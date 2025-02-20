這次來香港旅遊，當然一定要安排一下迪士尼啦，為什麼會說容易，相較起其他國家的迪士尼，香港的算是比較小一點，小朋友腳程較短走起路來也不會太累，所有有身高限制的設施也不會需要太高才能做，只要120公分就可以玩所有設施了，真的很不錯。
這個是我們這次出遊的影片，影片比較完整可以看看
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小熊維尼是我們家的最愛，玩了兩三次還不會膩真的很誇張，到了跳跳虎的地方車子還會跟著一起上下跳動。
影片這邊有我們整理的設施身高限制的資料，特別要小心的是魔雪奇緣奇幻之旅，雖然他沒有身高限制，坐之前也沒辦法看到裡面會是怎麼樣運作，坐上去之後，到了後半段會有一個有離心力的向下俯衝，對不知道的小朋友來說真的會嚇一跳，我們家兩個小朋友全部坐玩都在哭哈哈哈。
撇開小朋友會害怕，魔雪奇緣奇幻之旅是我認為也是必坐的設施之一，重現卡通的經典橋段，再配合船的控制，最後在一個俯衝很好玩。
這個坐船的設施也不錯，雖然有點聽不懂香港話，但是從員工的姿體動作可以感受到探險的刺激，小朋友也很喜歡。
很推薦大家來香港的迪士尼，尤其是家裡的小朋友還小，身高不會說很高的，這裡的設施幾乎都能玩，也有很多賣店很好逛，中文也通，有些地方雖然講香港話但是還是有中文字幕超方便。
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這次來香港旅遊，當然一定要安排一下迪士尼啦，為什麼會說容易，相較起其他國家的迪士尼，香港的算是比較小一點，小朋友腳程較短走起路來也不會太累，所有有身高限制的設施也不會需要太高才能做，只要120公分就可以玩所有設施了，真的很不錯。
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