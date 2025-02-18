今天要介紹一間位於麥寮鄉的超棒咖啡廳「樂麥咖啡 LOHAS CAFE」，絕對是麥寮美食、雲林咖啡廳的口袋名單！這間樂麥咖啡不僅是間雲林咖啡廳，更是提供各式精緻餐點的複合式餐廳，不論是想吃早午餐、下午茶，還是跟家人朋友聚餐，這裡都能滿足你的需求！

「樂麥咖啡 LOHAS CAFE」是一間充滿溫馨氛圍的特色咖啡廳。店內空間有兩層樓，一樓是主要的用餐區，如果客滿才會開放二樓。角落還擺放著可愛的米奇和維尼布偶，讓整體環境更加溫馨，特別受到親子家庭的喜愛。餐點選擇非常豐富，從早午餐、義大利麵、燉飯，到甜點、鬆餅、披薩、炸物通通都有，還有多種冷熱飲品可以搭配。此外，樂麥咖啡也是「微冊角落」的合作夥伴，店內提供優質書籍，讓顧客能邊品味美食邊享受閱讀的樂趣。真的是一個適合放鬆的好去處！

餐廳資訊

樂麥咖啡



名稱 : 樂麥咖啡 LOHAS CAFE

電話 : 0928-939-001

地址 : 雲林縣麥寮鄉新興路12號

營業時間 : 週一公休

營業時間 : 週二~週五 10:30-19:30

營業時間 : 週六~週日 09:30-19:30

粉絲專頁 : 樂麥咖啡LOHAS CAFE

Instagram : 樂麥咖啡(@lohascafe2022)

開車的朋友從西部濱海快速公路 224 湖仔內交流道下來，再開約 3 分鐘就到囉！車子可以免費停在「麥寮鎮南宮」前面，還可以順便拜拜保平安。整棟建築物非常雄偉顯眼，不過實際用餐區是最下面兩層樓。

剛開始營業時，店家都會優先開放一樓座位，等坐滿後才會開放二樓。如果有事先訂位，或是人數比較多，就會直接安排在二樓。

櫃台跟廚房是採用開放式設計，可以直接看到餐點的製作過程，坐在一樓不時都能聞到香味。

二樓的座位有分區，不過二樓的高度比較低，身高比較高的朋友要注意不要撞到上方的梁柱。從我們坐的位子往下望去，剛好可以看到廚房製作餐點，比一樓還要清楚。

樓梯旁邊有飲用水可以自由取用。

菜單的部分，簡餐有實際的圖片可以參考，光看這一頁真的會以為是一間餐廳，而不是印象中的咖啡廳。後面還有披薩、炸物和各式飲品可以選擇。

這次我們家族聚餐一起來品嚐下午茶，餐點都以飲品和甜點為主。

熱飲都是直接用外帶紙杯裝，第一杯是「香草拿鐵」，喝起來會有淡淡的香草清香味。第二杯是「榛果拿鐵」，喝起來的榛果味滿淡的，主要還是拿鐵本身的味道。

第三杯是「抹茶咖啡拿鐵」，喝起來抹茶味道滿濃郁的，很有層次。第四杯是「咖啡拿鐵」，喝起來的比例咖啡味比較香濃一點，尾韻會帶出淡淡的奶香味。

第五杯是「西西里檸檬冰咖啡」，端上來時就已經聞到檸檬的清香味，喝起來的口感十分清爽，如果會怕咖啡苦澀味的人可以嘗試看看。

接著是兩杯「奶蓋泰式奶茶」和「巴斯克乳酪蛋糕」，先來介紹飲品。

第六杯是「奶蓋泰式奶茶」，上面多一層奶蓋讓泰式奶茶喝起來不會太甜，攪拌均勻會多一股鹹甜的滋味，加上還撒上些許的檸檬皮，讓整體又多了一股清香味。

「莓果氣泡飲」和「原味楓糖鬆餅」

第七杯是「莓果氣泡飲」，裡面有加入優格和莓果一起打成像奶昔的樣子，喝起來酸酸甜甜非常過癮。

喝完飲品後就是各式甜點，首先登場的是鬆餅系列，口味分別是「棉花糖」和「原味楓糖」。

第一個是「原味楓糖」，上面有撒上燕麥和奶油，吃起來鬆餅香氣非常足，奶油可以讓口感變得更加滑順。因為是剛烤完的，刀子切下去的瞬間還能聽到喀滋的聲音。

第二個口味是「棉花糖」，上面擺上九顆大棉花糖和一顆草莓，棉花糖因為鬆餅的熱氣稍微融化，吃起來會有牽絲的效果，上面的草莓上面還有點白白的，甜味還沒有到很明顯。兩種鬆餅的口感和味道都各有特色，剛好都是八片狀的，所以我們可以兩種口味各吃一片。

吃完鬆餅後還有蛋糕類的甜點可以享用，第一個是「巴斯克乳酪蛋糕」。切下去時可以感受到乳酪蛋糕紮實綿密的感覺，吃起來乳酪香氣非常濃郁，搭配一點檸檬汁就可以緩和些許的膩感。

第二個是「布朗尼冰淇淋」，一端上來店員就有吩咐要盡快享用，因為冰淇淋融化的速度滿快的。布朗尼中間的巧克力非常綿密香濃，使用的甜度適中，是甜而不膩的感覺。

搭配冰淇淋一起吃，口感瞬間變得冰涼滑順，如果喜歡甜度較高的甜點可以考慮看看，搭配冰淇淋後真的會有種甜在心裡的感覺。

因為我們是新年連假來，人潮非常多，不過抵達的時間滿幸運的，只等待約 10 幾分鐘就有位子了，但是建議想要來之前還是先電話預約比較好，避免現場等候太久。樂麥咖啡雖然是從正餐到甜點都有提供，但每一道料理都是精心製作，讓不同時段用餐的顧客都能品嚐到高品質的美食。有別於一般精緻典雅的咖啡廳，這裡營造的氛圍比較像是溫馨簡約的風格，也是許多親子家庭聚餐的好選擇，以價位來說，滿多餐點的價格也相對實惠許多。總之，樂麥咖啡 LOHAS CAFE 絕對是值得一訪的麥寮美食、雲林咖啡廳！