飛到哈爾濱的第一天，晚餐來吃山河屯鐵鍋燉，山河屯是連鎖店

這間是通江街店，就在我們第二天要住的哈布斯堡江景酒店附近

哈布斯堡江景酒店的江景房看的到松花江，房間也蠻寬敞的！

▲門口有大鵝可以拍照

▲進來之後會有服務員接待，在這邊點餐

鍋的種類有大公雞鍋、牛排鍋、全家福鍋、排骨鍋、鰉魚排骨鍋及筋頭巴腦鍋...

因為沒有拍完整，想了解的朋友可自行上網瀏覽，或上大眾點評也有完整介紹

▲菜品擺設很吸引人，那天另外點了一份金針菇跟寬粉

▲辛香料展示

▲當天一樓人很多，我們位置在二樓，店內環境沒有多拍

▲坐下後轉頭看到農家花卷，也有黏豆包可以點喔

▲大鐵鍋

▲封膜的碗盤

▲麻花捲

▲寬粉

▲入座後陸續開始上菜，會有服務生過來加料翻炒

▲炒好後開始燜煮

忘記那天燜多久，好像30分鐘左右，時間到了服務生會過來開鍋

▲鍋出溜兒

其實就是玉米餅，邊緣酥酥脆脆的，最下方是比較鬆軟的口感

吃起來有淡淡玉米香，我覺得蠻淡的，妹妹覺得帶有一點甜味

▲超大一鍋，有排骨、玉米

馬鈴薯、豆角，及加點的金針菇、寬粉

最上面有一些青蔥跟香菜增香

▲馬鈴薯及豆角口感很軟綿，排骨也燉的蠻入味的，寬粉則是吸附了醬汁也不軟爛

▲煮的時間長了醬汁變得較為濃稠，鹹度也有所提升

▲鐵鍋燉跟殺豬菜都是很有名的菜色

看好想吃的餐廳找時間來品嘗特色菜餚，體驗當地氛圍

因為旅遊也真的離不開美食哈哈哈！

▲走回飯店的路上看到其他餐廳外面的標語

【山河屯鐵鍋燉 通江街店】

地址：黑龍江省哈爾濱市道里區通江街178-6號

距地鐵三號線友誼宮站1口步行約240m

電話：+86 451 8796 7890

營業時間：10:30-23:00僅供參考

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