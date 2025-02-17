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<一分鐘短評>



義大利小鎮老宅翻修一波三折，卻意外築出了上下兩代的跨國浪漫之愛!



非常應景的一部情人節作品，全片從事業有成的中年男主角遠赴義大利，企圖修補父女之間疏離的親情，到意外在風景秀麗，風土民情濃郁的蒙特薩拉 (Montezara) 小鎮上，在幫女兒翻修一棟別墅老宅過程中，意外開啟了兩段浪漫滿分的美義跨國戀情。



中年成熟帥哥與美魔女峰迴路轉的戀情，加上小鮮肉俊男美女賞心悅目，感受幸福洋溢甜蜜滿分的愛戀氛圍，劇情超展峰迴路轉，讓人拍案叫絕!





電影《築得到的幸福》(La Dolce Villa)是一部在義大利拍攝的美國浪漫喜劇電影，由馬克沃特斯執導。該片於 2025年2月13日在 Netflix 平台上映，由Mark Waters 執導，史考特·佛利(Scott Foley )、維奧蘭特·普拉奇多(Violante Placido)、瑪雅·瑞菲可(Maia Reficco)與朱塞佩·富蒂亞(Giuseppe Futia)雙生雙旦領銜主演。



2025.02.13 情人節檔期，Netflix 平台獻映的電影《築得到的幸福》(La Dolce Villa) 中文預告 ，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=W0e0MfaOtk0

電影《築得到的幸福》(La Dolce Villa)劇情描述一名年輕美國女子奧莉維亞(Olivia ，由瑪雅·瑞菲可 Maia Reficco 飾演)，在喪母之後離開老家與父親艾力克(Eric，由史考特·佛利 Scott Foley 飾演)的懷抱 ; 遠赴義大利一地處偏僻風景秀麗，亟待經濟復興的蒙特薩拉 (Montezara) 小鎮，以一歐元的超優惠特價，買了一棟破舊的鄉村別墅準備進行翻修，一心想獨立成長，不再活在父親的庇護羽翼之下，但其實這棟別墅，因為遲遲未得到產權繼承人後代的回覆尚未完全解決，而無法公告上市出售，這潛藏的問題也引爆了電影下半段的劇情翻轉，讓人為之緊張。



與此同時，自從妻子癌逝後，與她關係逐漸疏離， 事業有成的父親艾瑞克，得知消息後，也放下手邊的工作，從美國趕赴義大利企圖勸阻，被心意已決一心想獨立的女兒斷然拒絕後，卻遇上了當地小鎮鎮長，一位中年工作狂美魔女法蘭雀斯卡普奇(Francesca，由維奧蘭特·普拉奇多 Violante Placido飾演)，她已逝的丈夫是前鎮長，為了完成前夫的遺願，她接手繼承鎮長的頭銜與職務，一心為振興小鎮經濟，成天奔波耽溺於公務，這棟鄉村別墅就是她賣給美國女子奧莉維亞。



兩人一位喪妻一位喪夫，意外在這片土地上開啟了一段跨國戀情，3電影到了中段過後，劇情就此超展開，不僅成就了浪漫優雅的中年之愛，也修復了因妻子過世而疏離的美國父女關係。



全片洋溢異國小鎮的義大利浪漫風情，片中小鎮鄉野風景綺麗，與特有的風土人情，特別是男主角與三位義大利老奶奶的生動對白，饒富趣味幫全片的浪漫因子加了不少分! 在資深的年長男女配角演員綠葉烘托下，本片中年男女主角得以騎著超破舊卻充滿故事的腳踏車，日夜漫遊在大街小巷、美食餐廳、酒吧舞廳、小樓門口、華麗秘境莊園與沙灘上，展開了一波又一波甜味滿分的愛之旅。





當然為了吸引年輕的觀眾，導演也安排了年輕超俊帥的朱塞佩·富蒂亞(Giuseppe Futia) 在片中飾演義大利餐廳主廚喬凡尼(Giovanni)，用心追逐美麗的女兒奧莉維亞，兩對兩代佳侶之間的戀愛追跑進退，成了全片的浪漫看點!

其中觸發全片異國戀情浪漫因子的小鎮蒙特扎拉 (Montezara) ，在真實世界中並不存在，導演與攝影師特別四處勘景，最後選定了風光明媚居民不多充滿閒適氛圍，位於義大利托斯卡尼的聖奎里科多爾恰 (San Quirico D’orcia)，在義大利美景美食與浪漫的追求中，翻新鄉野別墅老建築，也築出了讓人艷羨的兩段跨國情愛，又成功地修補了因為母親突然離世，父女之間逐漸產生的溝通藩籬， 全片既溫馨又浪漫， 喜歡美式樂觀義式浪漫愛情的朋友，不妨加入Netflix ，一睹這部西洋情人節最應景的電影《築得到的幸福》(La Dolce Villa)。



<電影本事>



電影劇情描述一名年輕女子奧莉維亞，決定在義大利購入一座破舊別墅，她的父親艾瑞克，聽聞後不顧工作趕赴義大利勸阻，沒想到他卻意外在這片土地上邂逅真愛。

築得到的幸福 La Dolce Villa

出品國家 : 美國

上映日期 : 2025年2月13日

電影類型 : 喜劇/ 浪漫愛情

電影片長 : 1 時 39分

上映頻道 : Netflix 台灣

電影監製 : Robyn Snyder, Deborah Evans與Nicola Rosada

電影導演 : 《辣妹過招》《親家遇到愛》馬克 · 窩特斯(Mark Waters)

電影編劇 : Elizabeth Hackett與Hilary Galanoy

電影攝影 : Theo van de Sande

電影剪輯 : Travis Sittard

電影音樂 : Caroline Ho

製作公司 : DAE Light Media與 Front Row Films

領銜主演 :

史考特·佛利(Scott Foley )飾演前主廚現為餐廳顧問的商人艾利克( Eric)，奧莉維亞(Olivia)的父親

維奧蘭特·普拉奇多(Violante Placido)飾演蒙特薩拉小鎮鎮長法蘭雀斯卡普奇(Francesca)

瑪雅·瑞菲可(Maia Reficco)飾演女兒奧莉維亞(Olivia)，艾力克(Eric)的女兒

朱塞佩·富蒂亞(Giuseppe Futia) 飾演義大利餐廳主廚喬凡尼(Giovanni)

托馬索·巴西里(Tommaso Basili)飾演追求小鎮鎮長不成展開報復的貝納多(Bernardo)

西蒙尼·盧格里奧(Simone Luglio)飾演小鎮鎮長的大伯尼諾(Nino)

露易莎・德聖提斯(Luisa De Santis)飾演老奶奶Sassy Antonia

娜琪亞・施基諾(Nunzia Schiano)飾演老奶奶BossyAntonia

露西亞・里卡隆((Lucia Ricalzone)飾演老奶奶 Sweet Antonia

官網 : Netflix

FB粉絲頁 : Netflix

IG : Netflix Taiwan

Youtube 頻道 : Netflix Taiwan



(註)

一、本文中介紹的電影海報與劇照，係引用自Netflix 台灣FB粉絲頁相簿 ，圖片僅作為推薦好電影之目的，無任何商業利益之考量，版權歸屬Netflix Taiwan與電影製作公司所有，請勿任意轉載，或另移作商業使用。



二、本文介紹的電影《築得到的幸福》預告影片 ，引用自Netflix Taiwan Youtube 頻道平台 ，版權歸屬Netflix Taiwan與電影製作公司所有。

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