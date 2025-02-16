女王又在台中美食地圖發現一顆閃亮新星！今天我們要帶大家到大里，吃一間非常厲害人氣日本料理，這間禾荳家以獨家的北海道湯咖哩的主軸，設計出了一系列的豐盛日式料理，搭配上無限續的白飯、小菜、飲品，那美味的高CP值，直接拉滿！現在就讓女王，帶大家來看看這間台中2025大里美食推薦吧~

禾荳家在哪裡？

地址：台中市大里區德芳路二段105號1樓

營業時間：平日：11:00–14:00，17:00–22:00｜假日：11:00–15:00，17:00–22:00

電話：04-2406-6728

禾荳家位於台中市大里區德芳上，雖然位置不算特別顯眼，但那一排充滿濃濃日式風的燈籠非常亮眼，遠遠就能看到它。加上附近交通便利，不管是搭公車或是開車到訪都非常方便~



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禾荳家環境介紹

一進入進禾荳家，迎面而來的是淡雅的木質香氣，搭配暖黃色的燈光，整體氛圍非常舒適放鬆。店內用餐區共分為兩層樓，1樓為開放式座位區，適合家庭聚餐或三五好友相聚。 ，而2樓的大空間，隱私性更高，非常適合商務餐會或慶祝場合。 牆上掛滿了北海道的風景畫，讓人像是瞬間來到了北海道一般。

店家還提供免費飲料吧，多種飲料等你選擇，當然喜歡小酌的人店家也提供了啤酒等飲品，想要聚餐的大里人來這用餐準沒錯喔~



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禾荳家菜單價格

禾荳家菜單以精心特製的北海道湯咖哩是作為招牌，每一種以玄米油低溫拌炒的焦糖洋蔥醬，老母雞、豚骨、蔬果熬煮過8小時的湯底，最後再以十多種香料冷藏3天熟成的圓潤飽滿，香料香氣與湯底完美融合，吃一口就會上癮的頂級美味~，搭配多種日式經典料理，每道菜都散發著濃厚的日式風味，平均每人消費落在250-400元左右，價格親民，女王這次也點了幾道店家必吃招牌美食，就讓我們替大家推薦下去吧~

※禾荳家菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!



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蔬菜雞肉湯咖哩

第一道美食就是禾荳家的招牌蔬菜雞肉湯咖哩，禾荳家的湯咖哩以純手工熬煮的焦糖洋蔥醬，加入燉煮8小時以上的高湯，再融合數十種獨特香料調製而成。咖哩湯非常濃郁卻完全不膩口，帶有淡淡的辛香和豐富層次感。

而現點現煎的雞腿排外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，配上一碗白飯，幸福感直線上升！對了每個湯咖哩套餐還附贈，可續加的新鮮沙拉、漬物、與飯食，絕對能滿足食量大的你喔！

對了! 如果你是喜歡吃滑蛋的人，還可以升級成滑蛋飯，滑嫩的蛋和湯咖哩的搭配，口感豐富又滿足。

蔬菜烤魚湯咖哩

這道蔬菜烤魚湯咖哩的湯頭依然濃郁，帶著香料的層次感，搭配上紅蘿蔔、菜頭、南瓜、茄子蝦捲和各種新鮮蔬菜，讓湯頭更加豐富。搭配上外酥內嫩的炸魚排，每一口都能品味到蔬菜的鮮甜與湯頭的深厚味道，讓整道湯咖哩吃起來非常有層次超級美味~

對了~禾荳家的夢幻藜麥越光米：米飯Q彈，還帶著淡淡的米香，完美搭配濃郁湯頭，每一口都像在品味藝術品。而且它還是免費續加的附餐，食量較大的男生也能輕鬆的吃到滿足喔~

究極厚切豬排

除了美味美食主餐，這裡的炸物的多樣選擇，首先這道頂級的究極厚切豬排，選用的是高品質的三久農場的豚肉，每一塊厚切的肉排都有3-4cm，雖然是酥炸的肉排但完全沒有過度的油膩感，外面炸得金黃酥脆，裡面卻依然保持著多汁的口感，這道招牌美食絕對是店家必點招牌喔！

南瓜可樂餅

這道南瓜可樂餅可以說是禾荳家的隱藏版小點心！外皮炸得金黃酥脆，咬開後裡面是濃郁的南瓜泥，帶有自然的甜味和綿密的口感，完全不會過於甜膩。南瓜的香氣在口中綻放，搭配外皮的酥脆口感，讓人一口接一口停不下來。

唐揚雞肉串(3入)

如果你是炸物控，這道唐揚雞肉串絕對不能錯過！每一串雞肉都經過特調醬汁醃製，炸得外皮酥脆金黃，裡面卻保有鮮嫩多汁的口感。一口咬下，濃郁的香氣和微微的醬香味在嘴裡散開，絕對是下酒或解饞的最佳選擇。

酥炸起司條

酥炸起司條是每個起司愛好者的夢幻點心！外皮炸得金黃酥脆，一口咬下，濃郁的起司瞬間在嘴裡融化，拉出長長的起司絲，視覺和味覺雙重滿足。

焦糖紅豆甜湯

吃完這些美味的美食後，這道焦糖紅豆甜湯是禾荳家套餐的的壓美食！紅豆煮得軟爛入味，搭配焦糖的微微焦香，甜而不膩，讓人喝完心情瞬間被療癒。無論是飯後想來點甜品，還是寒冷天氣想暖暖身子，這碗甜湯都超適合~

台中大里美食推薦2025

禾荳家不僅是台中大里日式料理推薦的代表，也是台中湯咖哩推薦的首選！如果你也愛日本料理，或者想試吃湯咖哩的人，一定要到這家女王推薦的，台中大里美食推薦2025 來試吃看喔~

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禾荳家北海道湯咖哩專賣店資訊

FB粉絲團：禾荳家咖哩-かとうや カトウヤ KatouYa Curry-北海道湯咖哩專賣店

立即訂位：禾荳家手工限量湯咖哩

地址：台中市大里區德芳路二段105號1樓

營業時間：

平日：11:00–14:00，17:00–22:00

假日：11:00–15:00，17:00–22:00

電話：04-2406-6728