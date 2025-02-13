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草莓季開跑、被自助餐耽擱的人氣甜點蛋糕，帕里巴黎自助餐Buffet x 高雄吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2025-02-13 10:55:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

草莓季開跑、被自助餐耽擱的人氣甜點蛋糕，帕里巴黎自助餐Buffet x 高雄吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

聯上大飯店帕里巴黎自助餐一直深受團體客、公司行號喜歡
過年過節、春節、尾牙都好歡樂
甚至還有外縣市畢旅的學生都會來聚餐吃飯

帕里巴黎自助餐2月份推出限定的草莓
讓草莓控也都可以一起滿足
帕里巴黎自助餐最厲害的居然是手工甜點
被自助餐耽擱的甜點蛋糕，是愛吃甜點美食的饕客熱愛的飯後點心
一口氣推出了6款主廚團隊特製的草莓甜點，推薦給大家

高達200道美食佳餚、帶你環遊世界吃美食

帕里草莓季2/7～2/28 ，先筆記追起來
共有以下七款
1新鮮草莓塔
2草莓蛋糕捲
3草莓抹茶蛋糕
4草莓慕斯
5開心果草莓泡芙
6草莓椰香塔
7草莓優格杯

供應品項依餐期、每日菜單不同，以現場實際供應為主

●《各餐時段/價位》
午餐11:30~14:00、下午餐14:30~16:30、
晚餐：平日17:30~21:00/假日17:30~21:00

平日午餐 NT$.880、下午餐 NT$.730、晚餐 NT$.990
假日午餐 NT$.990、下午餐 NT$.780、晚餐 NT$.1080
幼童3-5歲清潔費$150、兒童6-12歲半價(請出示證件)
【以上須外加10%服務費】

當日壽星優惠~平日壽星本人6折、假日壽星本人8折(請出示證件/成人價適用)

帕里巴黎自助餐Buffet
位置：高雄市左營區裕誠路486號1F
營業時間：11：30～14：30、14：30～16：30、17：30～21:00
電話號碼： 07 536 2999
線上訂位 ：https://reurl.cc/L00n2X
粉絲團：Facebook

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每天都有三個時段，下午茶時段也蠻多人會來饕客會來用餐

日式料理、新鮮海鮮、網美甜點，融合中、西、日式的世界各國美食佳餚
還有港式片皮鴨、蒸籠點心、炸物燒烤、爐窯披薩、現切牛排
特別引進德國啤酒兩種口味可挑選

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很多人都專攻海鮮、螃蟹

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使用的是野生螃蟹

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日式料理壽司、生魚片也都很新鮮
還有現點製作的炙燒握壽司、干貝握壽司、手卷

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港式片皮鴨

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一定要吃的窯烤披薩

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使用百萬窯烤爐、現擀製作，鹹甜口味、季節限定都有

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起司乳酪都可以當開胃點心

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我最愛的煙燻鮭魚，鮭魚控必吃

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可以先到甜點櫃看看，推薦先吃限定的草莓甜點

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帕里巴黎自助餐的甜點很強，身邊很多朋友都愛

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2月份一口氣推出6款草莓甜點、草莓塔、草莓蛋糕

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小巧可愛，一整個讓女孩噴發少女心
而且很貼心都是小顆小顆，不擔心吃不完浪費、還能吃到多口味

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甜點是帕里巴黎自助餐的珠寶盒，絕對必吃

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還有馬卡龍、生巧克力，都是自家甜點團隊製作

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蔬菜沙拉也是我的開胃菜

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煲湯、燉湯很多，還有酥皮濃湯

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湯品一點都不馬虎，可以喝上好幾碗

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吃多少拿多少，不擔心吃不到
記得先吃季節草莓甜點

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光是食材樣式高達200多種，還有現調飲品、特調飲料

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異國料理、中式料理都有

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霸氣用料，可以大口吃肉肉

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可香魚、煎魚都很搶手，還有現煎牛排

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戰斧、德式腸圈、爐烤牛肉

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牛肉控必吃爐烤牛肉

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德式腸圈好適合配啤酒，現場也有供應啤酒、調酒

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炸物美食也很多

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我個人最愛烤物、烤香魚

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還有肉質很多的烤魚下巴

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排隊現點的炙燒壽司

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新鮮好吃的野生螃蟹

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港式蒸籠美食也有

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可以吃到很多手路菜

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海鮮魚料理

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聚餐無冷場，團體聚餐最愛 帕里巴黎自助餐

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草莓甜點很厲害，酸甜剛剛好、而且不膩

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帕里巴黎 草莓季 -2/7～2/28共有以下七款
新鮮草莓塔、草莓蛋糕捲、草莓抹茶蛋糕、草莓慕斯、開心果草莓泡芙、草莓椰香塔、草莓優格杯

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草莓椰香塔好吃，帶有酸甜度
草莓抹茶蛋糕相當有層次，順口美味不死甜

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草莓蛋糕捲也很多女孩子拿，中間內餡很絲滑順口
草莓蛋糕款式很多，精緻到捨不得破壞了

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草莓蛋糕捲還夾有草莓凍

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還有新鮮草莓的新鮮草莓塔，香甜順口帶有塔香與酥脆度
開心果草莓泡芙很特別，一口一個剛剛好

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草莓優格杯上面還有鹹香奶蓋般的乳香滋潤

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現場還有冰淇淋、招牌舒芙蕾、磅蛋糕等等甜點唷!

 

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美味度
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服務品質
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裝潢氣氛
4.75
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