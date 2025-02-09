芭達雅這座美麗的海濱城市，不僅擁有迷人的沙灘和豐富的夜生活，還是一座讓吃貨們著迷的美食天堂！無論你是喜歡泰式經典、海鮮盛宴，還是愛上浪漫的海景餐廳或創意咖啡廳，這篇文章將帶你探索15家值得一訪的餐廳與美食地點，讓你旅程中的每一餐都充滿驚喜！

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芭達雅必吃15家經典餐廳推薦

必吃推薦一： Kaew Kaphrao Pu 海鮮餐廳

Kaew Kaphrao Pu 海鮮餐廳 是芭達雅隱藏在鐵皮屋裡的當地寶藏餐廳，主打新鮮又道地的泰式海鮮料理。別看外觀不起眼，這裡的菜餚絕對能驚豔你的味蕾，特別是「咖喱醬炒魷魚」與「蒜炒蝦蛄」，是每位食客必點的招牌。

咖喱魷魚使用濃郁的咖喱醬拌炒，香氣四溢，和炒飯一起吃更是絕配；蒜炒蝦蛄則利用紅蔥酥和蒜酥提升層次感，讓海鮮的甜味更上一層樓。每道料理都不過度調味，突顯食材的鮮美，呈現最正宗的泰式風味。

地址： 555 102 Soi Na Kluea 12, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國

555 102 Soi Na Kluea 12, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國 營業時間：0900-1530（週四休息）

必吃推薦二： Tiew Mahasamut 龍蝦麵

Tiew Mahasamut 龍蝦麵 是芭達雅一間讓海鮮控無法抗拒的餐廳，以其浮誇的海鮮湯麵聞名全城。這碗龍蝦麵堪稱海鮮盛宴，裡面滿滿都是新鮮的龍蝦、蝦子、花枝蛋和肉末，搭配濃郁的冬蔭功湯頭，酸辣中帶著濃厚的海鮮鮮味，讓人每一口都欲罷不能。麵量豐盛，建議兩人共享一碗，還可以搭配其他泰式配菜一起品嚐。從視覺到味覺，這碗龍蝦麵都讓人驚艷，是拍照打卡與美食享受的完美結合。

地址 ：61/7 Pattaya 3rd Rd, ตำบล หนองปรือ Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國

：61/7 Pattaya 3rd Rd, ตำบล หนองปรือ Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國 營業時間：1800-0300

必吃推薦三： TAAN FOOD 陳媽媽熱炒

圖片來源：Taan Food & Drink

芭達雅的「熱炒之母」，當地人和遊客都搶著打卡的小店！認準紅色招牌才是正宗陳媽媽，她的「咖喱螃蟹」和「Pad Thai」每一口都充滿家鄉味。咖哩螃蟹以濃郁的咖哩醬淋滿肥美蟹肉，香氣撲鼻，Pad Thai 則帶有酸甜平衡的滋味，真的是吃過一次就忘不掉。

地址 ：35 Central Pattaya Rd, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國

：35 Central Pattaya Rd, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國 營業時間：1100-2300

圖片來源：Taan Food & Drink

必吃推薦四：Ben House Restaurant 正宗船麵

Ben House Restaurant 是芭達雅最具人氣的船麵餐廳之一，以實惠的價格和正宗的口味贏得眾多饕客的心。這裡的船麵每碗僅需15泰銖，分量雖小，但口味絕對驚艷，湯頭帶著甜辣的泰式風味，濃郁而不膩。無論是豬肉、牛肉還是魚丸船麵，每一種都保留了傳統的製作工藝，讓人吃了還想再吃。

由於每碗份量剛好，建議點幾碗不同口味一次品嚐，配上一些小菜或飲品，簡單又滿足。餐廳的環境乾淨舒適，價格親民，是家庭旅遊或輕鬆用餐的理想選擇。

地址：WV4H+JQ8, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國

必吃推薦五： Khanom Sen Khun Ya 老奶奶泰式咖哩

Khanom Sen Khun Ya 老奶奶泰式咖哩 是芭達雅當地人心目中的寶藏餐廳，以濃郁香料與地道口味而聞名。這裡的料理以紅咖哩和黃咖哩為靈魂，搭配螃蟹、蝦蛄等新鮮海鮮，像「咖哩螃蟹火鍋」和「咖哩螃蟹炒粉」這類招牌菜，總能讓人一口接一口停不下來。

餐廳的氛圍親切樸實，宛如家一般溫暖，青木瓜沙拉和蝦蛄蓋飯也是必點佳餚。除了主餐，這裡還提供泰式特色飲品和甜點，如椰奶甜湯和芒果糯米飯，價格親民，讓你大快朵頤也不會傷荷包。

地址 ：ร้านขนมเส้นคุณย่า​ ถนนชัยพรวิถี​ ต.หนองปรือ​ อ.บางละมุง, Chon Buri

：ร้านขนมเส้นคุณย่า​ ถนนชัยพรวิถี​ ต.หนองปรือ​ อ.บางละมุง, Chon Buri 營業時間：0830-1600（週三休息）

必吃推薦六： MAYs Pattaya 風味餐

圖片來源：MAYs Pattaya 風味餐

MAYs Pattaya 是芭達雅不可錯過的創意泰式料理餐廳，以精緻的菜色與華麗的裝潢聞名，是情侶約會、姐妹聚會的絕佳選擇。餐廳內佈滿綠植與藝術擺件，每一個角落都像是拍照的舞台，讓人進入就忍不住掏出手機狂拍。

MAYs Pattaya 將泰國傳統料理進行創新演繹，推薦必點菜色包括泰式沙拉、蟹肉餅、清蒸海鱸魚以及芒果糯米飯。椰子冰淇淋更是甜品愛好者的最愛，不僅外觀浮誇，味道也令人驚艷。

地址 ： หมู่ที่ 12 315/73 Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國

： หมู่ที่ 12 315/73 Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國 營業時間：1200-2300

圖片來源：MAYs Pattaya 風味餐

必吃推薦七：Eak Fish Balls 粿條早餐

Eak Fish Balls 粿條早餐 是芭達雅當地人從小吃到大的經典早餐粿條店，以簡單卻極具水準的湯麵和魚丸贏得廣大粉絲的喜愛。雖然店面不起眼，但湯頭濃郁鮮甜，帶著微酸的泰式風味，搭配 Q 彈的米粉與手工製作的彈牙魚丸，讓人一口就回味無窮。

這裡的份量剛好，價格實惠，非常適合一早來一碗熱騰騰的湯麵開始美好的一天。不論是當地居民還是遊客，幾乎都對這家的魚丸湯麵讚不絕口，是體驗芭達雅日常美食的必訪之地。

地址 ：WVXW+9QX, Pattaya 3rd Rd, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國

：WVXW+9QX, Pattaya 3rd Rd, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國 營業時間：0700-1700

芭達雅浪漫海景餐廳推薦

必吃推薦八：The Glass House

The Glass House 是芭達雅人氣超高的海景餐廳，以純白色系的浪漫裝潢和絕美的海景著稱，成為許多人心目中告白、求婚甚至慶祝特殊時刻的絕佳場地。餐廳提供多樣化的泰式與國際料理，無論是正餐還是下午茶都能滿足味蕾。

推薦必點菜色包括招牌的冬蔭功湯、芒果糯米飯以及海鮮拼盤，搭配著清新的海風與日落美景，每一口都讓人感受到渡假的幸福感。除了正餐，這裡也供應咖啡與特調飲品，非常適合拍照打卡。

地址 ：5 22 ถนนเอื้ออาทร นาจอมเทียน Na Chom Thian, Sattahip District, Chon Buri 20250泰國

：5 22 ถนนเอื้ออาทร นาจอมเทียน Na Chom Thian, Sattahip District, Chon Buri 20250泰國 營業時間：1100-0000

必吃推薦九： Rimpa Lapin

Rimpa Lapin 是芭達雅一間知名的懸崖餐廳，以其獨特的地理位置和無敵海景吸引無數遊客前來打卡。餐廳建在懸崖之上，擁有零死角的海景視野，無論白天的碧海藍天，還是傍晚的夕陽餘暉，都是視覺與心靈的雙重享受。

這裡主打泰式海鮮料理，推薦菜色包括咖哩炒海鮮和清蒸石斑魚，每一道都保留了食材的鮮味，並加入泰式獨有的香料調味。搭配一杯清爽的飲品，整頓飯如同置身電影場景般浪漫。

Rimpa Lapin不僅是一間餐廳，更是一場感官體驗，特別適合情侶約會或慶祝特殊時刻，是旅途中不可錯過的用餐地點！

地址 ：152, 2 Na Chom Thian 36 Alley, Na Chom Thian, Sattahip District, Chon Buri 20250泰國

：152, 2 Na Chom Thian 36 Alley, Na Chom Thian, Sattahip District, Chon Buri 20250泰國 營業時間：平日1300-2100（週六日1200-2100）

必吃推薦十：Moom Aroi Restaurant

Moom Aroi Restaurant 是芭達雅歷史悠久的海景海鮮餐廳，也是當地人和遊客心中的必訪美食地點。這裡擁有超過千人的座位，室內外皆可用餐，無論是白天眺望一望無際的海洋，還是晚上在燈光點綴下感受海風，都是絕佳的用餐體驗。

餐廳主打新鮮的泰式海鮮料理，招牌菜包括蒸蝦和泰式海鮮沙拉，每道菜都用料實在，充滿海洋的鮮甜風味。價格親民，份量十足，非常適合家庭聚餐或團體旅行。

地址 ： 83/4 หมู่ที่ 2 Na Kluea 4 Alley, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國

： 83/4 หมู่ที่ 2 Na Kluea 4 Alley, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國 營業時間：1030-2130

芭達雅特色咖啡廳與酒吧推薦

必吃推薦十一：Toast Brunch & Brew

圖片來源：Toast Brunch & Brew

Toast Brunch & Brew 是芭達雅一間結合早午餐與海景的咖啡廳，擁有迷人的海岸風光與舒適的用餐環境，是享受輕鬆悠閒時光的最佳地點。店內供應豐富的早午餐菜單，包括烤土司、沙拉、咖啡以及多樣化的輕食選擇，特別適合睡到自然醒後來一場愜意的海景早餐。

餐廳以簡約清新的裝潢為主，搭配無敵海景，讓每一口餐點都增添了度假的幸福感，適合與家人或朋友共享早晨的美好時光。

地址 ：183, 6, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國

：183, 6, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國 營業時間：0800-0100

圖片來源：Toast Brunch & Brew

必吃推薦十二： Tutu Beach

Tutu Beach 是芭達雅人氣超高的粉紅主題沙灘咖啡廳，以其夢幻的粉色裝潢和絕佳的海灘景色吸引了無數遊客打卡拍照。這裡的每個角落都充滿少女心，從粉色躺椅到浪漫布置，都是相機的好朋友。

餐廳提供多樣化的飲品、甜點和簡餐，推薦他們的果汁冰沙和招牌甜品，清涼又解暑。營業時間從早上10點到傍晚7點，特別適合在陽光明媚的日子前來，享受海風和悠閒的用餐時光。

地址 ：8/8 ซอย นาจอมเทียน 10 Na Chom Thian, Sattahip District, Chon Buri 20250泰國

：8/8 ซอย นาจอมเทียน 10 Na Chom Thian, Sattahip District, Chon Buri 20250泰國 營業時間：100-1900

必吃推薦十三：Slowride Coffee & Cafe

圖片來源：Slowride Coffee & Cafe

Slowride Coffee & Cafe 是芭達雅一間融合叢林風情的特色咖啡廳，環境宛如迷你熱帶森林，讓人彷彿置身於自然之中。無論是享受咖啡、品嚐美味甜點，還是參加現場音樂表演，這裡都能滿足你對放鬆的所有期待。

咖啡廳提供多樣化的飲品和招牌甜點，從手沖咖啡到特製甜品，每一口都令人滿足。營業時間為早上8點至晚上10點，特別適合想找個舒適角落休息或與朋友小聚的旅客。。

地址 ：เลขที่ 74 Nong Pla Lai, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國

：เลขที่ 74 Nong Pla Lai, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國 營業時間：0800-2200

圖片來源：Slowride Coffee & Cafe

必吃推薦十四：Horizon Rooftop Restaurant & Bar

圖片來源：Horizon Rooftop Restaurant & Bar

Horizon Rooftop Restaurant & Bar 是芭達雅最具魅力的高空餐廳酒吧，位於希爾頓酒店34樓，擁有360度無敵海景，是欣賞日落與夜景的絕佳地點。這裡提供精緻的國際料理與創意雞尾酒，無論是浪漫的情侶約會，還是朋友聚會都非常適合。建議傍晚時分到訪，坐在靠窗的位置，一邊享受夕陽的餘暉，一邊品味美食與特調飲品，絕對是令人難忘的度假體驗。營業時間為下午4點至午夜1點，想要度過一個奢華愜意的夜晚，這裡是不二之選！

地址 ：Hilton Pattaya Fl.34, 333/101 Moo 9, Nong Prue, Banglamung, Pattaya, Pattaya, Thailand, Chon Buri

：Hilton Pattaya Fl.34, 333/101 Moo 9, Nong Prue, Banglamung, Pattaya, Pattaya, Thailand, Chon Buri 營業時間：1600-0100

圖片來源：Horizon Rooftop Restaurant & Bar

芭達雅當地小吃市場推薦

必吃推薦十五： 四方水上市場

圖片來源：pattayafloatingmarket

芭達雅四方水上市場是世界上最大的人造水上市場之一，這裡有著許多船上攤販和岸邊商家販售泰國手工藝品、農產品及在地小吃，還有許多伴手禮都能在這裡買到，重點是比曼谷的夜市還要便宜，當然最不可錯過就是當地的泰服體驗、搭乘小船，體驗最在地的泰國文化！

地址 ：451 304 หมู่ที่ 12 Sukhumvit Rd, ตำบล บางละมุง, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國

：451 304 หมู่ที่ 12 Sukhumvit Rd, ตำบล บางละมุง, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國 營業時間：0900-1900

圖片來源：pattayafloatingmarket

結語

芭達雅不僅有迷人的海灘，還有豐富多元的美食選擇，無論你是喜歡正宗泰式料理、追求高顏值海景餐廳，還是喜歡探索當地小吃與咖啡廳，這15家必吃餐廳都能滿足你的需求。下一次到芭達雅，記得收藏這篇清單，跟著推薦的路線吃遍整個城市吧！