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員林在地人私藏日式拉麵店！必點期間限定魔物燒豚，整塊軟骨肉長15公分。

2025-02-20 09:20:00 文字：nana
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彰化員林在地人必吃拉麵店！老闆遠赴日本靜岡拜師學藝，將正宗日式拉麵帶回員林，讓你免飛日本就能嚐得到。尤其是超浮誇的魔物燒豚，整塊軟骨肉長度約15~20公分，產量極少，一個月只販售一天，更誇張是開賣不到幾小時瞬間秒殺，想吃可是要碰運氣，並且要時常關注粉絲團公告才吃得到，還有海潮拉麵也很推薦，以豚骨湯為基底，搭配特殊海鮮風味，湯頭清爽不死鹹，喝過幾乎會愛上，這家角屋拉麵絕對要收藏。

員林在地人私藏日式拉麵店！必點期間限定魔物燒豚，整塊軟骨肉長15公分。

選址於員林市區的交界線，鄰近著員林星巴克、特力屋等地標，在車水馬龍的中山路段，默默佇立長達九年多，是一間看似不起眼卻擁有超高人氣的拉麵店，同時也是我閨蜜的私藏愛店。

員林在地人私藏日式拉麵店！必點期間限定魔物燒豚，整塊軟骨肉長15公分。

用餐停車免煩惱，因為店家有提供特約停車場，位置就在中山路與三多街交叉路口，走路免一分鐘即可抵達，記得用餐完要和櫃檯索取停車代幣。

員林在地人私藏日式拉麵店！必點期間限定魔物燒豚，整塊軟骨肉長15公分。

2015年12月開業至今累積了不少在地老主顧，經過時常常看見人聲鼎沸的排隊人潮，生意好到嚇嚇叫，但人多時也不會等太久，一下子就輪到我們了。

員林在地人私藏日式拉麵店！必點期間限定魔物燒豚，整塊軟骨肉長15公分。

一踏進室內就是席捲而來的拉麵香，小小店面坐滿了客人，約莫可容納15-20人左右，有的第一次來訪，有的卻是回訪無數次，像我自己前陣子就來過好幾次。而且我喜歡店裡的環境，開放式製餐設計，以及充滿著日式韻味，彷佛就像日本道地拉麵店似的。

員林在地人私藏日式拉麵店！必點期間限定魔物燒豚，整塊軟骨肉長15公分。

 

看著眼前這台食券販售機彷佛一秒飛日本錯覺。操作方式很簡單，只要按下想吃的品項並結帳，再將收據白單交給店員，接下來回到座位上等待餐點上桌。

員林在地人私藏日式拉麵店！必點期間限定魔物燒豚，整塊軟骨肉長15公分。

店內沒有收服務費，餐具茶水請自行取用。另外店內還有特製的醃漬豆芽菜，可惜近期一直沒有製作，期待下次試試。

員林在地人私藏日式拉麵店！必點期間限定魔物燒豚，整塊軟骨肉長15公分。

老闆對麵條也非常堅持，特別選用偏細的麵種，透過師傅精準時間與溫度，吃起來硬直不黏糊，口感俐落有咬勁，讓麵不只是搭配湯，則是彰顯湯頭的深度，重點來了！老闆放麵毫不手軟，麵條約120克，比坊間吃到麵量還要多，若擔心吃不飽加麵也只要15元，是不是很佛心阿～

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魔物燒豚

傳說中可遇不可求，一個月才有一天的魔物燒豚拉麵，想吃可是要碰運，需隨時關注粉絲團公告才吃得到。這天很幸運被我們遇上了，據說魔物燒豚量極少，一頭豬只有兩條，部位是挑選上等整塊軟骨肉，長度約15~20公分，並用陳年醬油加入新鮮食材熬煮長達六~八小時以上，加上數量極少僅一個月供應一次，因此開賣很搶手。

員林在地人私藏日式拉麵店！必點期間限定魔物燒豚，整塊軟骨肉長15公分。

魔物燒豚海潮拉麵　

魔物燒豚可搭配不同拉麵湯底，我們選擇海潮拉麵口味。海潮拉麵湯底是以豚骨湯為基底，搭配特殊海鮮風味，以及豆芽菜、海帶芽、蔥花，一入口濃口的乳白色豚骨，帶著淡淡海鮮風味在舌尖迸開，滋味濃稠滑順又帶膠質口感，鹹度比例拿捏剛剛好，好喝到一整碗湯頭通通喝光。

員林在地人私藏日式拉麵店！必點期間限定魔物燒豚，整塊軟骨肉長15公分。

哇～這塊魔物燒豚有夠大塊，接著豪邁一口咬下肥中帶瘦的肉感，尤其是豐厚油脂與唾液交織，咀嚼時享受那種燉得入味，又沒有柴感滋味，光是這塊就吃得好過癮。

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身為蛋控當然要加購店家自製糖心蛋，輕輕一咬蛋白彈嫩，蛋黃濃稠綿密好吃。

員林在地人私藏日式拉麵店！必點期間限定魔物燒豚，整塊軟骨肉長15公分。

赤丸拉麵

赤丸拉麵基底一樣是原味豚骨湯，特別是使用豬後大腿骨熬煮個八小時以上，使大骨風味融入其中，然後加入赤丸辣球與多種獨特醬料調配，淺嘗一口湯頭，香辣滋味帶出獨特的果香味，雖辣卻順口不嗆辣，再喝幾口，辣的厚度與層次都很夠！

員林在地人私藏日式拉麵店！必點期間限定魔物燒豚，整塊軟骨肉長15公分。

叉燒肉挑選上等五花肉悶煮後，切成適當薄度炙燒，整個油脂與炙燒香氣湧進鼻腔，每一口都吃得到叉燒肉恰好的肥瘦口感，兩者保持平衡不會太過於搶戲，加上有炙燒步驟，嚐起來層次很豐富。

 

員林在地人私藏日式拉麵店！必點期間限定魔物燒豚，整塊軟骨肉長15公分。

 

一碗拉麵，除了有每天新鮮熬煮的湯頭與配料，麵條也是靈魂要素，剛剛好粗細的口感，配上剛剛好的時，趁著上桌就先開吃，那種麵條咬下去的彈度，以及生麵原始風味，吃起來相當舒服，難怪麻吉三兩頭就往這裡跑。

員林在地人私藏日式拉麵店！必點期間限定魔物燒豚，整塊軟骨肉長15公分。

海帶芽不會搶走拉麵風采，搭配一起毫無違和感。

員林在地人私藏日式拉麵店！必點期間限定魔物燒豚，整塊軟骨肉長15公分。

坊間大多都是梅花肉，沒想到老闆不計較成本，選用成本跟磨耗較高的整片五花肉處理作為叉燒肉，且肉質軟嫩，再使用陳年醬油與新鮮食材悶煮，從外觀可以看見滷汁完美吸附，切開時裡面有著紅白相間肉質，重點每一片切得不會太薄，老闆完全不怕你吃，就是要讓你吃得過癮。

員林在地人私藏日式拉麵店！必點期間限定魔物燒豚，整塊軟骨肉長15公分。

更吸睛就是當師傅正在炙燒同時，五花肉的油脂不斷的溢出，整個屋子滿室叉燒馨香，等待的我口水忍不住狂滴，實在太欠吃啦！

員林在地人私藏日式拉麵店！必點期間限定魔物燒豚，整塊軟骨肉長15公分。

南洋拉麵

超酷的耶！角屋竟然有南洋風味的拉麵，口感比較像泰式冬蔭功，口味酸酸辣辣，帶有一點點蝦的風味，喝完也不會覺得味道太重鹹，是那種溫順醇厚可以喝完的湯頭。

員林在地人私藏日式拉麵店！必點期間限定魔物燒豚，整塊軟骨肉長15公分。

炙燒過後的五花肉，帶有一點焦香感，咬起來嫩而不柴。

員林在地人私藏日式拉麵店！必點期間限定魔物燒豚，整塊軟骨肉長15公分。

整體心得:角屋拉麵在地深根快十年，用真實材料的好食材打動無數老饕，品質穩定給料大方，是員林必吃的拉麵店，雖然湯頭濃度沒有像日本那麼重口味，不過我喜歡稍微調整過後的滋味，口感有層次，鹹度剛剛好，重點麵條有咬勁不黏糊，還可以把湯頭喝光光，難怪很多老饕一吃就是好幾年，喜愛吃拉麵的您不坊來試試。

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角屋拉麵 かど乃や ラーメン

地址:彰化縣員林市中山路二段442號

營業時間:11:30-14:00/17:30-21:00(每週二公休)

電話:04-839 5839

粉絲團:角屋拉麵 かど乃や ラーメン

 

 

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4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
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