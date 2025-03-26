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新竹市東區PIZZA POCKET – 近新竹大遠百的美式披薩專賣店，提供單片購買或20吋四拼口味披薩，推薦搭配套餐o(*^▽^*)┛

Pizza Pocket 新竹披薩 美式披薩 新竹寵物友善
2025-03-26 18:00:00 文字：豆豆公爵食樂去
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豆豆公爵食樂去

豆豆公爵食樂去

新竹市東區PIZZA POCKET – 近新竹大遠百的美式披薩專賣店，提供單片購買或20吋四拼口味披薩，推薦搭配套餐o(*^▽^*)┛

PIZZA POCKET，離新竹大遠百走路約5分鐘，是一家美式披薩專賣店😋

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*每人低消為餐點一份，用餐時間90分鐘

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店外就有很多美式風格的貼紙裝飾

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每日限量新鮮現做，若提早賣完則提早打烊(大片透明櫥窗展示

不同口味的披薩，有些是不定期更換><

點餐可支付現金或Line Pay✅

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一樓吧檯座位區(搭配忍者龜海報很應景，他們是披薩最佳代言人✌🏻

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若怕單點吃不飽，亦有4種套餐形式↘️

單片披薩+飲料=180元

兩片披薩+飲料=300元

單片披薩價格+100元可享濃湯一碗

單片披薩價格+90元可享啤酒一杯

*套餐選的披薩單價若差過140元須補差價 軟性飲料一律價格為50元(提供可樂雪碧等汽水，也有綠茶或果汁、氣泡水) 啤酒類看品牌價格不一

還有副食可搭配(薯條、沙拉、雞翅...)

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點餐完就往二樓移動(會給呼叫機，再自行至櫃台拿取餐點。

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二樓靠窗座位區

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回收區(吃完需自助收拾

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主要內用區在二樓，空間很寬敞，每桌上都有餐巾紙，然後有回收區

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自助區

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瑪格麗特(140元)

滿滿的起司和多汁番茄，爽口之餘還有起司的鹹香味加上九層塔清爽提味

是款用料簡單就很好吃的披薩

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口袋特製披薩(單片160元，今天是干貝鮮蝦口味😗😗😗)

干貝不會乾硬，蝦子吃起來也不會粉粉的，算是蠻豐盛的風味

香烤雞肉披薩(單片150元)

薄脆餅皮，邊緣烤的焦脆(內餡的起司濃郁又滿足，雞肉本身有豐富的香料滋味，吃起來很開胃不油膩😍 個人當天的No.1

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以我的手當比例尺，男生建議要選2片披薩以上才會飽😁😁😁

 

感想：開放式廚房設計，看得到製作過程的美式披薩🤤 人多

的話很推薦選購20吋四拼口味拼薩分食(還有95折優惠✨) 內用

的環境也很舒適，披薩出餐前都會再回烤👍🏻👍🏻👍🏻

 

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PIZZA POCKET

phone0978706063
place新竹市東區勝利路204號
4.05 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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