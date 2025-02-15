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【台南食記】合點壽司(台南三井店) - 濃濃日式氛圍的高品質迴轉壽司

合點壽司 合點壽司台南 合點壽司台南三井店 台南美食 more
2025-02-15 18:41:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

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【台南食記】合點壽司(台南三井店)

合點壽司 がってん寿司的起源是東京琦玉縣，是日本六大壽司品牌，這是吃的是位在台南三井outlet內的分店，店內使用許多燈籠布置氛圍營造得非常棒，價格雖然比壽司郎、藏壽司來得高，份量跟食材品質也更多更好，其中最具特色的醃薑片搭配壽司非常搭，這次的合點壽司初體驗就獻給台南了(羞)。

開車可直接停台南三井outlet停車場，消費可直接折抵停車費。

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

▲在入口處就被白色的燈籠深深吸引，真的好有日式氛圍阿！

 

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

 

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

▲店內的料理台工作區域是開放式的空間，完全可以看到內部的作業，吃起來更安心。

 

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

▲入座後服務員特別提醒用餐時間為60分鐘，抬頭看發現頭上的燈籠就是桌號，蠻有巧思的設計。

 

菜單1.jpg

菜單2.jpg

▲合點壽司菜單：這裡貼的是官網上的冬季菜單，實際上的品項比菜單上更多。

 

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

▲使用桌上平板點餐，點完會有直達車直接送餐過來，轉台上的品項可直接連同盤子蓋子取走。

 

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

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▲飯前一定要先來泡杯抹茶粉喝一下，這已經是吃迴轉壽司前的重要儀式了！

 

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▲薑片有醃製過，吃起來甜甜的沒有嗆辣感，與壽司一起吃超搭！

 

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

茶碗蒸口感滑嫩鮮甜，內有香菇、銀杏、蟹肉棒等配料。

 

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

豚骨烏龍麵有半顆半熟蛋、叉燒肉，湯頭味道普通，烏龍麵體稍微偏軟。

 

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

▲叉燒肉是有帶油花的，口感蠻軟嫩的。

 

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

▲不想吃肉可以直接點烏龍麵，昆布湯底吃起來極為清爽。

 

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

魚骨味噌湯內有高麗菜、紅蘿蔔、白蘿蔔、魚骨魚肉等配料，湯頭極為鮮美。

 

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

 

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

唐揚雞有附上檸檬片做搭配，炸得金黃酥脆，只是份量稍微偏少有點吃不過癮。

 

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

炸生蠔一份有三顆，麵衣酥脆不油膩，生蠔很鮮美完全沒有腥味。

 

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

起司烤鮮蝦上有炙燒過的起司，吃起來有起司的香氣和微微的焦香，鮮蝦肥美有脆度口感不錯。

 

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

花壽司表層有滿滿的鮭魚卵，裡面有生菜、蛋皮、玉米、蟹肉等食材，口感豐富有層次。

 

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

玉米軍艦為玉米和奶油、海苔的組合，玉米有甜度，與滑順的奶油很搭。

 

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

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鰻魚壽司已協助去刺，魚肉細嫩，醬汁的香氣有完全透進魚肉內真的超香！

 

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

稻荷壽司俗稱豆皮壽司，有豆皮的香氣吃起來沒有油耗味，是小朋友的最愛。

 

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

▲玉子壽司。

 

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

▲不敢吃生食的人可以點這道炙燒鮭魚，炙燒過的鮭魚有濃濃的炙燒香氣，鮭魚極為滑嫩細緻，完全沒有魚腥味！

 

【台南食記】合點壽司(台南三井店)

起司鮭魚上的起司有炙燒過，多了起司香氣。

 

雞蛋糕短評：價格比一般迴轉壽司稍高，壽司確實比較精緻，薑片是有醃製過的，吃起來甜甜的沒有嗆辣感，蒸蛋味道非常棒，炸牡蠣唐揚雞也不錯吃，送餐速度也快，整體用餐氛圍不錯！


用餐環境★★★★☆
餐點★★★★☆    
服務★★★★
CP值★★★


【合點壽司台南三井店美食資訊】

地址：台南市歸仁區歸仁大道101號1F
電話：063032818
官網：facebook
營業時間：11:00–21:30
外送：無
線上預定：opentable
停車場：有
服務費：無
洗手間：有
刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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合點壽司 台南三井店

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place台南市歸仁區歸仁大道101號
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美味度
4.33
服務品質
4.17
裝潢氣氛
4.50
CP值
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