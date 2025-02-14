Ruby 之前曾在大安森林公園附近的「沾美藝術庭苑」用餐，

無論是餐點品質還是用餐氛圍都令人滿意。因此，這次媽媽生日

便決定前往另一間「沾美西餐廳」體驗不同的風格與餐飲選擇。

這間沾美西餐廳的用餐方式與「沾美藝術庭苑」有所不同。

中午時段是自助式 Buffet 多樣化的菜色，價格從早期的 690 元

已調整至 1200 元，儘管如此仍吸引許多饕客前來品嚐。



晚餐則改為單點排餐的形式，

主餐搭配自助吧，提供沙拉、

甜點、蛋糕

及當季水果，讓用餐體驗更加豐富。

這間裝潢風格較為復古，與「沾美藝術庭苑」截然不同。

整體燈光偏昏暗，營造出沉穩且帶有懷舊氣息的用餐環境。

餐點的價格菜單，Ruby給大家參考一下。

現烤的麵包帶有濃郁的香氣，外酥內軟，

搭配奶油更添滑順口感，麵包可無限續加喔。

桌上每位都會有一杯水，並附上一杯帶有

淡淡甜味的無酒精雞尾酒，清爽順口。

湯品（可選 300 元湯品，超過則需額外加價）

奶油玉米湯 $300

濃郁的奶香與玉米的甜味，口感滑順。

牛尾湯 $300

湯頭醇厚，帶有濃郁的膠質感。

牛肉清湯 $300

清爽不油膩的湯頭，喝起來多了蔬菜的清甜，

牛肉吃起來很軟嫩且帶有嚼勁。

奶油酥皮蘑菇湯 $400及法式洋蔥湯 $300

酥皮烤得金黃酥脆，與濃郁的奶油蘑菇湯搭配，

經典的美味；洋蔥的甜味經過長時間熬煮後完全釋放。

自助沙拉吧的部分，雖然種類不算特別豐富，但所有蔬菜都相當新鮮，

讓平常纖維攝取不足的客人，都可以在這時好好的攝取一下。

明蝦牛排(紐西蘭) $2000

牛排肉質細緻，搭配鮮嫩的大明蝦，海陸雙享的組合令人滿足。

鮑魚牛排(紐西蘭) $2000

鮑魚 Q 彈，搭配多汁的牛排，口感層次豐富，適合喜愛奢華饗宴的饕客。

美國炭烤牛小排 $1700

牛小排經過炭火燒烤，帶有淡淡煙燻香氣，肉質鮮嫩。

鮮煎大明蝦 $1700

明蝦肉質紮實且彈牙，搭配簡單調味就帶出蝦肉的鮮甜海味。

美國角尖肋眼牛排 $2100

紐西蘭菲力牛排 $1600

肉質鮮美且無過多油脂，適合偏好精瘦口感的食客。

自助吧提供多種小甜點，包括烤布蕾、奶酪、花生豆花及季節水果。

其中，烤布蕾口感細緻，表面微微焦糖化，

甜而不膩；奶酪則帶有濃郁的奶香，入口即化。

整體而言，雖環境較老舊燈光較昏暗一點，餐點的選擇也較少，

但食材品質與餐點口感仍讓人滿意。

服務與環境上也都維持了一定的水準。

因媽媽生日也送上了一個蛋糕

也很貼心的桌邊唱生日歌及鋼琴演奏。

對於喜歡西餐、享受經典氛圍的朋友，

這裡是不錯的選擇，適合家庭聚餐或慶生餐廳首選推薦給大家。



【店家資訊】

👉沾美西餐廳

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🏠台北市大安區仁愛路四段77號B1

🚈捷運忠孝敦化站

☎️02 2711 7750，

⏰AM11:30~PM15:00 / PM17:30~PM22:30

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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