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【黑龍江省哈爾濱市】黑龍江東北虎林園｜4A級旅遊景區｜搭驚險車餵東北虎 二埋汰

2025燈會攻略
2025-02-12 20:15:00 文字：珍妮佛的花草呢喃
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珍妮佛的花草呢喃

珍妮佛的花草呢喃

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在哈爾濱的最後一天行程來到了東北虎林園

因為之前看到蠻多二埋汰的影片覺得牠憨憨又髒髒的很可愛

想說都來哈爾濱了，一定要搭驚險車去看牠，餵牠吃肉條！

 

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▲停車場

我們從哈布斯堡江景酒店打車過來

因為這邊有點遠加上我們時間沒有很多

所以都用最快最簡便的方式前往

 

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▲園區有不少Q版老虎

 

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▲洗手間

 

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▲外面售票處有行李櫃

 

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驚險車票價130元人民幣，可在車上投餵東北虎

因為跟普通車的票價只差20元，所以還蠻推薦搭驚險車

投餵東北虎的肉條要在車上另外購買，印象是100人民幣

好像一共五條肉，如果有打算餵食建議早上就來

不然老虎被餵飽了就會開始懶洋洋地想睡覺，食慾減低

 

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▲景區簡介

 

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▲嬉虎軒收費說明

 

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▲在售票處買完票，就直接往景區入口走去

 

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▲進來之後按車別排隊入場

 

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▲即將開往虎園的巴士

 

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▲座位集中在中間，兩旁車窗玻璃有洞口讓遊客投餵肉條

 

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▲肉條一共有五條，在車上跟司機大哥買就可以囉！

 

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▲出發啦！

園區有多隻網紅虎，因為二埋汰髒得很出名，總是髒兮兮的，所以印象很深

 

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▲老虎們看到車子紛紛靠了過來

由於都是隔著車窗拍攝有時不是這麼好拍，顏色會比較失真喔！

 

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▲肉條被咬進嘴裡了

因為等會還要餵二埋汰，必須留點肉條，不能全餵完

 

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▲另一輛巴士

 

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▲母獅

 

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▲真的超可愛

大家拿起手機邊餵邊拍，很特別的體驗也很難忘

 

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▲獅子望著妹妹的小眼神好深沉，彷彿有道不盡的獅生故事...（來根小菸）

 

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▲大家在車內瘋狂跟東北虎合影

氣氛相當熱絡，雖然彼此都不認識，卻充滿著各種歡笑聲、驚呼聲、交談聲

這也要歸功於司機大哥的開朗，他用幽默有趣的方式向大家邊解說、邊聊天

或許這就是東北人的自來熟，很容易就跟遊客打成一片

 

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▲小朋友更是看得津津有味

 

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▲當司機大哥說左邊頭上髒髒的就是二埋汰時，整車遊客又陷入瘋狂

牠真的憨態可掬，而且聽說之前有對象，談了一個女虎友，不曉得後來有沒有談崩就是...

 

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▲當天只有頭頂不潔，已經算相當乾淨

全身滾泥巴的影片歷歷在目，虎群中一眼就能認出來

 

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▲最後的肉條都給二埋汰了

當天也是因為剛好牠的位置就在我們坐的這邊，所以比較容易餵到

 

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▲接著在步行區下車，這邊有黑熊跟其他動物

 

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▲步行區導覽圖

 

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▲這邊有賣水果跟餅乾，可以餵黑熊互動

 

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▲工作人員有教怎麼餵，照著做就是啦哈哈哈

 

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▲藪貓

 

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▲獰貓

 

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▲白獅子

 

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▲出了步行區來萌虎樂園，裡面有羊駝、幼虎、鹿跟羊那些

 

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▲雖然是幼虎但腳丫子真的超大

 

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2025冰雪同夢 亞州同心 哈爾濱亞冬會也已在2/7開幕

台灣選手陳映竹在競速滑冰100公尺奪下銅牌，恭喜！

因為當天還要搭機回上海，所以園區其他地方就沒去了

不然留個兩、三小時慢慢逛會比較輕鬆喔～

 

【黑龍江東北虎林園】

地址：黑龍江省哈爾濱市松北區松北街88號

電話：+86 451 8808 0606

營業時間：夏季08:00-16:30

冬季08:00-16:00（僅供參考）

 

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