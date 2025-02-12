在哈爾濱的最後一天行程來到了東北虎林園
因為之前看到蠻多二埋汰的影片覺得牠憨憨又髒髒的很可愛
想說都來哈爾濱了，一定要搭驚險車去看牠，餵牠吃肉條！
▲停車場
我們從哈布斯堡江景酒店打車過來
因為這邊有點遠加上我們時間沒有很多
所以都用最快最簡便的方式前往
▲園區有不少Q版老虎
▲洗手間
▲外面售票處有行李櫃
▲驚險車票價130元人民幣，可在車上投餵東北虎
因為跟普通車的票價只差20元，所以還蠻推薦搭驚險車
投餵東北虎的肉條要在車上另外購買，印象是100人民幣
好像一共五條肉，如果有打算餵食建議早上就來
不然老虎被餵飽了就會開始懶洋洋地想睡覺，食慾減低
▲景區簡介
▲嬉虎軒收費說明
▲在售票處買完票，就直接往景區入口走去
▲進來之後按車別排隊入場
▲即將開往虎園的巴士
▲座位集中在中間，兩旁車窗玻璃有洞口讓遊客投餵肉條
▲肉條一共有五條，在車上跟司機大哥買就可以囉！
▲出發啦！
園區有多隻網紅虎，因為二埋汰髒得很出名，總是髒兮兮的，所以印象很深
▲老虎們看到車子紛紛靠了過來
由於都是隔著車窗拍攝有時不是這麼好拍，顏色會比較失真喔！
▲肉條被咬進嘴裡了
因為等會還要餵二埋汰，必須留點肉條，不能全餵完
▲另一輛巴士
▲母獅
▲真的超可愛
大家拿起手機邊餵邊拍，很特別的體驗也很難忘
▲獅子望著妹妹的小眼神好深沉，彷彿有道不盡的獅生故事...（來根小菸）
▲大家在車內瘋狂跟東北虎合影
氣氛相當熱絡，雖然彼此都不認識，卻充滿著各種歡笑聲、驚呼聲、交談聲
這也要歸功於司機大哥的開朗，他用幽默有趣的方式向大家邊解說、邊聊天
或許這就是東北人的自來熟，很容易就跟遊客打成一片
▲小朋友更是看得津津有味
▲當司機大哥說左邊頭上髒髒的就是二埋汰時，整車遊客又陷入瘋狂
牠真的憨態可掬，而且聽說之前有對象，談了一個女虎友，不曉得後來有沒有談崩就是...
▲當天只有頭頂不潔，已經算相當乾淨
全身滾泥巴的影片歷歷在目，虎群中一眼就能認出來
▲最後的肉條都給二埋汰了
當天也是因為剛好牠的位置就在我們坐的這邊，所以比較容易餵到
▲接著在步行區下車，這邊有黑熊跟其他動物
▲步行區導覽圖
▲這邊有賣水果跟餅乾，可以餵黑熊互動
▲工作人員有教怎麼餵，照著做就是啦哈哈哈
▲藪貓
▲獰貓
▲白獅子
▲出了步行區來萌虎樂園，裡面有羊駝、幼虎、鹿跟羊那些
▲雖然是幼虎但腳丫子真的超大
2025冰雪同夢 亞州同心 哈爾濱亞冬會也已在2/7開幕
台灣選手陳映竹在競速滑冰100公尺奪下銅牌，恭喜！
因為當天還要搭機回上海，所以園區其他地方就沒去了
不然留個兩、三小時慢慢逛會比較輕鬆喔～
【黑龍江東北虎林園】
地址：黑龍江省哈爾濱市松北區松北街88號
電話：+86 451 8808 0606
營業時間：夏季08:00-16:30
冬季08:00-16:00（僅供參考）
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