為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 苗栗新開平價咖啡廳【永芯咖啡】50元就可以喝到手沖咖啡/台灣雪山咖啡香/喝咖啡享受人生/江記永安喜餅旗艦店旁/免費試吃喜餅和奉茶

苗栗新開平價咖啡廳【永芯咖啡】50元就可以喝到手沖咖啡/台灣雪山咖啡香/喝咖啡享受人生/江記永安喜餅旗艦店旁/免費試吃喜餅和奉茶

2025-02-19 09:07:00 文字：大海愛上藍天
share
大海愛上藍天

大海愛上藍天

IMG_9724.jpg

苗栗新開的咖啡廳-永芯咖啡，目前還在試營運，地點就位在卓蘭江記永安喜餅旗艦店旁，木質裝潢給人一種溫暖的感覺，室內室外座位區都有，價位超親民，50元就可以喝到手沖咖啡，這裡的咖啡豆來自自家種植的雪山咖啡，還有古早味豆干、抓餅也是銅板價就能享用，無低消不收服務費，服務熱情，下次路過可以來喝杯咖啡，感受台灣濃濃的人情味。

IMG_9723.jpgIMG_9727.jpg

來這裡你可以放慢腳步，喝杯咖啡，好好放鬆一下，享受超Chill的午後時光。

IMG_9694.jpgIMG_9698.jpg

永芯咖啡：地點就位在江記永安喜餅旗艦店停車場旁，看到招牌就是了。

IMG_9725.jpgIMG_9726.jpg

木質裝潢，戶外座位區，門口有許多盆栽和花卉，給人一種清新綠意的感覺～

IMG_9738.jpgIMG_9739.jpg

招牌必點：古早味豆乾50元，用茶油去熬煮，營養又健康。

IMG_9730.jpgIMG_9728.jpg

這裡也有販售自家山上純自然澳洲茶樹、桂花等天然萃取的純正精油100元起就有。

IMG_9729.jpg 

菜單相當特別，用竹木板手寫，試營運期間，實際菜單以店家為主。

IMG_9734.jpgIMG_9732.jpg

義式咖啡（小）50元，咖啡充滿香氣，順口好喝。

IMG_9737.jpg

IMG_9740.jpg

老闆很熱情，還招待自家的養生雞蛋也超好吃的～

IMG_9743.jpg

IMG_9700.jpg IMG_9702.jpg

周邊景點：江記永安喜餅旗艦店附有免費超大的停車場。

IMG_9715.jpg

不僅如此，還免費提供糕餅試吃和熱茶，讓我們充份感受滿滿人情味的永安。影片分享

IMG_9705.jpg IMG_9708.jpg

IMG_9711.jpg IMG_9712.jpg

這裡提供糕餅不怕你試吃，給的超大器，超多樣式一整排讓你選。試吃到有喜歡再買。

IMG_9717.jpg

IMG_9745.jpgIMG_9697.jpg

品嚐一口幸福的滋味，甜蜜在心底。真是苗栗最佳中繼休憩站。 

IMG_9716.jpg 

IMG_9718.jpg IMG_9719.jpg

IMG_9721.jpgIMG_9699.jpg

IMG_9722.jpg 

永芯咖啡：苗栗縣卓蘭鎮7-12號；營業時間：09:00-18:00（周二公休）

江記永安喜餅旗艦店：苗栗縣卓蘭鎮3697-12號；營業時間：09:00-19:00

IMG_9793.jpg

苗栗採草莓│卓蘭瓜瓜草莓園│Google評論4.9顆星│鮮少人知物美價廉草莓園│紅寶石閃閃發亮好療癒│苗栗草莓季2025

IMG_7140.jpg

三義必吃銅板美食【金榜麵館】超夯人氣排隊小吃/俗夠大碗滿意/招牌必點牛肉麵90元豬頭肉麵80/三義CP值高麵店

IMG_2335.JPG

苗栗景觀餐廳│棗莊古藝庭園膳坊│古色古香傳統客家菜│紅棗滿漢全席│找到幸福的好味道│玲瓏窯吹玻璃│新橋燒肉│苗栗美食一日遊 

IMG_2333.JPG  

苗栗採橘子│橙香森林│被橘子包圍浪漫玻璃屋│季節限定採果樂│園區必拍十大景點│超療癒橘子隧道│網美拍照打卡景點 

大IMG_1878.jpeg  

2024雅聞浪漫玫瑰花季│頭屋雅聞七里香玫瑰森林│被森林包圍夢幻玻璃屋│後山步道小瀑布秘境│苗栗中佳中繼休憩站 

苗栗頭份落羽松秘境2023│品園日式花園│7千坪豪宅花園免費開放│被落羽松包圍唯美日式庭園│偶像劇拍攝場景│秋枝嫩仙草 

全台最大玫瑰花園│2022雅聞浪漫玫瑰花季│頭屋雅聞七里香玫瑰森林│森林玻璃屋咖啡館│一個充滿花香與愛的夢幻花園 

2023苗栗落羽松秘境│絕美三灣落羽松秘境│免費私人落羽松莊園│坐擁落羽松第一排景觀座位區│最新園區新增三座觀景台美如仙境 

全台最好玩的室內主題樂園【尚順育樂世界】整棟結合陸海空探險樂園/進入一場5D感官遊樂體驗/肉劇場經典mini火鍋/吃喝玩樂宿泊全包辦 

苗栗賞花│葛瑞絲香草田│紫色浪漫薰衣草花海│全台最大薰衣草園│7千坪的花園免費參觀│最新花況分享(2022/5/7) 

苗栗景觀餐廳【連記甘味音樂花園餐廳】隱身在銅鑼超人氣餐廳/結合巴里島風與歐式古堡餐廳/招牌必點祖傳炐鴨一鴨二吃 

苗栗秘境│泰安烏嘎彥竹林│台版嵐山竹林秘境│聆聽竹林中大自然旋律│泰安溫泉泡腳池煮溫泉蛋  

大湖草莓季2022│雪霸國家公園汶水遊客中心│湖光山色倒影如畫│最新觀景平台│天一草莓園採草莓 

苗栗採草莓│公館草莓達人農場│高架採草莓秘境包場│大顆豔麗紅寶石漂亮登場│大湖草莓季2021 

2020苗栗最新最美借問站│享沐時光莊園渡假酒店│超美室內室外景觀台│最新活動快來找聖誕小矮人拿禮物│享沐時光舒壓之旅 

苗栗免費景點│2020雅聞浪漫玫瑰花季│三義雅聞香草植物工廠│微森林狂想曲小侏羅紀世界│夢幻玫瑰花園│來一場療癒幸福之旅  

苗栗推薦免費景點│客家大院│苗栗賞梅雪花紛飛│免費奉茶超溫暖│公館必吃美食福樂麵店 

苗栗超夯景點│三義舊山線鐵道自行車搭乘攻略│勝興車站必遊景點│搭Rail Bike賞楓、芒花、採草莓吃美食一日遊 

2022苗栗最美泳池咖啡廳【雲朵森林x泳池咖啡】森林夢幻泳池升級2.0版/隱藏社區秘境森林咖啡館/暖心麻油雞湯彩色麵  

台中最新無料落羽松秘境│麗寶隱藏版落羽松大道│季節限定美景│長達1公里落羽松大道│異國風情浪漫指數破表  

2020三灣落羽松秘境│超美超夢幻落羽松水漾森林│落羽松莊園│新增三層樓觀景台、馬纓丹、景觀步道│苗栗超夯景點推薦 

【崎頂子母隧道/後龍好望角/通霄精鹽廠】苗栗竹南海線三大必遊景點/讓我們一起進入動漫場景神隱少女隧道與崎頂車站 

文章標籤
卓蘭永芯咖啡 江記永安喜餅旗艦店 永安喜餅 苗栗卓蘭永芯咖啡 永芯咖啡 台中卓蘭咖啡廳 永芯·日曬咖啡 卓蘭景點 卓蘭推薦景點 苗栗景點 卓蘭咖啡
創作者介紹
創作者 大海愛上藍天 的頭像
大海愛上藍天

大海愛上藍天旅遊日記分享

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

永芯咖啡

phone04-25899888
place苗栗縣卓蘭鎮新厝里7-12號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up