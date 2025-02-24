想要來場文化探索之旅，感受台灣最道地的原住民文化嗎？

那「台灣原住民族文化園區」絕對是屏東旅遊不可錯過的必去景點

這裡不僅匯聚了台灣16族原住民族的傳統文化，還有震撼人心的原住民舞蹈表演、互動體驗，以及超好拍的特色部落建築

📍 台灣原住民族文化園區在哪裡？交通方式一次看

📌 地址： 屏東縣瑪家鄉北葉村風景104號

📌 營業時間：09:00-17:00（週一公休）

📌 票價資訊：依官方公告為準

🚗 自駕：從高雄出發，走國道3號接台27線，約1小時車程即可抵達

🚌 大眾交通：可搭乘台鐵至屏東站，再轉乘公車8218或8221路線直達園區門口

🏕台灣原住民族文化園區必玩亮點

1️⃣一次認識16族原住民文化，探索不同部落風情

台灣擁有豐富的原住民族文化，而這裡完整呈現 阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、卑南族等16族文化

讓你彷彿穿越時空，親身體驗每個部落的獨特魅力

可以搭接駁車到演藝廳欣賞震撼人心的原住民舞蹈表演

來到這裡絕不能錯過每天定時演出的原住民傳統舞蹈

包含： 🔥 阿美族豐年祭舞 – 感受原住民的感恩與慶典氛圍

🔥 排灣族戰舞 – 展現勇士文化與狩獵精神

🔥 泰雅族情人舞 – 描繪青年男女戀愛的浪漫故事

這些表演不僅動感十足，還能帶你深入了解不同族群的傳統文化

卑南族藝術裝置區：以現代藝術手法展現傳統文化，融合自然與人文之美

親身體驗原住民傳統技藝｜探索台灣部落文化，感受傳統魅力

🥁 敲擊音樂：感受原住民樂器的節奏魅力

音樂是原住民族生活中不可或缺的一部分，透過傳統樂器，他們表達情感、慶祝豐收、甚至向祖靈祈禱

在這裡，你可以親手敲擊原住民樂器，感受音樂與文化的完美融合

🎠 打陀螺：體驗部落童玩文化

想要試試原住民小朋友最愛的傳統遊戲嗎？ 打陀螺 是原住民傳統童玩之一

需要透過繩子快速抽打，讓陀螺在地面旋轉起來，看似簡單，卻需要技巧與手眼協調

🤹 踩高蹺：挑戰平衡感的趣味遊戲

你有試過踩高蹺嗎？這是一項需要高度平衡感與協調能力的傳統遊戲，原住民小孩從小就透過踩高蹺來鍛鍊身體靈活度

🏹 射箭體驗：挑戰部落勇士狩獵技藝！在過去，原住民族群以狩獵維生，而弓箭正是最重要的狩獵工具之一

在文化園區內，你可以 親手拿起原住民傳統弓箭，挑戰射箭技藝，感受昔日勇士的專注與精準

想更深入了解原住民的歷史與文化嗎？原住民文物陳列館提供免費參觀

館內展出豐富的部落生活用品、服飾、武器、樂器等，讓你透過實物展示，感受每個部族獨特的生活方式與文化智慧

📌 參觀亮點：✔️ 欣賞精美的傳統服飾與手工藝品

✔️ 認識原住民狩獵工具與農耕器具

✔️ 透過互動展示，學習不同族群的文化故事

這是一個絕佳的學習機會，不論是親子同行還是文化愛好者，都能在這裡獲得滿滿的收穫

來到台灣原住民族文化園區，除了欣賞傳統表演與建築，最棒的方式就是親自參與原住民傳統技藝體驗

無論是射箭挑戰勇士狩獵技巧、打陀螺體驗童玩樂趣、踩高蹺挑戰平衡感

還是敲擊樂器感受原住民音樂，每一項活動都充滿互動性，讓你深入了解原住民文化的精髓

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