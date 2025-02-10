基隆除了有廣為人知的基隆觀光夜市，仁愛市場也是隱藏著許多美食的地方，

一樓是採買生鮮食材的傳統市場，二樓是小型的美食街，

匯集了各種台式小吃、日式料理、甜點店，

連賣衣服的都有，充滿多樣化的選擇。

Ruby上次吃了阿嬌炒麵覺得還不錯，這次要來吃看看仁愛市場二樓

超人氣的峰鮨日式料理，Ruby覺得他們家菜的份量都還滿多的、

生魚片也滿新鮮，還有烤魚也超好吃。

消費方式只收現金、不接受訂位，午餐時間是11點半開始

到下午大約3點40分左右會休息，5點後就會開始晚餐時間。

菜單上的選擇非常多，涼拌菜小點、壽司生魚片、

丼飯、炸物、烤物、炒飯主食類等等的，也有酒類。

我們當天用餐是五位大人，一人平均用餐大約是600元。

就來看看Ruby當天吃到的美味餐點介紹吧~

佃煮黑豆 $50

黑豆口感軟Q又入味是小菜中的經典之選。

蘆筍蝦手卷 $60

蘆筍清脆搭配鮮甜蝦，一口下去幸福感滿分。

章魚沙拉 $180

章魚Q彈爽口，搭配微甜的沙拉醬，清爽又開胃。

鮭魚腹生魚片 $480

肉質細緻的鮭魚腹部，油脂豐富、入口即化，

愛吃鮭魚生魚片的絕對必點。

人氣海鮮丼飯 $420

這碗海鮮丼絕對是高CP值代表，滿滿的配料鋪滿整碗，

有鮭魚、鮭魚卵、海膽、蟹肉棒、玉子燒、旗魚、甜蝦、鮪魚、

鮑魚等等的，視覺和味覺都超滿，每一口都讓人驚喜連連。

鮭魚親子丼 $480

鮭魚生魚片搭配鮭魚卵的組合，鮮甜鹹香的滋味爆發在口中，

讓人忍不住一口接一口，口感層次非常豐富。

炸蝦天婦羅 $300



炸蝦外酥內嫩，蔬菜類有南瓜、地瓜、

茄子、金針菇、香菇等也都不會炸的油膩，

麵衣薄脆，配上蘿蔔泥沾醬，清爽風味更是美味。

味噌湯 $20



平價又不失水準的味噌湯

內有豆腐與魚肉，簡單卻搭配主餐剛剛好。

炙燒比目魚 時價 $200

比目魚油脂豐富，經過炙燒後香氣十足，入口即化，讓人無法抗拒。

綜合握壽司 $150

一份有6貫，CP值很高，每一種生魚片都能吃到，

味道偏台味的日式握壽司。

花魚一夜干 $380

花魚烤得外皮微酥，內裡鮮嫩多汁，魚香四溢，

配上旁邊的泡菜或是椒鹽味道層次更加不一樣，

Ruby很推薦點可以點烤魚試看看喔！

日式炒烏龍 $130

麵條Q彈有嚼勁，搭配豐富配料和濃郁日式醬汁，

份量十足，超值首選。

櫻花蝦炒飯 $130



炒飯粒粒分明且不油膩，搭配櫻花蝦的香氣，

簡單卻讓人意猶未盡。

峰鮨日式料理以新鮮食材和豐富的菜色，份量十足又價格實惠，

特別是海鮮丼飯與烤魚，絕對讓人吃得滿足。

雖丼飯的醋飯部分稍中規中矩，但整體味道和用餐體驗依然值得推薦。

不過要注意的是，沒有刷卡服務，需帶足夠的現金。

如果有機會到基隆可以到仁愛市場來採點看看，這間隱藏版的日式美味喔！



【店家資訊】

👉峰鮨 日本料理(只收現金 · 不接受訂位)

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🏠基隆市仁愛區愛三路21號攤位B42

☎️ 02 2428-3139

⏰ 11:30~15:50 / 16:50~19:00 (週一二公休)

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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