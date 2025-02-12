因為常出入台北火車站，常會約人在中正區餐廳聚餐，喜歡壽喜燒醬香濃郁的我很愛約朋友去北門附近的一番地壽喜燒開封店吃飯。網路評價超好的一番地壽喜燒開封店交通方便、548元就可以吃到飽！有超過30種食材可以無限拿，美國頂級牛肉、來自紐澳和丹麥的高級肉品、新鮮蔬菜都能無限享用，每次推著那個蔬菜推車過來時，根本是選擇困難症要發作了！很有品質的自助飲料吧冷熱飲都有，一番地的壽喜燒湯底甜鹹適中，搭配涮肉、涮菜超級對味，肉質很好、蔬菜新鮮，飯後還有甜點，真的吃一次就會想揪朋友再來！而且價格親民，在台北車站附近吃到這種品質的壽喜燒，根本 CP 值爆表。除了當月壽星有送果醋，打卡也能送餐點，無論是朋友聚會、家人團聚、公司團體聚餐，還是犒賞自己，一番地壽喜燒開封店都超適合的啦！

位於台北市中正區開封街一段48號的一番地壽喜燒開封店交通超方便，從捷運西門站5號出口9分鐘、捷運台北車站Z10出口走3分鐘都可抵達開封街一段博愛路交叉口的餐廳。

鄰近台北火車站、台北站前新光三越及北門郵局的一番地壽喜燒開封店，附近也有223、252、605...等公車經過的「臺北車站(重慶)」站牌及 241、656、706、藍二...多路公車經過的「重慶南路一段」站牌，除了開封街一段路邊停車格之外，不遠處就有「應安168停車聯盟博愛場」可停車，要搭車、騎車、開車來都很方便！

一番地壽喜燒最早在2009年的冬天創立，主打的是日本經典的壽喜燒料理。壽喜燒可是日本傳統的招牌料理，光是想到那個濃郁的湯底、香嫩的牛肉，真的會讓人食指大動！不過他們特別的是，為了符合台灣人的口味，還稍微調整了一下料理，讓我們台灣人吃起來也超滿意。

2025一番地壽喜燒吃到飽價錢很清楚：平日中午到下午4:29前是548元/人，超划算；如果是晚餐時段，或者例假日、補假、颱風假這種全天候時段，就是618元/人。

更貼心的是，他們對小朋友也有特別的收費方式！身高110cm到140cm的小朋友只收成人半價，像午餐就274元，晚餐309元；如果是80cm到110cm的小朋友，只酌收100元清潔費，而80cm以下的小寶貝居然是免費的喔！

一番地壽喜燒開封店評價很不錯喔！Google上可是有4.3顆星耶！感覺餐點品質真的有保證。

他們目前在台北有三家分店，分別是開封店（靠近台北車站）、古亭店，還有內湖宏匯店，每一家店都很方便，約朋友聚餐或家人一起吃都超適合的！不過店裡是不能帶狗、帶貓、帶寵物的喔！

一番地壽喜燒開封店接受Google 訂位和電話訂位，也有保留一些座位給現場候位。至於付款方式，現金、信用卡都可以，結帳金額會酌收10%的服務費。

一番地壽喜燒地有壽星生日優惠，當月壽星可招待果醋，清爽解膩超對味。

現在還有打卡送餐點活動，只要在FB或IG上打卡「一番地壽喜燒開封店」，就可以免費獲得前菜、特選霜降豬、隱藏版冰淇淋或甜點中的一樣，簡直是對食客的超級禮遇！隨手發個動態就能多拿美食，怎麼能不來吃一波？

如果約好了卻早到的人也不用擔心，他們門口有個等候區可以稍坐一下，很貼心對吧？

一番地壽喜燒的用餐空間，超有日系風格的！店裡用了很多木頭材質，溫潤又有質感，漂亮的櫻花樹搭配暖暖的燈光，整個氛圍就是放鬆又舒適，讓人一坐下來就覺得很療癒。

一進門就有服務人員幫忙帶位，感覺服務超好！不過啊，他們的用餐時間是90分鐘，從入座就開始算，所以如果有預約的話記得準時到喔！

店裡有準備兒童餐椅，這對帶小朋友的家庭來說真的超加分！爸媽不用擔心孩子沒地方坐，大家都可以安心享受美食，根本是親子友善餐廳的代表。

他們的座位安排也很貼心，像2人桌就超適合情侶約會或者和閨蜜小聚，一邊聊八卦一邊吃壽喜燒，氣氛剛剛好。如果人多一點來聚餐還可以選4人或6人桌，甚至還有半開放式的聚餐包廂！

座位跟動線規劃得很棒，多人座位有木格柵稍微區隔，小桌位間距也夠遠，既能有自己的空間不被打擾，又不會覺得太過封閉，聊天不用擔心被隔壁偷聽，聚會起來氛圍滿分！

店裡還有三間包廂，最小6人、最大10人，適合聚餐或家庭聚會！雖然不能指定座位，但店家會盡量安排最適合的位置，多人聚會還有機會直接進包廂！

對了，提醒一下：單人用餐的話平日不加價，假日就需要另外加收50元開鍋費，不過畢竟假日店家也要做生意，一人用餐還是至少要佔一桌，這也算合理啦。

多人開鍋的規定是四位一鍋、八位兩鍋、九位以上可開三鍋，四位以下若要加開鍋需支付50元，八位若加開鍋需支付50元。(加50元是加在總額，而不是每人額外加50元喔！)

桌上有立牌清楚標示出一番地壽喜燒用餐内容(餐點內容隨季節變换)

☆開胃前菜/餐前沙拉 (隨餐附赠)

☆美國頂級牛肉(無限供應)

1.Prime霜降牛肉 2.Choice雪花牛肉 3.Choice牛小排 (若遇牛小排缺貨,將以Prime板鍵牛肉替代)

☆紐澳肉品(無限供應)

1.YG級板腱牛肉 (YG級:澳洲頂級小公牛(閹牛)等級)

2.上選羊肉(重組)(僅供熟食使用)

☆台灣肉品(無限供惠)

1.台湾CAS梅花豬肉 2.台灣CAS煙燻豬培根 3.台灣CAS雞腿肉(視各店狀況限量供應)

☆副食 越光米日式鑽岐岐烏龍麵、CAS洗選蛋 當季時蔬美味菇物、各式配料等15~20種 (餐車服務無限供應)

☆自助飲料吧 (汽水 咖啡茶類 無限供應)

☆甜點 日式抹茶冰淇淋/檸檬片（隨餐附贈）

立牌背面也有加價單點的品項，如果自己帶酒品進來每桌可是會多收250元喔！

桌上不只擺了基本的壽喜燒醬料，還有水、七味粉。七味粉加在牛肉或烏龍麵上，瞬間提升風味，帶一點微微的辣香，超搭的！尤其是那種想要有點層次感的人，絕對不能錯過這味。

若口味較重，還可以跟廚房要 蔥花、蒜泥、辣椒喔！

入座後，一番地壽喜燒開封店服務人員會馬上準備好壽喜燒鍋。首先，鍋裡會放滿新鮮的洋蔥，這樣湯底的味道會更濃郁。

壽喜燒的醬汁其實比你想的更複雜，它不僅是醬油這麼簡單。其實，這醬汁的美味來自於醬油、糖、味醂等成分的完美融合，還有各種食材間的搭配。這樣一來，它的味道就會有層次感，既甜又帶點鹹，鮮美又濃郁，吃一口就讓人上癮！這也是為什麼壽喜燒能夠成為經典的日式料理，既好吃又充滿文化底蘊。

店裡的飲料自助吧根本天堂，氣泡飲料機、果汁、熱飲沖泡區，還有咖啡機，每樣都超有誠意。

熱飲杯旁還準備了4款天仁茗茶茶包，想喝茶的朋友可直接泡一杯熱熱的好茶來放鬆一下。

愛喝咖啡的朋友也有香氣十足的莫凡比咖啡豆，而立頓奶茶也是超療癒選項，也有熱的杏仁茶、 香蕉牛奶、阿華田，還有各種熱咖啡及濃厚奶茶。

冷飲則有可口可樂系列的果汁跟汽水機，黑面蔡的蜂蜜檸檬、楊桃汁、無糖綠、芭樂汁 ，隨你想喝幾杯就幾杯，真的超值又貼心！

這裡的前菜真的超有特色！開胃前菜是香辣泡菜，帶點溫和的辣感，非常適合和涮好的肉片一起吃，肉的鮮嫩加上泡菜的微辣，味道絕對是讓人越吃越開心！真的很適合作為開胃菜，也對接下來的壽喜燒更加期待！

另外一道餐前沙拉是口感超脆甜的新鮮生菜，搭配上特製的酸甜千島醬，吃起來清新又開胃。而且還有酥脆的麵包丁，讓每一口都很有層次，在開始大餐前就胃口大開！

他們4個人用餐會有一個壽喜燒鍋配上一大盤菜，份量剛剛好；人越多菜盤的數量也會調整，不管是小聚還是大團，這裡都安排得妥妥的。

肉類的話，剛開始會先上五盤經典的基本肉盤，包括超嫩的牛肉、豬肉等，這些都是無限供應的喔！可嚐到各種不同肉質的鮮美口感！

Prime霜降牛

這款牛肉一上桌就能看到漂亮的油花分布，涮個幾下，肉質細嫩又帶點彈性，咬下去滿滿牛肉的鮮甜，配上壽喜燒的醬汁，甜鹹交織，讓肉質更顯滑順。

肉片被放進鍋裡，和醬汁一接觸，就像吸收了所有的精華，讓肉變得更加嫩滑多汁，特別是牛肉，它的油脂和醬汁的甜鹹平衡融合得恰到好處，每一口都充滿肉香和醬汁的風味，真的是讓人欲罷不能！

店裡給的可不是隨便的蛋，這些雞蛋通過了CAS認證，經過多道精細洗選，保證每顆蛋都超新鮮且能吃得安心，完全沒有腥味，蛋黃超厚實。

不管喜歡怎麼吃，吃完一樣都可以再續。

最棒的是，把涮好的肉片沾上這新鮮的蛋汁，口感就變得超滑嫩，肉的鮮美和蛋的濃郁完美結合，簡直是美味升級。

Choice 雪花牛

油花超均勻！涮煮後柔嫩又帶點微微的奶香，搭配壽喜燒醬汁煮久也不膩，咀嚼時醬汁的鹹甜感完美包裹肉質，簡直是入口即化的享受！

澳洲 YG板腱牛

這款牛肉肉味濃郁，煮熟後有種特別的鮮美感，筋膜較少口感偏結實但帶點嚼勁，適合愛吃牛肉原味的人，壽喜燒醬汁幫它增添濃厚風味，牛肉的香氣與醬汁融合，每一口都很有層次。

紐澳梅花豬

肉色粉嫩的豬肉鮮嫩不柴，油脂適中，煮熟後口感柔軟帶點彈性，吸滿壽喜燒的醬汁後，甜鹹味讓肉質更有深度。

打卡送的霜降豬

這盤霜降豬肉質軟嫩，油花漂亮得像大理石紋理，涮幾秒就能入口，吸附壽喜燒湯汁後，每一口都甜甜鹹鹹，還帶點醬香，很涮嘴！

美國 Prime 板腱牛

這款牛肉口感比霜降牛更扎實一些，帶點嚼勁，但牛肉香氣很濃厚，壽喜燒醬汁能讓它多一點甜潤感，搭配洋蔥一起煮，整體風味更有層次！

他們的食材選擇真的是相當講究，各種現切的上等肉品，吃得出肉汁豐沛的好口感。尤其是涮煮過後的牛肉，湯底的味道和肉質融合得恰到好處，令人一口接一口根本停不下來。

澳洲上選羊肉

這款羊肉雖然是重組肉，但只要煮熟就沒腥味，反而帶點獨特的溫潤羊香，壽喜燒醬汁能讓羊肉更有甜味，不敢吃羊的人試試這款，可能會愛上！

煙燻培根

帶點燻香的豬培根，一入口就有濃濃的煙燻味，油脂豐富，咀嚼時香氣四溢，壽喜燒的鹹甜醬汁能稍微中和油脂感，讓培根吃起來不會太膩！

蒜香雞腿

這款雞腿肉先醃過，煮熟後口感鮮嫩多汁，蒜香味超加分！壽喜燒的醬汁滲入雞肉纖維後，甜鹹蒜香三合一，每一口都充滿濃郁層次感！

他們的湯汁真的有夠厲害！鹹甜比例剛剛好，讓牛肉更顯油脂香甜，讓豬肉變得更有層次，讓雞肉和羊肉帶點回甘的滋味！再加上醬汁慢慢熬煮出的蔬菜甜味，整鍋越煮越香，根本停不下來！

進入一番地壽喜燒，最吸引人目光的就是那個蔬菜推車了！入座後，負責蔬菜推車的小哥會很貼心地先把桌上的菜盤填滿，當然，如果有什麼蔬菜你不吃，事先告訴他就好，這樣就不會浪費食物啦。

這個蔬菜推車真的是讓人目不暇接，平均每10到15分鐘就會來一次，裡面有超過20種食材，讓你隨便挑，隨便吃！他們每樣食材都是按照季節精心選擇的，像是玉米筍、白蘿蔔、大白菜、高麗菜、空心菜、青江菜，還有很多各種菇類像是杏鮑菇、香菇、金針菇等等，真的是什麼都有，應有盡有。

而且，他們的蔬菜都很新鮮，當日配送，處理得很精細，切得適當大小，口感嫩綠脆口，吃下去不僅增添壽喜燒的鮮甜滋味，還讓整體餐點更加均衡，營養也都補充到了。你完全不用擔心吃太多肉不夠營養，這些蔬菜不僅美味，還能讓整個壽喜燒變得更健康、更有層次！

壽喜燒的醬汁真的是神奇，不管是煮菜還是煮肉，都能瞬間讓整個味道升級！首先，當醬汁碰到蔬菜時，它的鹹甜味會完美渲染進蔬菜的每一片葉子，讓原本清新的蔬菜更有滋味，特別是像蘿蔔、白菜這些根莖類蔬菜，吸收了醬汁後，吃起來口感更豐富，鮮甜感更強。

店裡會提供白壺裝的水和黑壺裝的壽喜燒汁，讓人可以根據自己口味來調整湯底的鹹淡，想要湯底濃一些還是淡一些，都可以自己決定，真的是很貼心的安排！所以每一口都能依照自己的偏好來調整，保證吃得開心！

副食系列真的是讓這頓壽喜燒餐更添風味，從蛋到麵，再到米飯，每樣都讓人超滿意。

店裡的米飯可不是隨便的白米，是選用國產的越光米，粒粒分明、色澤晶透，每一口都能吃到米香和淡淡的芋頭香，真的超適合搭配肉片，吃上一口不只填飽肚子，還能提升整體的風味。

再來是讚岐烏龍麵，這麵條不只是普通的麵喔！放進滾燙的壽喜燒鍋裡煮個三分鐘，麵條會吸滿鍋底的醬汁，散發出麵香與醬汁香氣融合的味道，吃起來既軟Q又有嚼勁，簡直是涮肉後的完美伴侶。

一番地的餐後甜點很特別，真的是讓整餐更完美的點睛之筆！尤其是薄切檸檬片搭配糖粒，看看那金黃閃閃的檸檬片上撒著閃亮的糖粒，顏色就讓人心情大好。

吃上一口，酸酸甜甜的滋味簡直就是清新的奇蹟，立刻把嘴裡剩下的肉香完全洗掉，瞬間讓你感到全身心的舒爽，完全是完美的餐後清新風味。

當天的隱藏版冰淇淋口味是抹茶，搭配著那一層綿密的蜜紅豆，吃上一口，抹茶的清香立刻在嘴裡散開，再加上紅豆的細膩甜味，簡直是舌尖上的奢華享受！

一番地超適合聚餐，無論是朋友聚會還是家庭聚餐，都能帶來滿滿的歡樂氣氛！餐廳空間寬敞，氣氛輕鬆自在，加上各式美味的食材可以自由享用，每個人都能找到自己喜愛的口味。孩子們也能輕鬆享受美味，而大人們則可以一邊品嚐美味的壽喜燒，一邊輕鬆聊天，享受無壓力的聚餐時光。

一番地壽喜燒服務超周到，有前菜沙拉讓人開胃還各種頂級肉品吃到飽，完全滿足肉控的夢想！而且它們不僅肉品超讚，還有越光米、日本讚岐烏龍麵配壽喜燒吃超讚， CAS洗選蛋拿來涮肉裹蛋真的絕配。而且蔬菜也不含糊，30種時蔬和菇類，新鮮又多樣，讓愛吃菜的朋友也能吃得超滿足！供應冷熱飲的自助飲料吧想喝什麼自己拿，配完飯還有甜點和檸檬片，清爽又解膩，真的吃到最後都覺得好幸福！不只地理位置方便，鄰近從西門捷運站、台北車站走路都能到，甚至旁邊還有北門古蹟可以順便逛逛，吃飯前後拍個照根本完美行程！

不管是肉控、愛吃菜的健康派，還是日式料理迷每個人都能找到自己的最愛！真的划算又好吃喔！

一番地壽喜燒開封店

地址：台北市中正區開封街一段48號

電話：02 2388 8852

營業時間：11:30~22:00 (週五、週六~22:30)

粉專：https://www.facebook.com/sukiyakino1Kaifeng