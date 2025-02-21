B&G德國農莊TEA BAR 忠孝復興店

店家地址：

台北市大安區忠孝東路三段302號1樓（捷運忠孝復興站內1樓2號出口）

營業時間：

每日 11:30 - 21:30

交通指南：

外縣市旅客： 高鐵/台鐵： 抵達台北車站後，轉乘台北捷運板南線（藍線）往南港展覽館方向，於忠孝復興站下車，從2號出口出站即可到達。 客運： 多數客運公司在台北市設有終點站，抵達後可轉乘捷運或公車至忠孝復興站。



其他連鎖門市資訊：

台北101店： 地址：台北市信義區市府路45號B1 營業時間：每日 11:00 - 21:30



店家特色與歷史：

B&G德國農莊TEA BAR以提供天然、草本茶為主，嚴選自德國百年茶廠，由歐洲專業調茶師研發，致力於為顧客提供安心的茶品選擇。店內環境舒適，裝潢融合歐洲風情，讓顧客在品茶的同時，感受異國氛圍。

感謝：

特別感謝那天在忠孝復興店為我服務的白白圓圓的店員，您的熱情與專業讓我的體驗更加美好。

花草茶的養生知識：

花草茶是以各種花卉、草本植物的花、葉、根等部位沖泡而成的飲品，具有多種養生功效。以下介紹幾種常見的花草茶及其功效：

玫瑰花茶：

具有舒緩神經、解壓的作用，有助於改善情緒，提升皮膚的彈性與亮度，是女性美容的好選擇。

薰衣草茶：

以其舒緩神經、幫助入眠的功效著稱，能緩解壓力和焦慮，提升睡眠品質。

菊花茶：

富含維生素A和C，有助於清肝明目，改善視力，保護肝臟健康。

金盞花茶：

富含維生素C和類胡蘿蔔素，有助於減輕眼睛疲勞和頭痛，調節免疫系統，促進身體健康。

飲用花草茶時，建議根據自身體質選擇適合的茶品，並適量飲用，以達到最佳的養生效果。

B&G德國農莊TEA BAR 忠孝復興店：歐洲茶文化的極致體驗

店家特色：傳遞歐洲頂級花草茶文化

B&G德國農莊TEA BAR 是一家專注於提供天然、無添加的歐洲花草茶品牌，將德國傳統草本茶的健康概念帶入台灣市場。店內所有茶葉均來自德國百年茶廠，由專業調茶師精心研發調配，確保每一款茶品都擁有純粹的風味與卓越的養生功效。

該品牌的特色在於：

高品質茶葉來源 —— 採用德國與歐洲當地的天然花草與藥草，經過嚴格篩選與檢驗，確保無農藥殘留與人工香精，給消費者最安心的茶飲選擇。 專業調配工藝 —— 歐洲調茶師根據不同花草的特性，調配出多種口味層次豐富的茶品，如經典的薰衣草茶、玫瑰花茶、洋甘菊茶等，讓消費者能依需求選擇最適合自己的茶品。 舒適的購茶體驗 —— 店內裝潢以溫暖的木質風格與綠意盎然的植栽點綴，打造溫馨放鬆的氛圍，顧客不僅能在這裡選購花草茶，還能試飲不同品種，感受茶香的魅力。 健康養生理念 —— 強調茶飲對身心靈的調養作用，推薦不同茶品來幫助消費者改善睡眠、舒緩壓力、促進消化、增強免疫力等。

無論是對茶飲有研究的老饕，還是初次接觸花草茶的新手，B&G TEA BAR 都能提供專業的推薦與指引，讓每位顧客都能找到最適合自己的茶品。

店家歷史：德國百年傳承，跨國進駐台灣

B&G德國農莊的歷史可追溯至 19 世紀，最早由歐洲藥草學家與農夫共同創立，旨在透過天然草本茶品，幫助人們改善身體狀況，達到健康平衡的目標。該品牌自成立以來，即秉持「回歸天然」的理念，堅持不使用人工香料與化學添加物，並選用歐洲當地的有機種植草本植物，經過傳統與現代技術結合的加工方式，保留最完整的營養價值。

多年來，B&G TEA BAR 在歐洲市場廣受歡迎，成為德國與其他歐洲國家的知名養生茶品牌。隨著健康養生風潮的興起，品牌逐漸拓展至亞洲市場，並在台灣設立據點。台北忠孝復興店便是該品牌在台灣的重要門市之一，以便捷的交通位置與專業的服務，讓更多台灣民眾能夠體驗到歐洲純正的草本茶文化。

B&G TEA BAR 不僅提供高品質的花草茶，還積極舉辦各類茶飲推廣活動與養生講座，讓消費者能更深入了解不同草本植物的功效，以及如何透過茶飲調理身體，達到更健康的生活方式。

感謝：溫暖的服務讓人感動

每次到 B&G TEA BAR，總能感受到店員們的細心與熱情。他們不僅對花草茶有專業的知識，還會根據顧客的需求推薦最合適的茶款，讓人備感窩心。

特別感謝那天為我服務的店員——白白圓圓的您（如果可以的話，真的想知道您的名字），您的親切笑容與專業推薦讓我擁有了美好的購茶體驗。從耐心解說不同花草茶的功效，到細心幫我試泡茶飲，您的服務讓人感受到品牌的用心經營，也讓我對 B&G TEA BAR 有了更深的喜愛。希望下次再訪時，還能與您聊聊茶葉的奧妙，再次感謝您的熱情招待！

花草茶的養生知識：喝對茶，健康加倍

花草茶自古以來就是養生良品，不僅能提供身體所需的天然營養素，還能幫助改善情緒與健康狀態。不同種類的花草茶擁有不同的功效，以下介紹幾款適合日常飲用的花草茶：

1. 玫瑰花茶——女性養顏美容首選

功效：促進血液循環、舒緩經期不適、美白養顏、減輕壓力

適合人群：氣血虛弱、經常熬夜、皮膚乾燥的人

沖泡方式：取5-6朵乾燥玫瑰花，以 90°C 熱水沖泡 3-5 分鐘即可飲用

2. 洋甘菊茶——助眠與抗壓

功效：緩解壓力、助眠、舒緩胃部不適、提升免疫力

適合人群：長期壓力大、失眠、容易焦慮的人

沖泡方式：取一茶匙洋甘菊，以 85-90°C 熱水沖泡 5 分鐘，可搭配蜂蜜提升風味

3. 薰衣草茶——鎮靜舒緩的天然良方

功效：舒緩神經、減輕偏頭痛、改善睡眠品質

適合人群：經常失眠、容易緊張、工作壓力大的人

沖泡方式：取一茶匙薰衣草，以 80-85°C 熱水沖泡 5 分鐘，可搭配薄荷葉增添清涼感

4. 金盞花茶——護眼與消炎

功效：保護視力、抗氧化、舒緩皮膚發炎

適合人群：用眼過度、長時間盯螢幕、皮膚容易敏感的人

沖泡方式：取一茶匙金盞花，以 85°C 熱水沖泡 5-7 分鐘，搭配蜂蜜風味更佳

5. 薄荷茶——促進消化與提神醒腦

功效：幫助消化、緩解胃部不適、清新口氣、提升專注力

適合人群：經常胃脹氣、容易昏昏欲睡、需要集中注意力的人

沖泡方式：取一茶匙薄荷葉，以 85°C 熱水沖泡 3-5 分鐘，可搭配檸檬片增加風味

飲用小提醒：

花草茶雖然天然，但仍需根據自身體質適量飲用，例如孕婦或低血壓患者應避免過量攝取薰衣草茶與金盞花茶。

最好選擇無添加人工香精與農藥殘留的有機花草茶，以確保飲用的安全性。

B&G德國農莊TEA BAR，不僅是一間販售花草茶的店，更是讓人感受歐洲茶文化、放鬆心靈的好去處。無論是想尋找日常放鬆的茶飲，還是調理身體的草本配方，這裡都能滿足你的需求。期待下次再訪時，能有更多驚喜的發現！ ☕🌿💖

【店家資訊】

官網：https://www.teebar.com.tw/

粉絲團：https://www.facebook.com/BGBakeryTeaMitsui

IG: https://www.instagram.com/bg_teabar/

地址：台北市大安區忠孝東路三段302號1樓(捷運忠孝復興站2號出口)

附送：TIKTOK現場短影音介紹版

https://www.tiktok.com/@monalisabarbie827/video/7471655455673109765?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7462239834296813057

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