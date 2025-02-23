哈囉我是miffy🐰
今天給大家分享一家我很愛的四川串串火鍋店
「人數再多，也要讓大家圍成一桌吃飯！」
——這是我踏入聚面時，最被打動的一句話。
藏在延吉街巷弄的這間火鍋店
咕嘟冒泡的鴛鴦鍋&椰子雞湯底
以及那些藏在細節裡的溫暖巧思
完美詮釋了「相聚」的真諦🤍
冰箱裡有34種食材
手打丸餃與各種平常吃不到的火鍋料
比起常見的大份量火鍋料
這裡的小份制讓兩人也能輕鬆點滿一桌
更棒的是——每口都能吃到最新鮮的狀態！
取代傳統電磁爐的卡斯爐是「聚面」的秘密武器！
瞬間解放了原本被管線綁架的桌面
5-12人圍坐也不不用被分兩桌🤍
不會影響到聊天💬
$468🌶️ 鴛鴦鍋界的絕妙混搭
「麻辣×椰子雞」堪稱黃金組合！
四川的麻辣湯底，在舌尖綻放花椒的麻與燈籠椒的香，涮肉時記得沾上靈魂干碟粉⭒ꠂ᩠🥢᮫
🌴另一側的海南風椰子雞鍋
用椰子水與雞肉熬出清爽湯頭
清甜得能連喝三碗
還可以額外再加上竹笙下去煮
真的就像外面辦桌可以吃到的口味
$78🍜 老北京二八麻醬麵
麻醬控絕對會尖叫的黃金比例！
二成花生醬、八成芝麻醬的濃醇醬汁
拌入麵瞬間裹上琥珀光澤
再撒上脆口黃瓜塊
非常配串串
$88🌸 桃花淚
美到捨不得吃的養顏聖品！🤍𐙚
晶瑩桃膠浸在桂花蜜中晃動著琥珀光
清甜中帶著淡淡桂花香～
$118小酥肉 🐷
非常道地的味道
酥酥的
推薦可以再丟進麻辣鍋煮一下
$60加多寶🪴
大陸的涼茶
味道類似台灣的青草茶
但薄荷感沒有那麼重
培根豬$198🐷
麻辣鍋必點肉品
完全沒有肉腥味
干碟粉$10
辣椒面&黃豆粉
配什麼都好吃！
好康分享⸝⸝⸝🫶🏻
▫️開鍋就送「甜點三選一」，每人一份
（烏梅冰粉、桃花淚 、冰糖燉雪梨
私心推薦桃花淚，溫潤甘甜完美收尾
▫️壽星專屬「墨香豆腐紙」，親筆寫下祝福後投入湯中，超級有儀式感
▫️免收服務費！自帶酒水免開瓶費，聚餐預算瞬間省兩成
ℹ️ 聚面
📍台北市大安區延吉街131巷37號
🕒 17:30-02:00
💡 十支串串$89超值必點！
（後記：離店前別忘了抬頭——那盞暖黃燈籠正輕輕晃著，像是提醒著：下次相聚，也要選在能看見彼此笑容的距離。）