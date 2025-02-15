到了芭達雅，白天玩遍海灘和景點，夜晚怎麼能錯過熱鬧非凡的夜市？這座城市的夜市絕對是了解當地文化、品嚐美食的最佳去處。無論是異國美食、泰式小吃，還是創意手作商品、潮流服飾，芭達雅的夜市絕對能讓你大開眼界！以下整理了六大必逛夜市，不管你是逛街狂人還是美食控，都能找到適合你的選擇！

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泰國夜市必吃美食清單 | 小吃、甜點、飲品，一網打盡

夜市最吸引人的，當然是美食！芭達雅夜市可是吃貨的天堂，從小吃到飲品，選擇多到眼花繚亂，絕對滿足你的味蕾。

膽大挑戰：炸昆蟲，烤鱷魚

前者是夜市中的「硬菜」！昆蟲酥脆可口，還搭配特製調味料，口感特別；後者是視覺上的衝擊，味道酷似雞肉，挑戰一下絕對不後悔！

泰式經典小吃

芒果糯米飯 ：香甜芒果配上Q彈糯米，甜到心坎裡，必吃！

：香甜芒果配上Q彈糯米，甜到心坎裡，必吃！ 泰式米粉湯 ：酸辣湯頭，暖胃又開胃，讓人一口接一口。

：酸辣湯頭，暖胃又開胃，讓人一口接一口。 碳烤海鮮 ：從大蝦到烤魚，每一口都是滿滿的鮮味。

：從大蝦到烤魚，每一口都是滿滿的鮮味。 泰式鹽燒魚：鹽巴包裹炭烤，外鹹內嫩，超級下飯！

特色飲品

泰式奶茶 ：甜而不膩，茶香撲鼻，冰涼解暑必點。小編去泰國一定要來一杯！

：甜而不膩，茶香撲鼻，冰涼解暑必點。小編去泰國一定要來一杯！ 鮮榨水果沙冰：泰國水果超甜，像榴槤、山竹沙冰，喝一口幸福感爆棚！

當季熱帶水果

最後的夜市水果攤可不容錯過！山竹、榴槤、波羅蜜，這些都是在台灣價格貴桑桑的熱帶水果，在這裡新鮮現吃，滿嘴都是熱帶風味。

芭達雅夜市推薦一：Thepprasit Night Market & Thepprasit Food Market

Thepprasit Night Market是芭達雅最有名的夜市之一，週五到週日晚上開市。這裡擁有琳瑯滿目的小吃攤，從泰式烤雞、椰奶冰淇淋到當地的辣味沙拉，一次滿足味蕾！隔壁的Thepprasit Food Market則更加聚焦於美食，無論是火山排骨還是現烤海鮮都能找到。逛完美食區別忘了到後排看看服飾和小物攤，總能找到價廉物美的好物！

小編貼心建議： 建議空腹前往，這裡的小吃份量剛好，適合多嘗幾樣！

圖片來源：Thepprasit Night Market

地址：18 Thepprasit Rd, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150

Night Market 營業時間：逢一至四休息｜五六日 17:00–22:00

Food Market 營業時間：每天 15:00–21:00

芭達雅夜市推薦二： Jomtien Night Market（中天夜市）

圖片來源：Jomtien Night Market

比起其他夜市，Jomtien Night Market的氣氛更為放鬆且適合家庭出遊。這裡的攤位以食物為主，有現烤海鮮、果汁攤、當地甜點等。喜歡手作藝品的朋友也能挖到好東西，小型的手作皮件或是手繪明信片都相當具特色。

小編貼心建議： 建議傍晚時間來逛，逛完夜市還能到旁邊的海灘吹吹風！

圖片來源：Jomtien Night Market

地址：Kwan Mueang Rd, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150

營業時間：17:00–23:00

圖片來源：Jomtien Night Market

芭達雅夜市推薦三：Pattaya Night Bazaar

圖片來源：Pattaya Night Bazaar

想購物又不想曬太陽？Pattaya Night Bazaar是個超舒適的選擇！這裡是室內夜市，集結了服飾、鞋包、飾品等攤位，還有些許小吃攤讓你邊逛邊吃。價格比商場親民，特別適合想買點泰國紀念品送親友的旅客。

小編貼心建議： 別忘了和攤主砍價，泰國夜市購物可是能殺價的喔！

圖片來源：Pattaya Night Bazaar

地址：519/106 Moo 10 Bang Lamung District, Chon Buri 20150

營業時間：11:00–22:00

芭達雅夜市推薦四： Pattaya Night Walking Street

這裡不僅是芭達雅夜生活的代名詞，更是感受當地夜間文化的好去處！各式酒吧、俱樂部與街頭藝人充滿整條街，讓人目不暇接。如果你是派對愛好者，Walking Street就是天堂，琳瑯滿目的酒吧帶來不同風格的體驗。如果想輕鬆一點，可以坐在路邊喝杯啤酒，看人群來來往往。

小編貼心建議： 喜歡熱鬧的朋友晚上8點後再來，這時氣氛才剛剛好！

地址：Walking St, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Bur 20150

營業時間：24 小時營業

芭達雅夜市推薦五：Tree Town Pattaya NightMarket

圖片來源：Tree Town Pattaya NightMarket

Tree Town Pattaya 位於芭達雅市中心，是一個充滿活力、多元化的夜生活熱點。不論是當地人還是國際旅客，都能在這裡找到屬於自己的樂趣。這裡匯集了各種餐廳、酒吧和俱樂部，無論你是想享用道地美食、來杯消暑的調酒，還是跟著音樂舞動，Tree Town 都能滿足你！

特別的是，Tree Town 的氛圍既熱鬧又友好，讓人忍不住想要融入其中。無論是和朋友來場歡樂聚會，還是隨性地獨自探索，都能感受到這裡的魅力。源源不斷的遊客，正是Tree Town 夜市人氣與吸引力的最佳證明。快來感受芭達雅夜生活的真實魅力吧！

圖片來源：Tree Town Pattaya NightMarket

地址：502, 19 Soi Buakhao, Muang Pattaya, Amphoe Bang Lamung, Chang Wat Chon Buri

營業時間：18:00 ~ 02:00

芭達雅夜市推薦六：Runway Street Food（芭達雅飛機夜市）

圖片來源：Runway Street Food

巨大的飛機就在夜市中央，融合美食、購物與音樂表演，是網美必打卡的潮流地標。推薦傍晚抵達，夕陽與燈光秀超有氛圍！這裡有各種泰式美食與創意小吃，還有手工藝品和服飾攤位，逛累了可聽現場音樂放鬆心情。

小提醒： 建議帶現金，方便購物與享受美食。

地址：Pattaya Sai Song Rd, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri

營業時間：16:00 ~ 23:00

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圖片來源：Runway Street Food