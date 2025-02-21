新加坡鄰近馬來西亞，很推薦大家一次玩新馬兩國，而且新加坡美食口味也和馬來西亞很相近，非常多饕客們來新加坡自由行吃得很盡興。本篇文章我將會分享好玩的新加坡景點，讓大家感受新加坡的獨特魅力。

新加坡動物園

新加坡動物園有許多我們在其他地方很難看到的動物，比如白老虎、白犀牛等多種野生動物。園區還有電車可以搭乘，這樣就不需要一直走路累壞。不過，我比較推薦新加坡夜間動物園，白天動物園不怎麽稀奇，反而在一片漆黑的動物園中尋找野生動物的體驗感覺更特別、有趣，孩子們在動物園裡玩得非常很開心。

新加坡魚尾獅公園

濱海灣附近的魚尾獅公園是新加坡標誌性景點。魚尾獅雕像是一個有獅子的頭和魚的身體，這對於新加坡來說是一個非常重要的象徵。來這裡打卡是免費入場的喔，所以吸引超多人來這兒拍經典洗頭、喝水照照，大家快來洗頭髮、喝飽飽吧！

新加坡牛車水

來新加坡自由行，絕對不能錯過新加坡的中國城，這裡也是新加坡的唐人街，整條街充滿中國風，這裡很有過年的氣氛，濃濃的傳統中國風，街道上到處都以可以看到寺廟、各式手工藝品商店、小攤販、咖啡廳和餐廳等。

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