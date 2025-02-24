【台北西門美食、甜點、咖啡廳推薦】武藏野森咖啡｜むさしの森珈琲(森林系度假風、必吃舒芙蕾鬆餅與義大利麵、聚餐好選擇!!!)

說到台北美食、甜點、咖啡廳推薦，位在捷運西門站附近的「武藏野森咖啡」，是一家森林系度假風的早餐、早午餐、午餐、下午茶與晚餐餐廳，招牌舒芙蕾鬆餅，鬆軟蓬鬆的口感讓人一訪再訪，此外，店內還提供各式麵食、飯類、輕食沙拉和精選咖啡與茶飲，可說是適合家庭、公司、朋友聚會的熱門餐廳之一!!!

武藏野森咖啡美食攻略｜日系質感咖啡廳，鬆餅、義大利麵都好吃

以下安妮王就來跟大家分享「武藏野森咖啡」的主餐、甜點與飲料，帶大家吃透透~

武藏野森咖啡-主餐

干貝蝦球烏賊墨義大利麵、干貝蝦球檸檬風味義大利麵、慢燉蕃茄豬肉三種起士、絲綢起士瑪格麗特披薩、香煎海鱸魚佐蒜香蕃茄醬、沙朗牛排佐香蒜飯、17種品項均衡沙拉、焗烤時蔬燉煮(麵包)

武藏野森咖啡-甜點

季節草莓舒芙蕾鬆餅、宇治抹茶舒芙蕾鬆餅、芭娜娜藍莓巧克力舒芙蕾鬆餅、焦糖香蕉冰淇淋夾心法式吐司、宇治抹茶提拉米蘇、核桃肉桂捲

武藏野森咖啡-其他(飲料、輕食等)

牛肝菌奶油濃湯、酥炸細薯、抹茶香緹、熱拿鐵咖啡、熱特調水果茶、熱琥珀焦糖博士茶、熱有機綠茶

武藏野森咖啡│交通

Google地圖請點我 >西門站到武藏野森咖啡

「武藏野森咖啡」是日本雲雀餐飲集團旗下的連鎖品牌，在台北、新北等皆有分店，安妮王這次前往的是台北西門店，無論是搭捷運還是公車，都很容易找到這家店，交通相當便利。

武藏野森咖啡│用餐環境

森林系度假風格

店內以溫暖的木質裝潢搭配柔和燈光，搭配綠色植栽，營造出宛如日式森林小屋的舒適感，讓人一走進去就感受到滿滿的悠閒氛圍。

鬧中取靜的好地方

在座位上，無論是單人、情侶、朋友小聚或多人聚會都很適合，還有靠窗的位置，可以一邊享受美食、一邊欣賞西門町街景，帶著筆電來這裡工作或讀書，也是不錯的選擇。

武藏野森咖啡│菜單

延伸閱讀> 武藏野森咖啡的菜單

「武藏野森咖啡」是一家日式風格的咖啡廳，料理涵蓋日式洋食到西式甜點，無論是早午餐、主餐還是下午茶，都能找到讓人滿意的選擇~

以下安妮王就來跟大家分享覺得還不錯的「武藏野森咖啡」的主餐、甜點與飲料吧~

武藏野森咖啡-主餐

干貝蝦球烏賊墨義大利麵、干貝蝦球檸檬風味義大利麵、慢燉蕃茄豬肉三種起士、絲綢起士瑪格麗特披薩、香煎海鱸魚佐蒜香蕃茄醬、沙朗牛排佐香蒜飯、17種品項均衡沙拉、焗烤時蔬燉煮(麵包)

武藏野森咖啡-甜點

季節草莓舒芙蕾鬆餅、宇治抹茶舒芙蕾鬆餅、芭娜娜藍莓巧克力舒芙蕾鬆餅、焦糖香蕉冰淇淋夾心法式吐司、宇治抹茶提拉米蘇、核桃肉桂捲

武藏野森咖啡-其他(飲料、輕食等)

牛肝菌奶油濃湯、酥炸細薯、抹茶香緹、熱拿鐵咖啡、熱特調水果茶、熱琥珀焦糖博士茶、熱有機綠茶

武藏野森咖啡│干貝蝦球烏賊墨義大利麵

干貝蝦球烏賊墨義大利麵

黑亮濃郁的墨魚醬緊緊包裹住每一根麵條，散發著獨特的海洋鮮香。彈牙的魷魚圈和鮮嫩的蝦蝦，搭配上微微酸甜的番茄丁點綴，尤其是那金黃干貝，外酥內軟，為整道料理增添了一抹亮眼的色彩，是安妮王一夥人一致推薦的主餐料理!!!

武藏野森咖啡│干貝蝦球檸檬風味義大利麵

干貝蝦球檸檬風味義大利麵

來點清爽美味的料理，鮮蝦肉質Q彈，帶著自然的甜味，而上方的干貝煎得外酥內嫩，入口即化，最畫龍點睛的就是那檸檬與海鮮風味的麵條，讓整道料理更添清新層次，吃起來不會感覺膩口，讓人還想再吃QQ

武藏野森咖啡│沙朗牛排佐香蒜飯

沙朗牛排佐香蒜飯

鮮嫩多汁的沙朗牛排，烤到5分熟的軟嫩口感，撒上些許黑胡椒調味，保留了牛肉的原始風味。

一口牛排、一口香草拌飯與時蔬，烤過的甜椒和洋蔥增添了微微的香氣，每一口都能嚐到十足的美味，讓整道料理更有層次感~

武藏野森咖啡│香煎海鱸魚佐蒜香蕃茄醬

香煎海鱸魚佐蒜香蕃茄醬

酥脆的魚皮帶著迷人的金黃色澤，一口咬下去，外皮香脆，魚肉細緻軟嫩，搭配微酸微甜的番茄醬汁，增添了鮮美風味。旁邊的香草拌飯、烤蔬菜、甜椒的爽脆、洋蔥的微甜、還有帶點焦香的小馬鈴薯，每一口都讓人回味無窮!!!

武藏野森咖啡│慢燉蕃茄豬肉三種起士

慢燉蕃茄豬肉三種起士

嫩滑的肉塊在醬汁中慢火燉煮，鮮紅的番茄醬汁濃郁誘人，搭配著炙燒過的蔬菜如甜椒、茄子和花椰菜，酸甜與香料的濃郁且多層次的口感，搭配一旁的白飯，讓人忍不住一口接一口，超下飯!!!

武藏野森咖啡│絲綢起士瑪格麗特披薩

絲綢起士瑪格麗特披薩

金黃酥脆的餅皮帶著微微焦香，鮮紅的番茄醬打底，搭配濃郁拉絲的莫札瑞拉起司，最後再加上新鮮羅勒葉點綴，構成一道色香味俱全的瑪格麗特披薩!!!

每一口都能吃到濃郁的起司、多汁鮮甜的番茄與香氣十足的羅勒，讓人忍不住一口接一口，絕對是披薩愛好者的經典口味~

武藏野森咖啡│17種品項均衡沙拉

17種品項均衡沙拉

不想變肥肥，就點這道繽紛的沙拉吧!!!

一大盤有生菜、番茄、黃瓜片、紅椒絲、烤地瓜、堅果碎、起司、外皮微焦的肉肉等，清爽中帶著堅果香氣和微微的奶香，絕對是健康又滿足的一道料理~

武藏野森咖啡│焗烤時蔬燉煮(麵包)

焗烤時蔬燉煮(麵包)

紅色小鍋裡盛滿滿滿的燉菜，焗烤起司金黃焦脆，牽絲的口感搭配燉得軟嫩的蔬菜，鹹香濃厚，超級滿足。

附上香脆的烤麵包，拿來沾著湯汁吃更是絕配，搭配一碗清爽的蔬菜湯和生菜沙拉，既濃郁又不會太油膩，一整份吃下來剛剛好，暖心又暖胃~

武藏野森咖啡│季節草莓舒芙蕾鬆餅

季節草莓舒芙蕾鬆餅

網美系草莓舒芙蕾鬆餅，像兩朵軟綿綿的雲朵鬆餅，帶著淡淡的奶香和蛋香，還有點焦糖的香氣；安妮王咀嚼著，酸甜的草莓和甜甜的鮮奶油在嘴裡慢慢化開，簡直是絕配，清新的薄荷葉，讓味道更有層次感，可說是只有在冬季才有的好味道~

武藏野森咖啡│宇治抹茶舒芙蕾鬆餅

宇治抹茶舒芙蕾鬆餅

仙氣飄飄的宇治抹茶舒芙蕾鬆餅，厚實又軟萌，像雲朵般蓬鬆，表面還帶著微微的焦香，抹茶醬也毫不手軟，像瀑布一樣傾瀉而下，根本超欠吃!!!

入口即化的鬆餅，配上抹茶特有的微苦和清香、綿密又帶點顆粒感的紅豆餡，再加上濃郁滑順的煉乳，簡直是多重享受，不只顏值爆表，鬆餅和抹茶根本是最佳拍檔。

武藏野森咖啡│芭娜娜藍莓巧克力舒芙蕾鬆餅

芭娜娜藍莓巧克力舒芙蕾鬆餅

鬆餅上鋪滿了酥脆的杏仁片、核桃碎，再搭配新鮮藍莓和滑順的鮮奶油，旁邊還有切片香蕉，帶來自然的甜味和綿密口感，增添果香與奶香的雙重層次。

入口後，鬆餅像泡泡一樣在嘴裡化開，搭配堅果的脆感和水果的多汁，口感豐富又不膩，超適合配上一杯咖啡或茶一起享用!!!

武藏野森咖啡│宇治抹茶提拉米蘇

宇治抹茶提拉米蘇

富有日式風格的甜點，表面鋪滿厚厚的抹茶粉，讓身為抹茶控的安妮王超心動的!!!

用湯匙輕輕一挖，裡面層層堆疊著綿密的鮮奶油、濕潤的蛋糕，還有淡淡的抹茶醬，三者合而為一，更能襯托抹茶的層次感，帶來微苦回甘的滋味，每一口都是濃郁的享受。

武藏野森咖啡│核桃肉桂捲

核桃肉桂捲

溫熱的肉桂捲散發著濃郁的肉桂香氣，外層微微酥脆，內部則是鬆軟又帶點Q彈。

那一大球香草冰淇淋，冰涼滑順的口感與溫熱的肉桂捲，彷彿冰火雙重奏，淋上的焦糖醬增添了一絲甜蜜的焦香，搭配四周灑上的堅果碎和杏仁片，軟中帶脆的的口感，一口甜、一口苦，讓人百吃不厭~

武藏野森咖啡│焦糖香蕉冰淇淋夾心法式吐司

焦糖香蕉冰淇淋夾心法式吐司

煎到金黃香脆的厚切吐司，搭配香草冰淇淋、香蕉片、薄荷葉、核桃和杏仁片等，一看就覺得很好吃~

安妮王一口咬下，外酥內軟的吐司，與誘人的焦糖、糖粉構成甜蜜的層次，加上清新自然的水果與堅果香氣，甜而不膩，讓整體口感更加升級。

武藏野森咖啡│熱拿鐵咖啡

熱拿鐵咖啡

咖啡表面覆蓋著細緻的奶泡，溫潤的牛奶融合了香醇的濃縮咖啡，帶來滑順又帶點微苦的口感，無論是搭配甜點還是單獨享用，都讓人感受到滿滿的療癒感~

武藏野森咖啡│熱特調水果茶

熱特調水果茶

杯中滿滿的果片，像是蘋果、橙片、檸檬等，隨著熱氣飄出陣陣果香，喝下一口，酸甜交織的風味在口中綻放，溫暖又清爽，能讓心情變得超放鬆，絕對是武藏野森咖啡的必點飲品之一!!!

武藏野森咖啡│熱琥珀焦糖博士茶

熱琥珀焦糖博士茶

茶色琥珀透亮，帶著迷人的焦糖香氣，啜飲一口，博士茶茶的醇厚與焦糖的微甜完美交融，搭配一塊蛋糕或鬆餅更是絕配ㄛ~

武藏野森咖啡│熱有機綠茶

熱有機綠茶

簡單卻溫暖的綠茶，透著自然的清香，帶點微妙的甘甜與草本氣息，不管是鬆餅、蛋糕還是三明治，都能襯托出食物的風味，同時帶來一種恬靜的日式氛圍><

武藏野森咖啡│牛肝菌奶油濃湯

牛肝菌奶油濃湯

淡淡的奶油湯底，撒上一些香草或黑胡椒點綴，入口時，濃郁的牛肝菌香氣立刻撲鼻，搭配奶油的絲滑口感，是一碗能溫暖身心的經典湯品，搭配麵包更是完美組合!!!

武藏野森咖啡│酥炸細薯

酥炸細薯

讓人一口接一口停不下來的經典小點!!!

金黃酥脆的細長薯條，每一根都炸得恰到好處，外酥內軟，再沾點番茄醬，更能增添風味，絕對是百搭又療癒的小確幸~

武藏野森咖啡│評價

「武藏野森咖啡」真的很適合推薦給喜歡日式咖啡廳、甜點和聚餐的朋友!!!

從環境到餐點都讓人滿意，尤其是他們的舒芙蕾鬆餅，口感鬆軟綿密，搭配草莓或抹茶醬更是絕配~

主餐選擇豐富，不管是海鮮義大利麵還是沙朗牛排都很有水準，無論是約會、聚餐或是帶著筆電來這裡放鬆一下，都很推薦ㄛ!!!

武藏野森咖啡│資訊

店名：武蔵野森珈琲 Diner 台北西門相鐵店

地址：100台北市中正區中華路一段57號1樓

營業時間：07:00–21:00

官網：https://www.musashi.com.tw/