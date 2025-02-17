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中山站24H 無人拉麵店！DIY 韓式泡麵，還有免費自助吧吃到飽。

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2025-02-17 20:00:00 文字：踢賴旅遊
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踢賴旅遊

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中山站24H 無人拉麵店！DIY 韓式泡麵，還有免費自助吧吃到飽。

今天要介紹一家位於台北中山區的超酷店，保證讓你一吃就愛上，那就是 24H 韓國無人拉麵店啦，這家店最大的特色就是 24 小時營業，想什麼時候吃就什麼時候吃，完全不受時間限制，這裡還是 無人拉麵店，讓你 DIY 泡麵，想加什麼料就加什麼料，完全客製化，論是經典的辣味拉麵，還是濃郁的起司拉麵，各種口味應有盡有，只要點完餐，按照指示把新鮮食材丟進熱水裡加熱，幾分鐘就能吃到熱騰騰的美味。
 

餐廳資訊

無人拉麵店

名稱 : 24H韓國無人拉麵店(台北中山店)
地址 : 台北市中山區中山北路一段105巷8號 (Google地圖)
營業時間 : 24小時營業
Instagram : 24小時無人拉麵店-台北中山店(@24h_ramyeon_taipei)

從捷運中山站 2 號出口走個 7 分鐘就到，店面雖然不大，但是招牌很顯眼，上面有 24 小時的字樣和韓文店名，絕對不會錯過。

中山站24H 無人拉麵店！DIY 韓式泡麵，還有免費自助吧吃到飽。

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一走進店裡，最吸睛的就是貼滿便條紙的牆壁，滿滿的都是顧客留下的評價和塗鴉。

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店內的桌子是細長型的，剛好可以放兩碗泡麵，而且桌上的餐具盒裡還有便條紙和筆，讓你吃完也能留下自己的感想。

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點餐方式也很簡單，直接在門口右手邊的自助點餐機點餐就可以囉。

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這裡的泡麵種類超多，光是韓國拉麵就有 40 多種口味，絕對讓你眼花撩亂。

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煮麵的碗是鋁箔材質，導熱效果超好，不過一包麵只能用一個碗，下方的熱水器也很特別，熱水出來的時候，電磁爐也會同時加熱，讓你煮麵更方便。加完熱水後，機器會開始倒數計時，幾分鐘後就可以享用熱騰騰的泡麵啦。

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這裡有多種蔬菜和配料，讓你自由取用，想吃多少就夾多少，不過記得要量力而為，不要浪費食物喔。

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冰箱裡的食材是要另外加購的，沒有點的話不要隨便拿。

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除了泡麵，還有各式各樣的韓國飲料可以選擇。

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這次點了不倒翁部隊鍋拉麵」，配料有「超濃起司」、「雞蛋」和「日式叉燒肉30G+糖心蛋」。

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如果你有點舒肥雞，可以先用微波爐加熱，舒肥雞吃起來軟嫩多汁，帶有淡淡的鹹味，沾點泡麵湯汁一起吃更夠味。

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「不倒翁金螃蟹拉麵」的麵條比想像中粗，吃起來很有嚼勁，帶有濃濃的海鮮味。

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部隊鍋拉麵加了滿滿的配料，看起來超豐盛，尤其是融化的起司，讓麵條吃起來更彈牙，香氣十足。糖心蛋的蛋黃香氣也很濃郁，搭配泡麵一起吃，簡直是人間美味。

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因為整間店都是自助式的，吃完後記得要把餐具拿到後面的推車上回收喔。中山站24H 無人拉麵店！DIY 韓式泡麵，還有免費自助吧吃到飽。

結語

之前看到新聞介紹時就想來品嚐看看，這次是在過晚餐時段前來用餐，剛好店內沒有人可以自由拍照，煮麵的過程中也是在各種研究，雖然一份整碗麵加配料點下來也是花了200多元，不過可以自由DIY選擇配料和體驗煮麵機的過程非常特別，另一大特色就是還有免費的蔬菜自助吧可以吃，只要吃的下、一碗裝得下都可以盡量取用，有別於一般吃泡麵會感覺營養不足，在這裡吃還能兼顧蔬菜的份量，又是24小時營業即便半夜肚子餓也可以當宵夜吃。

餐廳資訊

名稱 : 24H韓國無人拉麵店(台北中山店)
地址 : 台北市中山區中山北路一段105巷8號 (Google地圖)
營業時間 : 24小時營業
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24H韓國無人拉麵店

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美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
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