聯上大飯店帕里巴黎自助餐一直深受團體客、公司行號喜歡

過年過節、春節、尾牙都好歡樂

甚至還有外縣市畢旅的學生都會來聚餐吃飯

帕里巴黎自助餐2月份推出限定的草莓

讓草莓控也都可以一起滿足

帕里巴黎自助餐最厲害的居然是手工甜點

被自助餐耽擱的甜點蛋糕，是愛吃甜點美食的饕客熱愛的飯後點心

一口氣推出了6款主廚團隊特製的草莓甜點，推薦給大家

高達200道美食佳餚、帶你環遊世界吃美食

帕里草莓季2/7～2/28 ，先筆記追起來

共有以下七款

1新鮮草莓塔

2草莓蛋糕捲

3草莓抹茶蛋糕

4草莓慕斯

5開心果草莓泡芙

6草莓椰香塔

7草莓優格杯

供應品項依餐期、每日菜單不同，以現場實際供應為主

●《各餐時段/價位》

午餐11:30~14:00、下午餐14:30~16:30、

晚餐：平日17:30~21:00/假日17:30~21:00

平日午餐 NT$.880、下午餐 NT$.730、晚餐 NT$.990

假日午餐 NT$.990、下午餐 NT$.780、晚餐 NT$.1080

幼童3-5歲清潔費$150、兒童6-12歲半價(請出示證件)

【以上須外加10%服務費】

當日壽星優惠~平日壽星本人6折、假日壽星本人8折(請出示證件/成人價適用)

帕里巴黎自助餐Buffet

位置：高雄市左營區裕誠路486號1F

營業時間：11：30～14：30、14：30～16：30、17：30～21:00

電話號碼： 07 536 2999

線上訂位 ：https://reurl.cc/L00n2X

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每天都有三個時段，下午茶時段也蠻多人會來饕客會來用餐

日式料理、新鮮海鮮、網美甜點，融合中、西、日式的世界各國美食佳餚

還有港式片皮鴨、蒸籠點心、炸物燒烤、爐窯披薩、現切牛排

特別引進德國啤酒兩種口味可挑選

很多人都專攻海鮮、螃蟹

使用的是野生螃蟹

日式料理壽司、生魚片也都很新鮮

還有現點製作的炙燒握壽司、干貝握壽司、手卷

港式片皮鴨

一定要吃的窯烤披薩

使用百萬窯烤爐、現擀製作，鹹甜口味、季節限定都有

起司乳酪都可以當開胃點心

我最愛的煙燻鮭魚，鮭魚控必吃

可以先到甜點櫃看看，推薦先吃限定的草莓甜點

帕里巴黎自助餐的甜點很強，身邊很多朋友都愛

2月份一口氣推出6款草莓甜點、草莓塔、草莓蛋糕

小巧可愛，一整個讓女孩噴發少女心

而且很貼心都是小顆小顆，不擔心吃不完浪費、還能吃到多口味

甜點是帕里巴黎自助餐的珠寶盒，絕對必吃

還有馬卡龍、生巧克力，都是自家甜點團隊製作

蔬菜沙拉也是我的開胃菜

煲湯、燉湯很多，還有酥皮濃湯

湯品一點都不馬虎，可以喝上好幾碗

吃多少拿多少，不擔心吃不到

記得先吃季節草莓甜點

光是食材樣式高達200多種，還有現調飲品、特調飲料

異國料理、中式料理都有

霸氣用料，可以大口吃肉肉

可香魚、煎魚都很搶手，還有現煎牛排

戰斧、德式腸圈、爐烤牛肉

牛肉控必吃爐烤牛肉

德式腸圈好適合配啤酒，現場也有供應啤酒、調酒

炸物美食也很多

我個人最愛烤物、烤香魚

還有肉質很多的烤魚下巴

排隊現點的炙燒壽司

新鮮好吃的野生螃蟹

港式蒸籠美食也有

可以吃到很多手路菜

海鮮魚料理

聚餐無冷場，團體聚餐最愛 帕里巴黎自助餐

草莓甜點很厲害，酸甜剛剛好、而且不膩

帕里巴黎 草莓季 -2/7～2/28共有以下七款

新鮮草莓塔、草莓蛋糕捲、草莓抹茶蛋糕、草莓慕斯、開心果草莓泡芙、草莓椰香塔、草莓優格杯

草莓椰香塔好吃，帶有酸甜度

草莓抹茶蛋糕相當有層次，順口美味不死甜

草莓蛋糕捲也很多女孩子拿，中間內餡很絲滑順口

草莓蛋糕款式很多，精緻到捨不得破壞了

草莓蛋糕捲還夾有草莓凍

還有新鮮草莓的新鮮草莓塔，香甜順口帶有塔香與酥脆度

開心果草莓泡芙很特別，一口一個剛剛好

草莓優格杯上面還有鹹香奶蓋般的乳香滋潤

現場還有冰淇淋、招牌舒芙蕾、磅蛋糕等等甜點唷!