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台中市大里區台中市大里區台中市大里區禾荳家｜台中大里北海道湯咖哩專賣店，Google4.7超高評價大里日本料理推薦，白飯小菜飲品無限吃台中2025大里美食推薦

2025-02-16 22:25:00 文字：愛玩女王
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愛玩女王

愛玩女王

禾荳家｜台中大里北海道湯咖哩專賣店，Google4.7超高評價大里日本料理推薦，白飯小菜飲品無限吃台中2025大里美食推薦

禾荳家

女王又在台中美食地圖發現一顆閃亮新星！今天我們要帶大家到大里，吃一間非常厲害人氣日本料理，這間禾荳家以獨家的北海道湯咖哩的主軸，設計出了一系列的豐盛日式料理，搭配上無限續的白飯、小菜、飲品，那美味的高CP值，直接拉滿！現在就讓女王，帶大家來看看這間台中2025大里美食推薦吧~

禾荳家在哪裡？

  • 地址：台中市大里區德芳路二段105號1樓
  • 營業時間：平日：11:00–14:00，17:00–22:00｜假日：11:00–15:00，17:00–22:00
  • 電話：04-2406-6728

禾荳家位於台中市大里區德芳上，雖然位置不算特別顯眼，但那一排充滿濃濃日式風的燈籠非常亮眼，遠遠就能看到它。加上附近交通便利，不管是搭公車或是開車到訪都非常方便~

禾荳家-北海道湯咖哩專賣店｜台中大里美食推薦

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禾荳家環境介紹

一進入進禾荳家，迎面而來的是淡雅的木質香氣，搭配暖黃色的燈光，整體氛圍非常舒適放鬆。店內用餐區共分為兩層樓，1樓為開放式座位區，適合家庭聚餐或三五好友相聚。 ，而2樓的大空間，隱私性更高，非常適合商務餐會或慶祝場合。 牆上掛滿了北海道的風景畫，讓人像是瞬間來到了北海道一般。

禾荳家-北海道湯咖哩專賣店｜台中大里美食推薦

禾荳家-北海道湯咖哩專賣店｜台中大里美食推薦

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店家還提供免費飲料吧，多種飲料等你選擇，當然喜歡小酌的人店家也提供了啤酒等飲品，想要聚餐的大里人來這用餐準沒錯喔~

禾荳家-北海道湯咖哩專賣店｜台中大里美食推薦

 


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禾荳家菜單價格

禾荳家菜單以精心特製的北海道湯咖哩是作為招牌，每一種以玄米油低溫拌炒的焦糖洋蔥醬，老母雞、豚骨、蔬果熬煮過8小時的湯底，最後再以十多種香料冷藏3天熟成的圓潤飽滿，香料香氣與湯底完美融合，吃一口就會上癮的頂級美味~，搭配多種日式經典料理，每道菜都散發著濃厚的日式風味，平均每人消費落在250-400元左右，價格親民，女王這次也點了幾道店家必吃招牌美食，就讓我們替大家推薦下去吧~

※禾荳家菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

禾荳家-北海道湯咖哩專賣店｜台中大里美食推薦

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蔬菜雞肉湯咖哩

第一道美食就是禾荳家的招牌蔬菜雞肉湯咖哩禾荳家的湯咖哩以純手工熬煮的焦糖洋蔥醬，加入燉煮8小時以上的高湯，再融合數十種獨特香料調製而成。咖哩湯非常濃郁卻完全不膩口，帶有淡淡的辛香和豐富層次感。

禾荳家-北海道湯咖哩專賣店｜台中大里美食推薦

而現點現煎的雞腿排外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，配上一碗白飯，幸福感直線上升！對了每個湯咖哩套餐還附贈，可續加的新鮮沙拉、漬物、與飯食，絕對能滿足食量大的你喔！

禾荳家-北海道湯咖哩專賣店｜台中大里美食推薦

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對了! 如果你是喜歡吃滑蛋的人，還可以升級成滑蛋飯，滑嫩的蛋和湯咖哩的搭配，口感豐富又滿足。

禾荳家-北海道湯咖哩專賣店｜台中大里美食推薦

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蔬菜烤魚湯咖哩

這道蔬菜烤魚湯咖哩的湯頭依然濃郁，帶著香料的層次感，搭配上紅蘿蔔、菜頭、南瓜、茄子蝦捲和各種新鮮蔬菜，讓湯頭更加豐富。搭配上外酥內嫩的炸魚排，每一口都能品味到蔬菜的鮮甜與湯頭的深厚味道，讓整道湯咖哩吃起來非常有層次超級美味~

禾荳家-北海道湯咖哩專賣店｜台中大里美食推薦

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對了~禾荳家的夢幻藜麥越光米：米飯Q彈，還帶著淡淡的米香，完美搭配濃郁湯頭，每一口都像在品味藝術品。而且它還是免費續加的附餐，食量較大的男生也能輕鬆的吃到滿足喔~

禾荳家-北海道湯咖哩專賣店｜台中大里美食推薦

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究極厚切豬排

除了美味美食主餐，這裡的炸物的多樣選擇，首先這道頂級的究極厚切豬排，選用的是高品質的三久農場的豚肉，每一塊厚切的肉排都有3-4cm，雖然是酥炸的肉排但完全沒有過度的油膩感，外面炸得金黃酥脆，裡面卻依然保持著多汁的口感，這道招牌美食絕對是店家必點招牌喔！

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南瓜可樂餅

這道南瓜可樂餅可以說是禾荳家的隱藏版小點心！外皮炸得金黃酥脆，咬開後裡面是濃郁的南瓜泥，帶有自然的甜味和綿密的口感，完全不會過於甜膩。南瓜的香氣在口中綻放，搭配外皮的酥脆口感，讓人一口接一口停不下來。

禾荳家-北海道湯咖哩專賣店｜台中大里美食推薦

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唐揚雞肉串(3入)

如果你是炸物控，這道唐揚雞肉串絕對不能錯過！每一串雞肉都經過特調醬汁醃製，炸得外皮酥脆金黃，裡面卻保有鮮嫩多汁的口感。一口咬下，濃郁的香氣和微微的醬香味在嘴裡散開，絕對是下酒或解饞的最佳選擇。

禾荳家-北海道湯咖哩專賣店｜台中大里美食推薦

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酥炸起司條

酥炸起司條是每個起司愛好者的夢幻點心！外皮炸得金黃酥脆，一口咬下，濃郁的起司瞬間在嘴裡融化，拉出長長的起司絲，視覺和味覺雙重滿足。

禾荳家-北海道湯咖哩專賣店｜台中大里美食推薦

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焦糖紅豆甜湯

吃完這些美味的美食後，這道焦糖紅豆甜湯禾荳家套餐的的壓美食！紅豆煮得軟爛入味，搭配焦糖的微微焦香，甜而不膩，讓人喝完心情瞬間被療癒。無論是飯後想來點甜品，還是寒冷天氣想暖暖身子，這碗甜湯都超適合~

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台中大里美食推薦2025

禾荳家不僅是台中大里日式料理推薦的代表，也是台中湯咖哩推薦的首選！如果你也愛日本料理，或者想試吃湯咖哩的人，一定要到這家女王推薦的，台中大里美食推薦2025 來試吃看喔~

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禾荳家北海道湯咖哩專賣店資訊

FB粉絲團：禾荳家咖哩-かとうや カトウヤ KatouYa Curry-北海道湯咖哩專賣店 

立即訂位：禾荳家手工限量湯咖哩

地址：台中市大里區德芳路二段105號1樓

營業時間：

平日：11:00–14:00，17:00–22:00

假日：11:00–15:00，17:00–22:00

電話：04-2406-6728

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禾荳家咖哩

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place台中市大里區德芳路二段105號1樓105-1號
4.21 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.25
服務品質
4.17
裝潢氣氛
4.25
CP值
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