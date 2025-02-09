飛到哈爾濱的第一天，晚餐來吃山河屯鐵鍋燉，山河屯是連鎖店
這間是通江街店，就在我們第二天要住的哈布斯堡江景酒店附近
哈布斯堡江景酒店的江景房看的到松花江，房間也蠻寬敞的！
▲門口有大鵝可以拍照
▲進來之後會有服務員接待，在這邊點餐
鍋的種類有大公雞鍋、牛排鍋、全家福鍋、排骨鍋、鰉魚排骨鍋及筋頭巴腦鍋...
因為沒有拍完整，想了解的朋友可自行上網瀏覽，或上大眾點評也有完整介紹
▲菜品擺設很吸引人，那天另外點了一份金針菇跟寬粉
▲辛香料展示
▲當天一樓人很多，我們位置在二樓，店內環境沒有多拍
▲坐下後轉頭看到農家花卷，也有黏豆包可以點喔
▲大鐵鍋
▲封膜的碗盤
▲麻花捲
▲寬粉
▲入座後陸續開始上菜，會有服務生過來加料翻炒
▲炒好後開始燜煮
忘記那天燜多久，好像30分鐘左右，時間到了服務生會過來開鍋
▲鍋出溜兒
其實就是玉米餅，邊緣酥酥脆脆的，最下方是比較鬆軟的口感
吃起來有淡淡玉米香，我覺得蠻淡的，妹妹覺得帶有一點甜味
▲超大一鍋，有排骨、玉米
馬鈴薯、豆角，及加點的金針菇、寬粉
最上面有一些青蔥跟香菜增香
▲馬鈴薯及豆角口感很軟綿，排骨也燉的蠻入味的，寬粉則是吸附了醬汁也不軟爛
▲煮的時間長了醬汁變得較為濃稠，鹹度也有所提升
▲鐵鍋燉跟殺豬菜都是很有名的菜色
看好想吃的餐廳找時間來品嘗特色菜餚，體驗當地氛圍
因為旅遊也真的離不開美食哈哈哈！
▲走回飯店的路上看到其他餐廳外面的標語
【山河屯鐵鍋燉 通江街店】
地址：黑龍江省哈爾濱市道里區通江街178-6號
距地鐵三號線友誼宮站1口步行約240m
電話：+86 451 8796 7890
營業時間：10:30-23:00僅供參考
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