時蔬為主，搭配少油少鹽的料理方式，但是又比單純的炒青菜、燙青菜多了些創意調味與搭配

鮮綠花椰菜加了紅黃椒與香菇點綴，少油低鹽的調味更顯花椰菜的原味清爽

酸香微甜的涼拌醋溜黑木耳非常開胃，而且選用的是小木耳，特別爽脆

商務九宮格餐盒中也有提供水果，而且也是兩款，這天吃到的是葡萄與香瓜～

整體感想：

方圓九里主打的是高級精緻餐盒，除了九宮格餐盒之外，也有簡單版的三品套餐，講求食材品質、少油少鹽又好吃的料理方式，比起水煮的健康餐盒讓人更加有食欲、比起傳統便當更加精緻~方圓九里九宮格餐盒主菜多元、菜色豐富好吃，不只視覺精緻、吃起來也很精緻美味，而且能客製化、加入會員還能享優惠，太適合作為公司開會、宴請貴賓的餐點，所以有滿多大型活動、學校、醫院等團體大量訂購。

你在公司開會是不是吃膩了傳統便當？那就來試試看方圓九里精緻有質感的高級餐盒撫慰自己，讓煩悶的會議不那麼辛苦~

方圓九里 店家資訊

地址：台中市南屯區大墩六街272號

電話：04-24759900

營業時間：10:30~13:15

方圓九里官網

訂餐官方LINE： @983soldk

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