從新竹火車站(前站)出來，往站前廣場旁大樓前進(一樓會有指示

要從1樓的電梯入口上去4樓

電梯一開，先看到接待區(旁邊居然是吸菸室⁉️)

開放式廚房

克蔓莉珈琲館的位子很多(2、4人座位外，也有類似隔間的小包廂

用餐區有大片落地窗，站前風景盡收眼裡😍😍😍

也有提供靠窗單人用餐區，一人吃飯不受打擾也很悠哉✌🏻

四樓望出去的風景正是新竹火車站-是臺灣最古老的現役站房(現列為國定古

蹟✅

克蔓莉珈琲館著名的大早餐系列，有單人或雙人甚至三人份量的選擇🤤

還有提供排餐/三明治/沙拉/日式便當... 全天候供餐😁😁😁

*早午餐時段(10-14:00)用餐不限時且享飲料自助吧，下午13:00點後入場

用餐限時2小時。

付款方式除了現金還有支援台灣Pay✅

線上菜單➡️Here

點餐完先來去飲料自助吧晃晃，跟那些汽水機或咖啡機不同，這裡是類似

飯店的那種保溫壺、玻璃罐裝的飲料，冷熱飲皆有，當天提供冰的有水、

綜合莓果茶、檸檬冰美式；熱的提供康福茶、慢燉咖啡。

個人當天最推綜合莓果茶🎊 清爽莓果風味很消暑!!! 怕太甜的兌一點冰水

也很好喝✌🏻

上菜啦👍🏻👍🏻👍🏻

烤串BBQ早午餐(460元)

烤串超大一根XD 使用豬五花肉，肉質有些部分比較難咬偏膩，但整體調味

好吃!!!而且配菜還有一道起司烤櫛瓜超好吃🤤 還有搭配小飯糰

現在新版菜單沒看到這品項了🥲

英式大早餐（360元）

一送上去先是震驚那個分量之大!!! 然後是困惑跟照片上的有差別(就是英式

早餐靈魂之一的烘豆(Baked Beans)居然沒有??? 忍不住問了服務生? 她表

示因為焗豆大缺貨⋯ 換成優格脆片(好可惜🫠)

撇開這個插曲，大早餐超豐盛，兩顆太陽蛋、吐司、培根、香腸，還有炒

磨菇，生菜沙拉一旁還有果醬跟兩種起司(馬仕卡彭、費塔)

水果也給了4種!(香吉士、水梨、芭樂和哈密瓜)

就口味上來說，我覺得餐點表現OK，個人很愛炒蘑菇(完全有回到英國的味

道XDD 只差沒有烤番茄跟焗豆了!!!

感想：個人覺得以新竹火車站附近，提供這樣的環境與餐點

(還有飲料自助吧)，個人真的推😍😍😍 而且服務生態度很親

切，很耐心熱情地一一回答我的問題🫶🏻 收1成服務費的部分覺

得很合理💯