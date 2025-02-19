苗栗新開的咖啡廳-永芯咖啡，目前還在試營運，地點就位在卓蘭江記永安喜餅旗艦店旁，木質裝潢給人一種溫暖的感覺，室內室外座位區都有，價位超親民，50元就可以喝到手沖咖啡，這裡的咖啡豆來自自家種植的雪山咖啡，還有古早味豆干、抓餅也是銅板價就能享用，無低消不收服務費，服務熱情，下次路過可以來喝杯咖啡，感受台灣濃濃的人情味。

來這裡你可以放慢腳步，喝杯咖啡，好好放鬆一下，享受超Chill的午後時光。

永芯咖啡：地點就位在江記永安喜餅旗艦店停車場旁，看到招牌就是了。





木質裝潢，戶外座位區，門口有許多盆栽和花卉，給人一種清新綠意的感覺～

招牌必點：古早味豆乾50元，用茶油去熬煮，營養又健康。

這裡也有販售自家山上純自然澳洲茶樹、桂花等天然萃取的純正精油100元起就有。

菜單相當特別，用竹木板手寫，試營運期間，實際菜單以店家為主。

義式咖啡（小）50元，咖啡充滿香氣，順口好喝。

老闆很熱情，還招待自家的養生雞蛋也超好吃的～

周邊景點：江記永安喜餅旗艦店附有免費超大的停車場。

不僅如此，還免費提供糕餅試吃和熱茶，讓我們充份感受滿滿人情味的永安。影片分享

這裡提供糕餅不怕你試吃，給的超大器，超多樣式一整排讓你選。試吃到有喜歡再買。

品嚐一口幸福的滋味，甜蜜在心底。真是苗栗最佳中繼休憩站。

永芯咖啡：苗栗縣卓蘭鎮7-12號；營業時間：09:00-18:00（周二公休）

江記永安喜餅旗艦店：苗栗縣卓蘭鎮3697-12號；營業時間：09:00-19:00

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