嗨咿迴轉火鍋｜斗六328元「迴轉火鍋」吃到飽！128種菜色+自助吧無限享用，免收服務費!

這家店的老闆是不是瘋了!居然只要328元就能吃到飽，雲林斗六新開幕的【嗨咿迴轉火鍋】，是超特別的新型迴轉火鍋，三百元有找就能吃到多達129種菜色，包含肉品、海鮮、炸物、蔬菜、水果、冰淇淋吃到飽，還有飲料無限暢飲而且不收服務費!

嗨咿迴轉火鍋 環境分享

▼【嗨咿迴轉火鍋】位於 雲林縣斗六市中山路，粉嫩的招牌看起來格外吸睛，開車可停放於附近的白線。

▼【嗨咿迴轉火鍋】用餐環境充滿夢幻感，以少女心的粉藍色為主軸，連餐具、椅子都是粉藍的配色，超級可愛，無論自己來吃或多人聚餐都可以~

▼【嗨咿迴轉火鍋】採以ㄇ字型迴轉火鍋的用餐方式，用餐時間90分鐘不收服務費，入座後可使用公用夾子開始夾取你要的餐點，包含肉品、海鮮、蔬菜等，總共多達128款品項吃到飽。

▼【嗨咿迴轉火鍋】除了火鍋食材吃到飽，還有醬料、飲料吧、冰淇淋、白飯皆可自取。

▼【嗨咿迴轉火鍋】送湯品的方式超有趣，會由小火車乘載湯鍋來到你面前，就像在吃迴轉壽司一樣!

嗨咿迴轉火鍋 菜單

嗨咿迴轉火鍋 湯品介紹

▼【嗨咿迴轉火鍋】有免費的原味高湯，還有香純牛奶、剝皮辣椒、卜卜蛤蜊等八款加價湯底可選擇；大推養生麻油藥膳和卜卜蛤蜊兩款湯頭，湯底本身就能吃到食材，湯頭溫潤順口，拿來涮肉或涮菜都很適合。

嗨咿迴轉火鍋 食材介紹

▼【嗨咿迴轉火鍋】食材有牛豬雞肉可夾取，每一片都很完整大塊新鮮；還有軟嫩的巴沙魚和彈牙花枝，▼以及完整鮮美的白蝦可享用，多吃個幾盤就可以回本啦!

▼現在來店完成指定任務，當場就可以加碼兌換小龍蝦，瞬間升級成超豪華火鍋~

嗨咿迴轉火鍋 用餐心得

小資族想吃飽也不用花大錢~在這裡【嗨咿迴轉火鍋】就能滿足你，只要三百元就可以吃到，超過一百款海陸食材，月底了趕快把這家收藏起來!

嗨咿迴轉火鍋 店家資訊

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地址 : 雲林縣斗六市中山路219之1號

電話：05-532-6022

營業時間 : 12:00-22:00(週四休)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/