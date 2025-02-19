假日總喜歡跟朋友到台北市找質感咖啡廳吃早午餐喝咖啡聊是非，這次我想去捷運民權西路站找美食，google就讓我搜尋到一間很有質感的咖啡廳，名稱是波赫士領地精品咖啡館昌吉店，網路上看到店裡的照片，店內環境座位寬敞乾淨，店裡裝潢也很不錯。

就決定這裡了，立馬打電話跟波赫士領地精品咖啡館昌吉店訂位，順便看一下google評論大家都吃什麼?很多網友都說這間是很高cp值的咖啡館，早午餐價格很親民又好吃，手沖咖啡精品豆都很香，還有不喝咖啡的也可以選擇無咖啡因的茶類飲品，餐點蠻多選擇的，營業時間也很長，用餐時間假日2小時，平日不限時。

昌吉街是我很少會去的地方，捷運民權西路站也是我很少停留的點，這次選擇這裡也是想看看昌吉街上有沒有不錯的餐廳，這個地點我跟朋友都方便，他是選擇搭捷運，我則是有公車可以抵達這裡。

在介紹波赫士領地精品咖啡館昌吉店之前，看到不少網友推薦巨人版的提拉米蘇、還有好吃的千層蛋糕，讓我更期待吃到好吃甜點，吃完之後覺得提拉米蘇真的很好吃，他們的提拉米蘇加入濃縮咖啡，還有濃度高的伏特加，但是吃完會很清爽不會有醉的感覺，我吃完後真心推薦提拉米蘇，波赫士領地精品咖啡昌吉店的提拉米蘇，不油膩，真的比一般的提拉米蘇大，口感微甜爽口又綿密，吃完沒有負擔，真的是網友推薦必吃。這道甜點也是我最愛的，我還會二訪波赫士領地精品咖啡。

波赫士領地精品咖啡昌吉店

電話:02-2598-3999

地址:台北市大同區昌吉街22號

捷運搭到民權西路站，從5號出口出站走路即可抵達。

我已經做好功課了，一抵達店裡，我就直接點了兩道早午餐、兩道甜點、兩杯飲料(因為我喝咖啡，看到波赫士領地精品咖啡館裡好多很棒的咖啡，所以我選擇一杯手沖咖啡，朋友不喝咖啡，因此他挑選的是無咖啡因的茶品)波赫士領地精品咖啡館昌吉店的手沖咖啡，大部分都是中淺焙的咖啡為主，花香果香比較多，帶有一點微酸。

店家推薦給我的是巴拿馬瓦肯山谷神曲莊園水洗，這隻豆相對沒有這麼酸，我自己喝的感覺是很順口，帶有一點點水果香氣，偏甜，好喝，重點是店家使用的咖啡杯也很高級使用的是德國的麥森瓷器，店家想打造客人來店裡喝咖啡，有如在歐洲宮廷裡的貴族在喝下午茶。一杯280元

店家推薦給朋友的是四紅果茶熱，使用的是英國唐寧茶四種莓果跟紅茶去做烘焙，咖啡因最低，喝起來酸酸甜甜的，朋友把茶包一直放在熱水裡，茶也不會苦澀，順口好喝。一杯160元

除了可以喝一杯一杯的咖啡，自己在家裡如會手沖或者沖煮咖啡也可以直接跟波赫士領地精品咖啡購買烘焙好的咖啡豆，店裡還有耳掛可以供選購，店家的咖啡豆都放在恆溫的紅酒櫃裡，買起來讓人很放心。

提拉米蘇在前面已經介紹過了，我來介紹其他餐點，提拉米蘇真的必點，我超級推薦。ㄧ盤240元

另一個必點的甜點就是日式焙茶千層/每日限量，賣完就沒了唷!

使用的是日本焙茶粉，吃起來有烏龍茶的感覺，濃郁的奶香，吃起來也很清爽。一盤240元

兩道早午餐

挪威鮭魚早餐盤，沙拉是搭配法式芥末醬，沙拉菜很新鮮很甜，芥末醬酸酸甜甜的，煙燻鮭魚屬於是半生熟，鮭魚搭配油醋醬也很好吃，其實我比較愛吃原味的鮭魚，鮭魚半生熟不會很生，也沒有魚的腥味，入口即化，搭配可頌，可頌真的很好吃，很酥脆，我超愛吃酥脆的可頌，可頌不乾，歐姆蛋，很嫩。一盤298元，很豐富。

肉食主義早餐盤，搭配兩顆半生熟的荷包蛋，我會把蛋黃讓他溢出來，然後沾火腿跟培根來吃，這樣吃起來有蛋的香氣與肉的口感，很有層次，妳也可以試試唷!薯條不輸我愛吃的麥當勞薯條，薯條好吃到一口接一口，培根跟火腿搭配美式芥末醬，其實我沒沾，因為波赫士領地精品咖啡館昌吉店的培根跟火腿吃原味就超好吃，肉質很甜。一盤288元，這一盤我也覺得很豐富，價格也很親民，一盤就可以吃飽飽，很滿足。

一邊吃一邊跟朋友聊天，我們真的覺得這間店一定要放入口袋名單，下次要帶朋友一起來品嚐，吃完會想再二訪的店，我真心推薦波赫士領地精品咖啡館昌吉店，店裡的菜色豐富，咖啡跟茶都很好喝，使用的都是質感很好的高級餐具，讓客人很有品質的用餐。

波赫士領地精品咖啡館昌吉店

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