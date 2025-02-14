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冬山【道教總廟三清宮】宮廷式建築富麗堂皇，依山傍水景色清幽，可以鳥瞰蘭陽平原和梅花湖，參拜、健走、放鬆賞景的好去處｜宜蘭免費景點

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2025-02-14 22:53:00 文字：撒野樂活小村婦
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撒野樂活小村婦

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冬山【道教總廟三清宮】宮廷式建築富麗堂皇，依山傍水景色清幽，

三清宮】 位在 宜蘭冬山 梅花湖風景區的山腰上， 台灣道教的總廟 ，香火鼎盛信眾繁多，這裡依山面水景色清幽，廟前廣場可以鳥瞰蘭陽平原與梅花湖全景，其廟宇採中國式的宮廷建築設計，宏偉莊嚴帶有軒昂之氣，不但是當地的信仰中心，也是許多民眾參拜、健走、放鬆賞景的好去處，今天就來分享冬山鄉的風景名勝之一 三清宮

  三清宮｜景點簡介   

☆三清宮 主要供俸道教的三位最高神祉，即 玉清元始大天尊、上清靈寶大天尊 、太清道德大天尊 ，統稱為 「三清道祖」

於民國五十九年開始興建，採中國北方式宮廷彩繪建築，格局宏偉、莊嚴富麗，依山勢而築，與梅花湖相互輝映，供品以清香、鮮花素果為主，並依照三清道祖的指示 不燒金銀紙錢。 

三清宮 腹地廣大香火鼎盛，平假日信徒與遊客眾多，好在這裡的停車場也很大，我們來到這裡都是在外側停好車後再步行進入

冬山【道教總廟三清宮】宮廷式建築富麗堂皇，依山傍水景色清幽，

  三清宮｜宮廷建築設計   

從停車廣場進入，遠遠就能看見色彩鮮明、富麗非凡的宮廷建築，沿著山勢而建有居高臨下的宏偉氣魄，上圖正面是 「三清聖境牌坊」 ，右側則是 道場大樓 文化大樓 並鄰， 文化大樓 前方是一座 「雙面九龍照壁」 ，前後各有栩栩如生的9條龍浮雕，可惜此次前往沒有仔細拍到近照，下一回再去可要好好觀賞一番。

冬山【道教總廟三清宮】宮廷式建築富麗堂皇，依山傍水景色清幽，

三清宮 正殿的前方廣場名為 山門廣場 ，其兩側皆有一個高聳的鐘樓和鼓樓矗立，青山、白雲和藍天環繞，整座廟宇的鮮亮輝煌與莊嚴大度的氣勢，一接近似乎就能感受到氣場，我每每到來都見著熱鬧的景象，虔誠的信徒與參拜賞景的遊客絡繹不絕 

冬山【道教總廟三清宮】宮廷式建築富麗堂皇，依山傍水景色清幽，

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冬山【道教總廟三清宮】宮廷式建築富麗堂皇，依山傍水景色清幽，

三清宮 黃瓦紅柱的宮廷建築真的相當有美感，兩側迴廊相通，牆面佈滿豐富的彩繪

冬山【道教總廟三清宮】宮廷式建築富麗堂皇，依山傍水景色清幽，

廣場上除了有賞景的民眾，還有其他廟宇的參拜祭祀活動，相當熱鬧   

冬山【道教總廟三清宮】宮廷式建築富麗堂皇，依山傍水景色清幽，

冬山【道教總廟三清宮】宮廷式建築富麗堂皇，依山傍水景色清幽，

▼三清宮 廣場前方的天公爐

冬山【道教總廟三清宮】宮廷式建築富麗堂皇，依山傍水景色清幽，

站立於廣場前方就能俯瞰蘭陽平原和梅花湖的全景，這裡居高臨下視野相當遼闊，來過很多次每一回的風景都不同，晴天時的梅花湖碧綠蒼翠，陰雨天時又是朦朧唯美，各具風情，很多人來宜蘭都會去 梅花湖風景區 遊玩，湖畔賞鴨、輕鬆漫步、或者騎乘腳踏車遊湖都是很不錯的選擇，但是想要一睹梅花湖的全景，推薦你來到後方半山腰的 三清宮 就對了，看看遠方的平原和湖泊保證身心愉悅 

冬山【道教總廟三清宮】宮廷式建築富麗堂皇，依山傍水景色清幽，

  三清宮｜參拜順序  

進入 三清宮 後跟著廟方所公告的參拜順序，把各殿與供奉神明祭祀一遍就可以了，也可以徒手默拜，重要的還是我們對神明虔誠的心意

冬山【道教總廟三清宮】宮廷式建築富麗堂皇，依山傍水景色清幽，

冬山【道教總廟三清宮】宮廷式建築富麗堂皇，依山傍水景色清幽，

殿內大紅燈籠高高掛~ 香煙裊裊 

祈福的鐘聲與祝禱聲不斷~ 

我想不管大家祈求的是什麼， 到頭來

平安健康、和樂順心才是生活中最重要的根基

冬山【道教總廟三清宮】宮廷式建築富麗堂皇，依山傍水景色清幽，

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參拜完畢之後到迴廊走走，廊道上也有座椅可以休憩一下，山邊的風兒輕吹，燈籠搖擺，彷彿已經將我們心中的祈望寄託那微風上達天聽了

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離開之前再到廣場前將這一片風景攬在眼裡

然後到山下尋覓美食去~ 

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  三清宮｜景點資訊  

■ 地址 : 宜蘭縣冬山鄉三清路123號  

■ 電話 : 03 9515135 

■ 營業時間  5:00-22:00 

■ 公休日: 無  

■ 有停車場 

■ 官方網站 道教總廟三清宮

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

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