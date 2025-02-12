六米街古早味-東興市場內，凌晨4點就營業的豬皮飯

意外發現一家超美味的豬皮飯！在古早味早餐中，常見魯肉飯或爌肉飯，但豬皮飯真的超少見！這間「六米街古早味」藏身東興市場內，人氣超旺，凌晨4點半就開始營業，非常早。

六米街古早味位於東興市場外圍的五順街上，雖然位置稍微隱密，但來這裡吃早餐的人依然絡繹不絕。

店內的座位數剛剛好，不多也不少，我當天用餐時幾乎全滿，生意好到不行！

門口旁邊設有餐具和調味料自取區，愛吃辣的朋友絕對要試試他們家的辣椒，我去的時候還看到老闆現炒辣椒，看起來就超厲害的！

六米街古早味 菜單

這裡的餐點都是銅板價，最特別的是他們家賣的不是魯肉飯，而是超少見的豬皮飯！這麼特別當然要點來嚐鮮一下啦！

豬皮飯（小）45元

飯上鋪滿幾塊滷得透亮的長方形豬皮，還有香噴噴的碎魯肉和酸菜，光看就讓人食指大動。

從豬皮的色澤就能看出滷得非常入味！愛吃辣的可以加點東泉辣椒醬，但其實單吃就很夠味了！豬皮軟嫩Q彈、不會過鹹，真的超好吃。

炒米粉（小）35元

上頭鋪滿韭菜、豆芽和香噴噴的肉燥，雖然表現中規中矩，但味道還是很不錯。

白菜滷 40元

白菜滷份量不少，用小碗盛裝，白菜滷得軟嫩又入味，搭配豬皮飯一起吃覺得非常好吃。

油豆腐 20元

3塊20元，味道算是中規中矩。

豬皮（小）25元

不想吃飯的朋友可以點炒麵或炒米粉，再來一盤滷豬皮，小份就很夠吃！

鹹香滋味真的沒話說，超級推薦，來這裡一定要點。

綜合湯 55元 / 粉腸湯 45元

湯品部分也值得一試，綜合湯份量大且料超豐富，有豬血、粉腸、隔間肉、大腸、蘿蔔等，一碗滿滿的好料！湯頭清爽不油膩，豬血新鮮、腸子無腥味，配上滷豬皮、炒米粉或豬皮飯，完美。

店家資訊

店名：六米街古早味

地址：台中市北區五順街182之1號

營業時間：04:30-12:30

電話：0958-850-620