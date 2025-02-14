店家位置在霧峰有許多美食的中正路巷弄內，門口有提供少數的停車格，有蒸餃、酸辣湯、炒飯、炒麵、火鍋、熱炒，很適合小家庭或是親朋好友一起來聚餐，雖然有三鍋在炒，但外帶跟內用的人都很多，建議早點來比較有位置。

裡面有冷氣開放，但我們覺得冷氣偏小，靠近電視那邊會比較涼，但那都是圓桌居多，小桌的旁邊有電扇，但如果有別桌在吹就會覺得熱。

我們快五點左右來的，進門之前看到很多人提著很多袋外帶的出來，大約五點半左右整間內用已經是客滿的狀態了。

扣除大小鐵湯匙外，點好餐點後可以先來拿餐具，這裡也有提供兒童的塑膠餐具可以使用。

冰箱裡有些飲料跟酒類都可以自取，結帳的時候再跟店家說喝了哪些，因為餐點要等，加上都是聚餐居多，幾乎每桌都有人拿。

飲酒過量，有害（礙）健康 / 酒後不開車，安全有保障。

飲酒過量，害人害己。 / 未滿十八歲禁止飲酒。

常見的水餃醬料，大約有醬油、香油、白醋，另外一瓶沒有加所以忘記是什麼了，台中人在地的東泉這裡也有準備好可以使用。

碟子在醬料區旁邊上面的架子，我承認一開始我是沒有發現的，還到餐具區用目視的找了一輪......( 繼續閱讀 )

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