北碧府不僅以歷史與自然景觀著稱，更因為隱藏在城市與郊野間的獨特咖啡廳而吸引著旅人的腳步。無論是俯瞰田野的絕佳景致，還是與河流美景相伴的悠閒角落，每一家咖啡廳都彷彿是一場視覺與味蕾的雙重盛宴！這篇文章為大家整理了北碧府的7間必打卡網美咖啡廳，不論是情侶約會、好友聚會還是個人旅行，這些地方都能為你的旅途增添更多精彩！

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前來北碧府，推薦你先看以下攻略：

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北碧府網美咖啡廳推薦一： Meean Café

田野之中遠眺虎穴廟的美景，這就是 Meean Café！作為北碧府的熱門打卡地，這裡融合了泰式田園風情和壯麗寺景，吸引了無數遊客前來拍攝如同明信片般的照片。除了夢幻的環境，菜單選擇也非常豐富，從清爽飲料到精緻甜點，價格親民，每人平均花費不到200泰銖。以竹子、木材為主的裝潢，更增添了濃濃的度假氛圍，無論多熱的天氣，戶外座位依舊一位難求！

圖片來源：Meean Café

營業時間：08:30–18:30（周三公休）

地址：75/18 Muang Muang Chum, Tha Muang District, Kanchanaburi 71110泰國

圖片來源：Meean Café

北碧府網美咖啡廳推薦二： Chan Nature Café

被稱為「仙人掌咖啡廳」的 Chan Nature Café，是喜愛自然風格的旅客必訪之地。這裡的竹製風車木屋與大片仙人掌園，成為其招牌特色，特別是玻璃觀景走道讓人可以俯瞰整片田野。每到花季或節慶，店內佈置會隨之改變，為遊客帶來不同的體驗。甜點主打抹茶系列與仙人掌造型的甜品，既美味又好拍，還可以買仙人掌作伴手禮，體驗自然與趣味的完美結合。

圖片來源：Chan Nature Café

營業時間：09:00–20:00

地址：2 73/1 ซอย เทศบาล Kaeng Sian, Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi 71000泰國

圖片來源：Chan Nature Café

北碧府網美咖啡廳推薦三： AFTER THE RAIN

這家熱帶雨林咖啡廳是一個絕佳的中途休憩地點，尤其適合從北碧返回曼谷的路上停留。咖啡廳周圍綠意盎然，還提供免費划船服務，讓人仿佛進入一場清新的自然冒險之旅。不論是早晨的陽光還是午後的微風，這裡都適合放鬆身心，讓你在清新的空氣中品味一杯香醇咖啡。

圖片來源：AFTER THE RAIN

營業時間：08:30–18:00（週一休息）

地址：45 8, Song Khanong, Sam Phran District, Nakhon Pathom 73210泰國

圖片來源：AFTER THE RAIN

北碧府網美咖啡廳推薦四：The Village Farm to Café

喜歡拍照的朋友，絕不能錯過這間以穀倉為主題的咖啡廳。挑高的玻璃落地窗與穀倉造型讓陽光自然灑入，營造出迷人的光影氛圍。店內的哈密瓜烏龜菠蘿甜點更是打卡必備，一口甜蜜一口幸福。假日時還會有駐唱活動增添氛圍，無論是用餐還是拍照，這裡都讓人流連忘返。

圖片來源：The Village Farm to Café

營業時間：09:00–20:00（平日） 08:00–21:00（假日）

地址：ทล 323 Sangchuto Rd, Nong Bua, Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi 71190泰國

圖片來源：The Village Farm to Café

北碧府網美咖啡廳推薦五：Keeree Mantra

距離桂河大橋僅十多分鐘的 Keeree Mantra，擁有如度假村般的奢華氛圍。大片綠地與壯麗山景完美搭配，讓人一邊享用地道的泰國美食，一邊欣賞無敵美景。推薦在這裡先享用豐富的主菜，再到隔壁 The Village Farm to Café 品嚐美味甜點，一次滿足你對美食與美景的所有想像。

圖片來源：Keeree Mantra

營業時間：10:00–21:00

地址：88/8 ม.4 ถ.แสงชูโต Nong Bua, Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi 71190泰國

圖片來源：Keeree Mantra

北碧府網美咖啡廳推薦六： BARME TEA & TASTE

這家北碧府的小眾山間咖啡廳擁有無敵的山景與河景，是追求靜謐與絕美景色的旅行者的夢幻之地。咖啡廳設有一個露天的觀景區域，是拍照愛好者的天堂，尤其在傍晚夕陽時分更是絕美。如果幸運的話，還可以與定時經過的小火車合影，將旅程記錄成獨一無二的回憶。

圖片來源：BARME TEA & TASTE

營業時間：08:00–18:00（週二休息）

地址：ภายในวัดถ้ำเขาปูน Nong Ya, Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi 71000泰國

圖片來源：BARME TEA & TASTE

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北碧府網美咖啡廳推薦七： RaftDara Cafe

是位於北碧府的一家迷人咖啡廳，坐落在前往愛侶灣國家公園的路上。這家咖啡廳以其涼爽的露天環境和令人驚嘆的河景而聞名。戶外區域設有舒適的座位，讓顧客在享用美食的同時，盡情欣賞周圍的自然美景。這裡是旅途中放鬆身心的絕佳停留點。

圖片來源：RaftDara Cafe

營業時間：08:30–16:30（週二休息）

地址：RaftDara Cafe (ราฟดารา คาเฟ่ 134 ท่ากระดาน Si Sawat District, Kanchanaburi 71250泰國