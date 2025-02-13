你心目中最好吃的拉麵是哪一家？相信這個問題絕對是各位拉麵同好尋尋覓覓的答案，這家「勝王」是我眼看他得了三次冠軍到現在才來訪店！有常駐品項與限定品項，當天才會在FB公布飯售的品項，有種充滿驚喜的感覺~各種食材創新結合創意拉麵！

店家介紹

來台北吃過的拉麵不少間，雖然還是跟不上大部份人的腳步，但還是想努力收集拉麵地圖~位於林森北路的「勝王」，是在拉麵愛好會票選連續三年奪冠的店家！因為也常常看到麵友在社團發文，更被許多人譽為心目中第一名，讓我滿滿好奇~決定年假時來去一探究竟！

那天小年夜從中山站走過去有點距離，到店外剛好4:50幾分，竟然只有一個人在排隊！不過才剛5點開始要進店點餐，後面排隊的人龍越來越長，到最後吃完5:30左右離開，已經一堆人了~所以建議大家要來還是在開店前半小時提早來排是最美好的！

店外有寫多條規定~其中比較需要注意的是只能拍攝餐點，製作過程是不能拍攝的~

從2019開始已得了5年的金賞！後續沒有在得獎是因為沒有再參與票選了

菜單

點餐使用自動點餐機，雖然粉專有公布當天販售品項，但很多品項都是在現場才發現有販售，價位以台北市來說偏中高~細麵可免費再續一球麵

餐點介紹

後來才發現我們點了兩款都是塩王系列

▼ 塩王 - 三骨雪海味白湯拉麵 $380

這是實際來才發現有販售的品項，有牛又有海味一定要試試的吧！基底是牛骨白湯，喝起來濃郁卻不膩口，好喜歡！！！

肉品配置有鹽味醃製的牛腱肉、腿肉還有花蛤，牛腱肉很厚實但又入口即化！淡淡的鹽味調味與白湯湯底相得益彰，腿肉薄又大片，吃起來軟嫩~

花蛤增添了不少海味的提鮮！配料有蘿蔔絲、蔥花、水菜，整碗看起來很豐富！

麵條可選擇細麵或是手揉麵，我選擇細麵蠻彈牙！

▼ 塩王 - 濃厚甜蝦胭脂蝦蝦鹽味拉麵 $320

這是這次主打的期間限定，烤過的蝦頭用壓力鍋悶煮萃取精華，在加上蝦油、黑蒜油、自製蝦粉，完整100%蝦味重擊你的味蕾！肉品配置有腿肉、叉燒，配料有蘿蔔絲、水菜、洋蔥、海帶~

湯頭很濃~但也是不膩口！也沒有很厚重濃稠感~可以入我心目中喝過的蝦湯前3名的排行！

▼ 醋橘薩索雞清湯柳麵 $270

原以為會像柑橘系列的清爽果香口感，但其實是使用醋橘，與薩索雞湯融合，屬於較清爽的口感~搭配腿肉、叉燒、水菜、蘿蔔絲等搭配

叉燒有厚度，但是屬於偏瘦肉的，口感上較紮實~

手揉麵較Q帶點硬~蠻厚實的！

結語

整體來說，我好愛塩王系列的湯頭~把海鮮入湯底又能處理得沒有腥味，只有滿滿鮮味~真的100分！！！改天還會想來試試其他期間限定！

店家資訊

【 勝王 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/ramenkatsuo/

▸ 地址｜台北市中山區林森北路306號

▸ 營業時間｜11:30-14:00。17:00-20:30

▸ 內用／外帶



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