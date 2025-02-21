「聖保羅烘焙花園」發跡於台灣嘉義，30多年來獲獎無數，對食材、烘焙工法有一定的堅持，期望傳遞美味與喜悅給客人

販售商品主要有中西式點心、生日蛋糕、麵包、囍餅及彌糕，在全台各地有許多門市據點，也可透過網購通路線上購買～

今天要帶大家開箱的是「聖保羅烘焙花園」彌月蛋糕系列：草莓奶凍捲／重芋泥蛋糕／紐約第五街乳酪6入禮盒

蛋糕提袋紅黑配色相當有質感，中央以兔子吃蛋糕作為圖案，送禮相當有面子！

蛋糕盒設計同樣可愛討喜，商品資訊備註的很清楚～

季節限定「草莓奶凍捲」，美味度絲毫不輸知名奶凍業者

奶凍以法國鮮奶油製成，散發出氣息優雅的奶香，入口即化！

鬆軟的香草蛋糕搭配輕盈柔滑的奶凍，兩者口感相當契合～

加入嬌豔欲滴的苗栗大湖草莓，每一口都是甜蜜的誘惑！

草莓果肉多汁，略帶清新微酸感，這蛋糕捲實在太令人喜愛了～

不同品項的蛋糕所搭配的禮盒顏色和圖案也略有不同，可見設計者的用心～

蛋糕盒裡會附贈一把塑膠小刀方便分食

「重芋泥蛋糕」看似平凡的長條蛋糕，裡面的芋頭餡可是真材實料

嚴選香氣濃郁的大甲芋頭，綿密紮實的芋頭泥不時還能咬到細碎的芋頭塊

柔軟蛋糕和芋頭餡相互堆疊，每一口都讓人吃的心滿意足～

甜度輕盈不會甜膩，就算不配咖啡或茶喝，單吃也不會感覺很負擔

禮盒和禮袋走一個粉黑路線，俏皮又有個性的色系搭配，依舊有可愛的兔子陪襯～

「紐約第五街乳酪」每一個都是獨立包裝，不管是保存或分享都方便

乳酪蛋糕有著漂亮大理石紋路，使用法國頂級乳酪製成，奶香相當濃郁

厚實乳酪底層搭配香酥的美式餅乾，讓口感更為豐富有層次～

聖保羅烘焙花園 彌月試吃申請：

＊提供懷孕滿30週至產後1個月內的媽媽申請

＊憑媽媽/寶寶手冊申請,每人限一次

＊可自由選擇喜歡的兩款不同口味蛋糕做申請

＊宅配到府350元；門市自取200元

彌月試吃申請連結

聖保羅烘焙花園

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