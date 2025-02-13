印度,一直是我計劃中最想去的國家前幾名

在還沒成行時,就先來【台中印度料理推薦】【 Spice Guru瑪莎拉大師】感受一下

每道料理以經典印度手法精心製作，香料與食材完美融合，層次豐富的風味令人沉醉

無需遠行，來到這就能一品地道印度料理

【台中印度餐廳推薦】 𝐒𝐩𝐢𝐜𝐞 𝐆𝐮𝐫𝐮 瑪莎拉大師—印度料理（忠明店）

位在台中市西區忠明南路406號,交通非常便利

門口就有一公車站牌,騎摩托車或開車忠明南路上都有收費停車格

🅿️停車資訊：國泰人壽忠明大樓地下收費停車場、臺中市公有半平厝公園收費停車場

店內的空間寬敞，牆面有著充滿印度特色的掛畫與照片

電視還撥放印度流行音樂

環境舒適放鬆，適合與家人或朋友一同享受美味的用餐時光

餐點從開胃前菜、瑪莎拉大師主廚特選、印度場烤爐料理

蔬食咖哩、肉料咖哩、牛肉咖哩、印度烤餅、米飯、印度香料燉飯

湯品、甜點到飲品

平日還有單人套餐與雙人四人套餐 可選擇

咖哩辣度或不吃的食材都可以在點餐前告知

可以客製的貼心服務,真的會讓人一試成主顧

選用最優質的印度香料與食材烹調出印度特色料理

一上菜就能感受來自印度濃郁香氣與熱情氛圍



開胃菜

印度爆漿酥脆球

為印度常見街頭小吃，空心的炸脆球中放入馬鈴薯泥,蔬菜與印度醬汁

要吃前淋上帶著薄荷風味醬汁即可開吃

一口吃下真的會有爆漿的感覺，外層脆球口感很酥脆

內層中的食材加上淋上的醬汁，想像一下印度恆河特殊風情

非常耐人尋味的味道一定要來試試

印度坦都烤爐料理-坦都炭烤香料雞肉

用瑪莎拉醬汁, 印度香料, 優格調味醃製的無骨雞腿肉, 放在火熱的坦都爐內窯烤

烤得恰到好處,吃起來鮮嫩多汁

可以嘗到炭香跟印度香料與雞肉激盪出來的美味

沾點附上醬汁,層次口感更升級

真的是老顧客必點的人氣菜色！

牛肉咖哩-北印度牛肉咖哩

傳統北印度咖哩醬汁濃郁香醇，完美融合辛香與柔滑

用香料,椰奶與堅果精心烹調，牛肉燉到肉質軟嫩多汁

一入口那馥郁的椰奶香氣便於唇齒間不斷蔓延

如此渾厚的氣息混合著淡淡微微辣的印度辛香料尾韻

不論是搭配印度烤或米飯都讓人愛不釋口、直呼過癮

蔬食咖哩-瑪莎拉鷹嘴豆咖哩

用正宗醬汁熟製鷹嘴豆咖哩

咖哩香氣瀰漫，讓人不自覺地胃口大開

這道料理無論是口感還是香氣，都展現出對細節與品質的用心

溫潤滑順的口感

每一口中都可以感受到瑪莎拉咖哩的獨特魅力

配上香Q分明的熱騰騰泰國長米飯實在是超級對味

讓我們忍不住一口接著一口、吃到忘我

印度烤餅-甜烤餅

軟韌、富有彈性的口感讓人一吃難忘

上面還有細糖霜

細細咀嚼，感受烤餅獨有的奶甜香氣於口中綻放

單吃或搭配辛辣香濃的咖哩享用都好好吃

印度烤餅-坦都全麥烤餅

餅 Q 富嚼勁，單吃也能品嘗圓渾不絕的麥香

整體是帶有嚼勁、越嚼越香的口感

單吃還是沾著醬汁或配料一起吃都好吃

飲品

印度芒果拉昔

滑順細緻的口感，完美結合了芒果優格馥郁的奶香

印度優格意外地清爽好喝

馬薩拉可樂

除了檸檬酸甜之外，還有印度特有的香料

有種類似薑汁可樂的感覺

很特別很值得喜歡異國風味的大大們嚐試一下

甜點-印度米布丁

使用大米鮮奶布丁混和堅果等製成

不是想像中的布丁口感，口感有種印度版西米露的感覺

很得愛奶味寶貝的胃口

以細膩手法結合多層次風味，每一口都令人回味無窮

無論是喜歡經典風味還是獨特創意的印度咖哩愛好者，都能在這裡找到心頭好

喜歡吃印度料理的麻吉們不妨來這裡體驗一次味蕾的完美旅程吧！

記得關注二店的𝐅𝐁/ 𝐈𝐆，不要錯過最新的優惠及活動喔!

𝐈𝐆 🔎 @spicegurutaichung.2

𝐅𝐁 🔎 𝐒𝐩𝐢𝐜𝐞 𝐆𝐮𝐫𝐮 瑪莎拉大師—印度料理（忠明店）

營業時間

11:00-14:00

17:00-21:00

📍一店：台中市北區中清路一段756號

📍二店：台中市西區忠明南路406號-

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📞一店 0901027130

☎️二店 04-36035680

🅿️停車資訊：國泰人壽忠明大樓地下收費停車場、臺中市公有半平厝公園收費停車場