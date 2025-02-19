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雲林縣斗南鎮【雲林景點】瑪莎果園農場，體驗摘蜜棗 | 無毒栽培、現採現吃 | 台灣特色果園、親子體驗 | 斗南旅遊景點推薦

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2025-02-19 20:00:00 文字：踢賴旅遊
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雲林縣斗南鎮【雲林景點】瑪莎果園農場，體驗摘蜜棗 | 無毒栽培、現採現吃 | 台灣特色果園、親子體驗 | 斗南旅遊景點推薦

「瑪莎果園農場」是一座以蜜棗栽培聞名的生態果園，堅持自然農法，不使用除草劑與化學肥料，種出的蜜棗皮薄鮮甜多汁、口感清脆。每年到了產季會開放民眾入園親自採果，讓遊客能夠親手採摘最新鮮的蜜棗，還能邊採邊品嚐，要帶回的依重量計價。不僅是品味當季水果的好去處，也是適合親子同樂、體驗農村生活的旅遊景點，春節期間更是採果的最佳時機，現場有許多家庭都是來體驗果農的採收過程，感受大自然的甜美果實。

景點資訊

瑪莎果園農場

名稱 : 瑪莎果園農場
電話 : 0937-264-469
地址 : 雲林縣斗南鎮新庄路21號 (Google地圖)
營業時間 : 週一~週日 08:30-17:00

從國道一號240斗南交流道下去開出約7分鐘就可抵達，或是從斗南火車站出發也是開車約7分鐘

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果園環境

從光華路11巷進來後會先看到這間「斗南小西天佛祖廟」，沿著旁邊的小路進去就會看到果園

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外面的環境比是工廠，老闆很熱情會直接招呼遊客到裡面集合，會先講解蜜棗相關的注意事項後，付完款就可以入園採蜜棗

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旁邊的小道路直走到底就會到「蜜棗果園」

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會提供一個「茄芷袋」來放採到的蜜棗

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價格

每個人的入園費是200元，但可以折抵採到的蜜棗費用，蜜棗的計價方式是每台斤60元，所以入園費大約可以採3點多台斤的蜜棗，如果超過會幫忙補到整數方便付款

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蜜棗果園

果園整區都有用棚架圍起來，不過棗子數比想像中的還要低，身高高過170需要歪著腰避免撞到

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即便前面已經不少人來體驗過，果園內的蜜棗依然非常多，每一顆都十分飽滿

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蜜棗的熟成度可以看屁股的位置，進來前會先教遊客如何辨識
1. 有原點旁邊都是綠色的，可以多放幾天再吃
2. 周圍有一點白白的是可以吃的，口感脆度比較明顯
3. 白白的面積比較大代表已經熟透，也是最甜的時候不過脆度會減少

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園內都可以吃到飽，因為是無毒只要摘下來用衣服或是衛生紙擦一擦就能吃，一口咬下去清脆的口感非常過癮，裡面的果肉鮮甜多汁

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有些是直接2顆到3顆長在一起，一次摘下來非常方便

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因為有棚架保護加上無毒栽培，蜜棗果皮的色澤十分光亮幾乎都沒有破損

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很快就採滿半袋以上，整個園區的蜜棗幾乎都介於即將熟成到熟成間，也就是屁股周圍快要有白色圈圈

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最後採完會拿來秤重計算重量，超過會再計算價差要補多少錢

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我們才採半個多小時就已經滿滿三袋，在裡面也吃好幾顆蜜棗一天的水果纖維質補充的非常足夠

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結語

一開始是在新聞上看到介紹，過年回到雲林就過來體驗看看，過程中比想像中的還要簡單，在學習如何辨識蜜棗的熟度時難度也不會太高，馬上就能進去開始摘採，來的時候前面剛有一整批的人出來，以為剩下的果實不多畢竟是過年時間，沒想到裡面的數量超乎想像的多，邊採邊吃也能就能知道老闆對於果園的自信，果肉多汁又鮮美真的會想一顆接著一顆吃，採完滿滿一袋也能享用水果大餐，是一個親子體驗非常好的地方。

景點資訊

名稱 : 瑪莎果園農場
電話 : 0937-264-469
地址 : 雲林縣斗南鎮新庄路21號 (Google地圖)
營業時間 : 週一~週日 08:30-17:00

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