魚小二串燒酒場｜台南人氣烤魚進軍台中！結合重慶麻辣烤魚的串燒居酒屋，營業至凌晨兩點半

台南人氣烤魚居酒屋「魚小二串燒酒場」進軍台中啦！將重慶烤魚與熱炒、串燒居酒屋做結合，不僅口味道地，餐點也非常多樣化，除了麻辣重慶烤魚，還有老罈酸菜烤魚，才剛開幕不久生意就超級好，營業至凌晨兩點半，台中宵夜聚餐小酌推薦

魚小二串燒酒場台中昌平旗艦店位置

魚小二串燒酒場台中第一間分店就開在台中北屯區昌平路與旅順路交叉口，轉角間店面看起來超氣派，鄰近臺灣民俗文物館、台中四維國小捷運站，附近除了路邊停車格，後方就有個收費停車場，步行過來只要兩分鐘

魚小二串燒酒場台中昌平旗艦店裝潢帶有濃濃的日式風格，門口處布滿了美美的櫻花，晚上拍起來也很美，旁邊還有個可愛的遊戲機可以免費使用

魚小二串燒酒場台中昌平旗艦店環境

魚小二串燒酒場台中昌平旗艦店分一二樓，主要座位區在二樓，空間寬敞舒適，裝潢充滿濃厚日式風格，每個角落都好好拍，彷彿置身於日本居酒屋

二樓處還有個鳥居造景，也是個網美們拍照的打卡點之一

飲料及酒櫃設置在二樓處，裡頭擺放了各式各樣的清酒、梅酒、啤酒及各式飲品

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

魚小二串燒酒場台中昌平旗艦店菜單

重慶麻辣烤魚 840元

來到魚小二串燒酒場必點的烤魚，有重慶麻辣烤魚跟老罈酸菜烤魚兩種，辣度可調整，糖糖點的是重慶麻辣烤魚，嚴選深海鱸魚，將外皮炸至香酥迷人，再淋上採用辣椒、青花椒等爆炒而成的醬汁，糖糖點的是微辣，不過吃起來偏中辣，雖然頗辣不過吃得很過癮

採用一整尾深海鱸魚入鍋，外皮炸至香酥迷人，吸附著濃濃麻辣湯汁，裡頭肉質更是細緻鮮嫩，讓人一口接一口

烤魚鍋可任選四樣配料，糖糖選鴻禧菇、娃娃菜、豆皮及馬鈴薯，另外加點了鱈魚丸、凍豆腐，一份都是各加59元，配料都燉煮的相當入味，香麻帶辣，配上白飯超讚

黃金炸蛋花 49元

這裡的炸蛋造型好特別，將雞蛋炸至金黃香酥的模樣，入鍋吸附烤魚鍋的濃郁湯頭，吃起來不會太過油膩，咬下去還會噴汁呢

醬燒雞皮串 120元／2入

魚小二串燒酒場的醬燒雞皮串也是人氣必點，將雞皮烤至金黃酥脆，刷上醬汁，嫌香迷人，咬下去還會卡滋卡滋的

塩燒伊比利豬肋串 180元／2入

將伊比利豬肋條烤至金黃焦脆的模樣，肉質相當紮實又多汁，吃起來帶點微脆口感，富有迷人的油脂香氣

塩燒牛肋條串 160元／塩燒黑毛豚舌串 160元／辣孜然羊肉串 140元／塩燒桂丁雞松阪串 140元

魚小二串燒酒場的串燒都是一份兩串，塩燒牛肋條富含油脂，讓人越嚼越香，一般都是烤牛舌居多，這裡是少見的烤豬舌，採用台灣黑毛豚舌，口感爽脆又多汁，裡頭糖糖最愛雞松阪，嚴選國宴桂丁雞，肉質吃起來相當脆口

塩燒櫛瓜串 80元／2入

將櫛瓜厚切，兩面烤至微微焦香，吃起來非常鮮甜，清脆又多汁

塩烤大蝦 180元／2入

一份是兩隻，嚴選肥美大隻的草蝦，蝦殼超好剝，裡頭的肉質更是肥美彈牙，蝦味十足，讓人吮指回味

午仔魚一夜干 320元

將新鮮午仔魚手工去除內臟再風乾製成一夜干，將魚皮烤至金黃酥脆，魚肉肥美鮮甜，吃起來相當多汁，帶有自然鹹香味

松阪豬炒水蓮 160元

採用翠綠水蓮與松阪豬下去爆炒，口感爽脆多汁，整體吃起來不油膩

小二豬排煮 220元

通常在日式炸豬排店才吃得到的豬排煮，在魚小二串燒酒場也吃得到，採用台灣溫體豬里肌肉，裹粉之後炸至金黃色澤，再放入滑蛋、鴻喜菇燉煮的高湯，讓酥脆紮實的炸豬排多了滑蛋的滑嫩及湯頭的鮮甜

日式水炊雞湯鍋 320元

冷冷的天氣想要來碗熱呼呼的暖湯，糖糖超推魚小二串燒酒場這道日式水炊雞湯鍋，湯底採用了雞骨下去熬煮乳白色澤，富有滿滿膠質

加入雞腿肉、蛤蜊蔬菜等熬煮，湯頭喝起來超級鮮甜，裡頭的雞腿肉也很軟嫩，娃娃菜吸附著濃郁湯頭也超好吃，喝完還可以再加湯唷

日式大糰子串 100元／2串

飯後想要來份甜點，推薦這道日式大糰子串，將日式大糰子串將糰子烤的膨膨的，size比一般糰子再大顆一些，淋上煉乳再撒上花生粉，口感軟糯Q嫩，帶有煉乳及花生粉的香甜

來自台南人氣烤魚「魚小二串燒酒場」在台中也吃得到，主打重慶麻辣烤魚，口味道地，香辣過癮，用料也非常實在，除了烤魚鍋，還有串燒、炸物、熱炒及雞湯鍋糖糖也很推薦，每天人潮滿滿生意非常好，建議大家提前預約，台中厲害烤魚串燒居酒屋，推薦給大家