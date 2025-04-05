位於巷弄裡的早午餐店，人潮相當多...(不管是外帶或候位用餐的都是)

假日要有心理準備XD (我周日午餐時段大概等約1小時)

很chill的標語😊😊😊

無開放訂位服務，要現場登記候位(也可以電洽外帶自取)

另有線上訂餐系統➡️Here

外帶專用菜單(提供QR Code線上點餐)

內用環境-以40年老宅改裝，座位數約可容納20多人(前面稍窄

餐廳中部變得較寬敞，有靠牆座位或2人桌

趁沒人趕緊拍一張座位空圖

內用須知

1.每人低消150元，6歲以下不計。

2.客滿時用餐限時90分鐘。

3.無收服務費，餐具和水須自助。

除了早午餐，還有提供法式吐司/蛋捲/義大利麵/漢堡/吐司/咖啡茶飲

也有甜點選擇，然後主餐可以升級套餐(2種方案，換飲料折抵30元✨)

+69元 紅茶+.（薯塊/生菜沙拉/溫時蔬）三擇一

+99元 紅茶+薯塊+（生菜沙拉/溫時蔬）二擇一

詳細菜單請參考➡️HERE

套餐紅茶

紅茶微甜，蠻大杯的👌🏻

早午餐盤-小雞如願以腸（295元）

朋友點的，很豐富滿滿一盤🫶🏻🫶🏻🫶🏻

蛋捲早餐盤-莎莎醬燻雞（200元）

蛋捲口感濕潤還有牽絲起司😋，內裡的雞肉用香料調味過，肉質鮮嫩多汁!

搭配清爽的莎莎醬很是開胃... 且蛋捲分量極大(吃很飽💯)

溫時蔬蠻豐富，有玉米筍、番茄、花椰菜、櫛瓜跟菇類，調味不會太重，

還能吃到食材本身的滋味(不愛生冷沙拉的，選溫時蔬就對了🫶🏻) 然後薯塊

份量不少，熱熱吃最酥脆💯

感想：整體來說用餐體驗很好(但假日用餐候位等待時間...要

有心理準備🥴) 或是善用外帶取餐✅

餐點選擇豐富多元，調味也不錯(以北部來說真是價格實惠!) 絕

對會再訪的早午餐🎉